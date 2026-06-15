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Границы Солнечной системы лихорадит: загадочная девятая планета то появляется, то исчезает

Наука » Экология » Космос

Границы Солнечной системы лихорадит от новых данных: загадочная Девятая планета, которую астрономы ищут десятилетиями, может оказаться либо гораздо дальше, чем предполагалось, либо вовсе не существовать. Ученые столкнулись с парадоксом — одни объекты ведут себя так, будто их тянет за собой невидимый гигант, а орбиты других остаются вызывающе стабильными, игнорируя присутствие "Планеты X". Поиск призрака на окраине космоса превращается в детектив, где главными уликами становятся ледяные глыбы в миллиардах километров от Солнца.

Система планет
Фото: Pravda.Ru by Павел Громов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Система планет

От Плутона до Батыгина: как родилась легенда о Планете X

Идея о том, что за орбитой Нептуна скрывается нечто массивное, будоражит научный мир еще с начала XX века. Изначально астрономы пытались объяснить странности в движении Урана влиянием неизвестного тела, что привело к открытию Плутона в 1930 году. Однако Плутон оказался слишком мал, чтобы влиять на гигантов. Позже, в 90-х, пересчет массы Нептуна снял часть вопросов, но в 2016 году Константин Батыгин и Майк Браун из Калифорнийского технологического института представили математическую модель, которая реанимировала поиски Девятой планеты (P9).

"Математические расчеты показывают, что вероятность случайного совпадения орбит далеких объектов крайне мала. Мы видим систему там, где должен быть хаос, а значит, есть внешний фактор", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследователи обратили внимание на пояс Койпера — свалку космического льда и камней за пределами Нептуна. Объекты в этой зоне движутся по вытянутым траекториям, которые сгруппированы в одном направлении. Подобная синхронность невозможна без влияния массивного тела, которое в несколько раз тяжелее Земли. Интересно, что подобные процессы могут происходить и в других системах, где миры исчезают в пасти звёзд, меняя гравитационный баланс целых секторов.

Улики в поясе Койпера: гравитационный "отпечаток"

Для понимания того, как работает Девятая планета, можно вспомнить нашу Луну. Она движется вокруг Солнца вместе с Землей, но её путь постоянно искривляется земной гравитацией. В глубоком космосе происходит нечто похожее: транснептуновые объекты, такие как карликовая планета 2017 OF201 диаметром около 700 км, имеют аномально вытянутые орбиты. Если бы на них влияло только Солнце, траектории были бы ближе к круговым. Однако 2017 OF201 движется так, словно его "вытолкнули" с привычного места или постоянно "подтягивают" со стороны.

"Астрономия — это наука не только о свете, но и о тенях. Мы часто находим объекты по тому, как они мешают соседям. Девятая планета — это пока лишь тень на гравитационной карте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Проблема обнаружения заключается в колоссальных расстояниях. Солнечный свет на таких рубежах настолько слаб, что даже крупная планета будет выглядеть тусклой точкой, почти неразличимой для современных телескопов. Пока ученые ищут её в космосе, на Земле обсуждают приземленные технологии: например, как вслед за разблокировкой популярной платформы в России может измениться цифровая среда, что также требует точных расчетов и прогнозов.

Параметр сравнения Характеристика Девятой планеты (гипотеза)
Масса В 5-10 раз больше массы Земли
Расстояние до Солнца От 400 до 800 астрономических единиц
Период обращения От 10 000 до 20 000 земных лет
Статус обнаружения Математически предсказана, визуально не найдена

Новые открытия против старых теорий: феномен седноидов

Последние данные, полученные с помощью телескопа "Субару", ставят теорию Батыгина под удар. Обнаружение объекта 2023 KQ14, относящегося к классу седноидов, добавило головной боли ученым. Этот ледяной мир находится крайне далеко от Нептуна, в зоне, где гравитация гигантов уже не действует. Но, в отличие от других отклонившихся объектов, орбита 2023 KQ14 на удивление стабильна. Если бы Девятая планета находилась там, где её ждут, она бы неизбежно "раскачала" траекторию этого седноида.

"Стабильность новых объектов может означать, что искомая планета находится гораздо дальше — за пределами 500 астрономических единиц. Это делает её поиски задачей на долгие десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Существуют и альтернативные версии. Движение в поясе Койпера может объясняться массивным кольцом обломков или даже наличием первичной черной дыры размером с яблоко. Пока астрономы спорят о макромире, биологи изучают микромир, обнаружив, что под нашими ногами скрывается сеть, сопоставимая по масштабам с галактиками. Темы происхождения и устройства жизни одинаково сложны, будь то древние системы РНК-мира или ледяные пустыни на окраине системы.

Ответы на популярные вопросы о Девятой планете

Почему Девятую планету нельзя увидеть в обычный телескоп?

Она находится слишком далеко от Солнца, поэтому отражает ничтожно мало света. Для её поиска нужны мощнейшие обзорные инструменты, способные фиксировать крайне тусклые объекты на фоне миллиардов звёзд.

Может ли это быть не планета, а что-то другое?

Да, гипотезы включают кольцо из мелких астероидов, суммарная масса которых создает гравитационный эффект, или экзотический объект вроде крошечной черной дыры, возникшей в момент зарождения Вселенной.

Сколько времени займет полет к Девятой планете?

Даже самому быстрому аппарату, такому как "Новые горизонты", потребуется более 100 лет, чтобы добраться до предполагаемого места нахождения планеты. С нынешними технологиями это миссия в один конец для нескольких поколений.

Как открытие повлияет на наше понимание космоса?

Если планета существует, это докажет, что Солнечная система гораздо масштабнее, а её формирование происходило более бурно, с выбросом массивных тел на окраины. Это изменит модели эволюции всех звездных систем.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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