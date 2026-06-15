Экологическая катастрофа на сковородке: яйца этого цвета обходятся планете слишком дорого

Выбор между коричневыми и белыми яйцами часто продиктован стереотипами о пользе и натуральности, однако цвет скорлупы никак не связан с составом продукта. Исследования показывают, что белые яйца экологически предпочтительнее.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under Free for commercial use Яйца на столе

Британские ритейлеры уже начали переходить на продажу исключительно светлых яиц, поскольку их выпуск сокращает вредные выбросы в атмосферу почти на 13%. Учитывая, что обычное яйцо помогает поддерживать организм в любом возрасте, переход на экологичные стандарты становится глобальным трендом.

Генетика против маркетинговых мифов

Экологический отпечаток продукции напрямую зависит от веса птицы и её способности усваивать питательные вещества. Куры светлых пород, несущие белые яйца, отличаются меньшей массой тела и демонстрируют высокую конверсию корма.

Как отмечается на сайте NewsInfo, производство яиц в темной скорлупе требует большего объема ресурсов при идентичном конечном результате.

"Куры, которые несут белые яйца, — как правило, это белые породы — они сами по себе легче, имеют меньший вес, эффективно используют корм. Им требуется меньше корма для производства того же количества яиц по сравнению с курами коричневых пород", — отметила Юлия Дробышева.

Тяжелые птицы производят больше органических отходов, что критически важно при расчете накопленного углеродного следа. Хотя польза яичных желтков не зависит от цвета оболочки, рациональное использование зерна и воды делает белые яйца фаворитами осознанного потребления. Эксперты подчеркивают, что разница между продуктами заключается лишь в технологии птицеводства и породах несушек.

"Биологическая ценность и набор микроэлементов в яйцах с разным цветом скорлупы одинаковы, поэтому при выборе стоит ориентироваться на свежесть и категорию, а не на внешний вид", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила хранения и приготовления

Помимо выбора экологичного продукта важно соблюдать температурный режим. Специалисты предостерегают от хранения яиц в дверце холодильника из-за постоянных перепадов температуры при открытии.

Это ускоряет порчу белка и меняет его структуру. Для тех, кто предпочитает идеальную яичницу с кремовой текстурой, важно помнить, что лишние добавки могут нивелировать диетическую ценность блюда.

Молекулярный биолог Юлия Дробышева пояснила в материале NewsInfo, что крупные породы кур выделяют значительно больше помета, тем самым загрязняя почву и воду. Таким образом, покупка белых яиц — это не вопрос экономии, а способ снижения нагрузки на экосистему региона. Соотношение питательных веществ остается эталонным в обоих случаях, что подтверждает отсутствие прямой связи между цветом скорлупы и качеством завтрака.

Ответы на популярные вопросы о выборе яиц

Правда ли, что коричневые яйца полезнее белых?

Нет, это миф. Цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы и никак не влияет на калорийность, содержание витаминов, минералов или вкус продукта.

Почему тогда коричневые яйца часто стоят дороже?

Это связано с экономикой производства: куры коричневых пород крупнее и съедают больше корма. Производители закладывают эти издержки в стоимость товара на полке.

Влияет ли цвет скорлупы на прочность яйца?

Толщина скорлупы зависит не от цвета, а от возраста птицы и её рациона. Молодые куры несут яйца с более крепкой оболочкой вне зависимости от её окраса.

Какие яйца лучше покупать для диетического питания?

Выбор цвета значения не имеет. Для здорового рациона важнее обращать внимание на маркировку срока годности и целостность упаковки.

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