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Генетический вандализм в прошлом: ученые нашли способ ювелирной правки человеческой жизни

Наука

Генетики совершили рывок в редактировании человеческого генома, решив проблему "хромосомного вандализма". Ученые из Колумбийского и Сеульского университетов доказали, что адениновые редакторы оснований (ABE) способны ювелирно исправлять ДНК эмбрионов, не превращая клетки в генетическое месиво. Это ставит крест на доминировании классической системы CRISPR/Cas9, которую все чаще критикуют за опасную генотоксичность.

Представление цепи ДНК человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Представление цепи ДНК человека

Хирургия против лома: почему CRISPR проигрывает

Классический нож CRISPR/Cas9 работает грубо — он рубит обе нити ДНК. В эмбриональных клетках такой подход вызывает хаос: система репарации не справляется, возникают мутации и целые куски хромосом просто исчезают.

Это гарантированный путь к остановке развития зародыша. Новая технология ABE действует как ластик и карандаш. Она меняет одну букву кода на другую, не ломая "позвоночник" молекулы. Это позволяет сохранять критически важные участки ДНК в целости.

"Метод двойного разрыва ДНК в зародышевых клетках — это всегда лотерея с отрицательным матожиданием. Переход к редакторам оснований превращает опасный эксперимент в предсказуемую терапию", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Морозова.

Параметр CRISPR/Cas9 ABE (Редакторы оснований)
Тип вмешательства Двуцепочечный разрыв Химическая замена буквы
Риск потери хромосом Высокий (массовые аберрации) Отсутствует (p < 0.00001)

Поломка гена ради жизни: кейс PCSK9

Для тестов выбрали ген PCSK9, отвечающий за уровень холестерина. Это не просто "модель". Управление этим геном напрямую влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Исследователям удалось полностью "выключить" целевой участок, подтвердив точность метода через SNP-микрочипы и полногеномное секвенирование. Результат: идеальный кариотип и никаких "побочек", которые могли бы спровоцировать генетический сбой или нейродегенерацию в будущем.

"Мы видим, как генетика крови и сосудов перестает быть фатальной. Безопасное редактирование на стадии бластоцисты позволяет убрать риски тяжелых патологий до начала развития органов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важно, что стабильность генома проверили на линиях стволовых клеток. Они сохранили плюрипотентность. Это значит, что отредактированный эмбрион может развиваться в полноценный организм без риска спонтанного развития онкологии или иных нарушений химии тела. Технология открывает двери для качественного улучшения программ ЭКО и репродуктивной поддержки.

Барьеры на пути к "дизайнерским детям"

Несмотря на триумф, в клинику завтра метод не пойдет. Главный враг — мозаицизм. Это ситуация, когда часть клеток эмбриона несет правку, а часть — нет. Если мы хотим устранить риски редких групп крови или наследственных болезней, правка должна быть во всех 100% клеток. Найти идеальное терапевтическое окно — задача номер один для следующих этапов исследований.

"Биологические механизмы стабильности пары или здоровья потомства зашиты глубоко в коде. ABE — это инструмент, но им еще нужно научиться управлять в условиях живого организма", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт Надежда Осипова, анализируя влияние ДНК на жизнь человека.

Ответы на популярные вопросы

Заменит ли новая технология CRISPR/Cas9?

В области редактирования эмбрионов — однозначно да. CRISPR слишком токсичен для раннего развития. Для лечения взрослых тканей, где потеря нескольких клеток не критична, Cas9 может остаться актуальным.

Безопасно ли это на 100%?

Термина "полная безопасность" в большой науке нет. Исследование показало отсутствие крупных поломок хромосом, но впереди проверка на отдаленные последствия в течение жизни.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов, психолог Надежда Осипова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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