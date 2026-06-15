Орбитальный приговор подписывают прямо сейчас: Солнце вынуждает учёных пойти на отчаянную меру в космосе

NASA решило пойти на беспрецедентный риск ради спасения легендарной обсерватории "Свифт", которая уже два десятилетия выслеживает мощнейшие взрывы во Вселенной. Телескоп, запущенный в 2004 году, постепенно теряет высоту и рискует сгореть в атмосфере из-за аномальной активности Солнца. Чтобы предотвратить гибель ценного научного инструмента, агентство готовит первую в истории операцию по "реанимации" старого спутника силами частного роботизированного аппарата. Если миссия удастся, это навсегда изменит правила игры в космосе: аппараты больше не будут одноразовыми вещами, которые выбрасывают после первой же поломки или выработки ресурса.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутники NASA

Орбитальное спасение: как LINK изменит судьбу телескопа

Основным действующим лицом предстоящей операции станет робот-сервисмен LINK, созданный стартапом Katalyst Space. Его задача — состыковаться с 21-летней обсерваторией и совершить маневр по её поднятию на более высокую и безопасную орбиту. Сложность в том, что "Свифт" изначально не проектировался для стыковки или обслуживания в космосе. Инженерам придется проводить ювелирную работу на огромных скоростях, сопоставляя траектории двух аппаратов с точностью до сантиметра.

"Мы видим, как теоретические концепции сервисного обслуживания превращаются в прикладную практику. Роботизированные системы теперь способны выполнять задачи, которые раньше требовали присутствия человека или были вовсе невозможны из-за конструктивных особенностей старых спутников", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сжатые сроки проекта поражают воображение: контракт был подписан в сентябре 2025 года, а запуск намечен уже на середину 2026-го. Такая спешка оправдана — Солнце вошло в фазу высокой активности, разогревая верхние слои атмосферы Земли. Это создает дополнительное сопротивление, буквально тормозя телескоп и заставляя его падать быстрее расчетных показателей. Подобные климатические изменения в околоземном пространстве ставят под угрозу многие старые миссии.

Наследие "Свифта": почему за этот аппарат стоит бороться

Обсерватория имени Нила Герелса Swift — это "быстрая реакция" человечества на космические катастрофы. Телескоп специализируется на поиске гамма-всплесков, предвестников рождения черных дыр. Он способен развернуться к источнику сигнала за считанные секунды и передать координаты другим ученым. Пока одни пытаются понять, как зародилась жизнь в химических дебрях древней Земли, Swift ищет ответы на вопросы о смерти звезд в масштабах всей Вселенной.

"Каждый год работы Swift приносит данные, которые невозможно получить иным путем. Продление его жизни — это не просто экономия на запуске нового аппарата, это сохранение уникального канала связи с самыми энергичными процессами в космосе", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Операция по спасению пройдет в необычном формате: аппарат LINK отправится на орбиту на ракете Pegasus XL, которую запускают с борта самолета. Стартовой точкой станет атолл Кваджалейн. Такой подход позволяет точнее выйти в нужную плоскость орбиты стареющего телескопа. Даже простое наблюдение за планетами требует точности, а здесь речь идет о физическом контакте двух объектов в безвоздушном пространстве.

Будущее за пределами Земли: от ремонта к колонизации

NASA рассматривает этот кейс как генеральную репетицию для будущих марсианских и лунных программ. Если мы научимся ремонтировать и заправлять спутники прямо на орбите, стоимость освоения космоса упадет в разы. Это критически важно, когда речь заходит о длительных перелетах. Ученые уже думают о том, как выращивать лекарства в космосе, а Katalyst Space доказывает, что и "железо" можно восстанавливать без участия земных заводов.

"Успех миссии LINK откроет путь к созданию полноценных орбитальных верфей. Мы перестанем бояться поломок. Вместо того чтобы превращать орбиту в свалку, мы начнем ее эксплуатировать как возобновляемый ресурс", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Технологии, обкатанные на "Свифте", в дальнейшем позволят модернизировать телескопы, заменяя на них датчики и процессоры на более современные. Это превращает космические аппараты в своего рода конструкторы, способные служить десятилетиями, постоянно оставаясь на пике научного прогресса.

Параметр миссии Детали Объект спасения Телескоп Swift (21 год на орбите) Инструмент обслуживания Роботизированный аппарат LINK Способ запуска Ракета Pegasus XL (воздушный старт) Главная цель Поднятие орбиты (Re-boost)

Ответы на популярные вопросы о миссии NASA

Почему телескоп Swift начал падать?

Это естественный процесс для спутников на низкой орбите, который усилился из-за высокой солнечной активности. Солнечные вспышки "раздувают" атмосферу, усиливая трение об её верхние слои.

Может ли робот LINK случайно повредить телескоп?

Риск существует, так как "Свифт" не предназначался для стыковки. Однако инженеры Katalyst Space используют передовые сенсоры для максимально мягкого сближения.

Зачем спасать старый прибор вместо запуска нового?

Swift до сих пор полностью исправен и дает уникальные научные данные. Спасение обходится значительно дешевле создания и запуска новой аналогичной обсерватории.

Как эта миссия поможет обычным людям?

Отработка технологий обслуживания снизит количество космического мусора и сделает спутниковую связь и навигацию дешевле за счет продления срока службы аппаратов.

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