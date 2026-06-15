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Вода должна была поглотить целые территории: зачем в СССР хотели создать Сибирское море

Наука

Советские инженеры планировали перекроить карту страны, создав в Сибири искусственное море площадью 250 тысяч квадратных километров. Проект предполагал затопление огромных территорий ради спасения Средней Азии от засухи. Изучаем, как физика и амбиции ученых едва не изменили облик континента.

Река
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Река

От царских инициатив до советского размаха

Мысль о том, что природа распорядилась водными ресурсами несправедливо, преследовала ученых больше века. Реки Сибири бесполезно сбрасывают пресную воду в Ледовитый океан, пока южные степи страдают от жажды. В 1960-х годах власти СССР всерьез взялись за поворот северных рек, выделив на исследования баснословные 32,8 млрд рублей. Планировалось задействовать 170 организаций, чтобы прорыть канал длиной 2,5 тысячи километров.

"Такие проекты всегда упираются в колоссальный износ инфраструктуры. Смета в 32 миллиарда в ценах прошлого века сегодня превратилась бы в неподъемную нагрузку для любого бюджета", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по тепловым сетям Виктор Смоляков.

Инженерная мысль того времени работала как гигантский экскаватор. Десять насосных станций должны были развернуть Иртыш, заполнив Тургайскую долину. Цена вопроса — потеря месторождений железных руд и бокситов, которые оказались бы на дне. Это напоминает попытку поменять золотые слитки на банку дождевой воды.

Идея Демченко и сибирский барьер

Первопроходцем в деле "улучшения климата" стал публицист Яков Демченко. В 1900 году он предложил запрудить Обь в месте ее слияния с Иртышом. По его задумке, вода должна была подняться до уровня равнины и потечь на юг. Он рассматривал реки как шланги в саду: если пережать один край, вода сама найдет дорогу к сухим грядкам Арала и Каспия.

Параметр Показатели проекта Давыдова
Площадь водохранилища 250 000 кв. км
Высота плотины на Оби 80 метров
Превышение над Азовом в 6,5 раза
Протяженность новых путей 8000 км

Современники высмеяли Демченко, считая его затею фантастикой. Однако геологическая реальность Сибири сложнее любых фантазий. Под землей здесь скрывается древняя броня Евразии, способная выдержать колоссальное давление, но малейшее вмешательство в гидрологию грозит непредсказуемыми сдвигами пластов.

Проект Давыдова: море в шесть раз больше Азовского

Самым дерзким стал план инженера Митрофана Давыдова в 1950-х. Он предложил построить восьмидесятиметровую дамбу на Оби. Это превратило бы часть Западной Сибири в Нижне-Обское море. Омск, Тобольск и Томск стали бы портами, а климат степей Казахстана должен был смягчиться под влиянием огромной испаряющейся массы воды.

"Создание гигантских водоемов на равнине — это всегда риск изменения температурных циклов. Даже современные мифы о влиянии Гольфстрима меркнут перед тем, что могла натворить такая масса воды в центре материка", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Давыдов рисовал радужные картины: апельсиновые рощи в пустынях и караваны судов от Карского моря до Волги. Он верил, что пресная вода — это топливо для будущего процветания. Но расчеты показали, что инженер недооценил масштаб затопления. Махина воды просто раздавила бы экосистему региона, уничтожив тысячи населенных пунктов и археологические памятники, сопоставимые с некрополями Салехарда.

Экономика и последствия водной экспансии

Даже после распада СССР идея не умерла. Столичный мэр Юрий Лужков предлагал продавать сибирскую воду в Среднюю Азию. Однако экологический аудит разбил эти мечты. Стоимость создания системы сегодня оценивается в 1 триллион долларов. Это цена переселения миллионов людей, выкупа земель и нейтрализации техногенных рисков.

"Любое масштабное изменение русел рек тянет за собой цепочку аварий на сетях и деградацию почв. В Сибири это привело бы к заболачиванию гигантских лесных массивов", — подчеркнул специалист по промышленной экологии Никитин Олег.

Амбиции ученых прошлого столкнулись с жесткой физикой и экономикой. Сибирь осталась сушей, сохранив свои недра и города. Мечта о превращении пустынь в сады с помощью сибирских рек закрепилась в истории как пример опасного желания человека переспорить природу с помощью чертежей и бетона.

Ответы на популярные вопросы о затоплении Сибири

Зачем вообще нужно было заполнять Сибирь водой?

Главная цель заключалась в орошении засушливых земель Средней Азии и Казахстана. Ученые считали, что избыток пресной воды на севере можно перенаправить на юг для сельского хозяйства.

Какие города могли уйти под воду?

В случае реализации проекта Давыдова под угрозой оказались бы Тобольск и часть территорий вблизи Оби и Иртыша. Города могли превратиться в порты или быть частично затоплены.

Почему от этих планов окончательно отказались?

Причины комплексные: огромная стоимость проекта (до 1 трлн долларов в современных ценах), риск экологической катастрофы, уничтожение месторождений полезных ископаемых и необходимость переселения миллионов людей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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