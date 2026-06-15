Солнца больше не хватит на всех: как солнечный свет перераспределится по планете к 2100 году

Глобальное потепление меняет правила игры не только для термометров, но и для самого солнца. Новое исследование китайских физиков показывает, как наша атмосфера сама начинает "красть" у полюсов тепло, перераспределяя энергию светила по планете.

Фото: flickr.com by by Rhys A., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнце

Заполярье уходит в тень

Климатологи из Океанологического университета Китая прогнали компьютерные модели будущего планеты. Итог суров: к 2100 году карта распределения солнечного света перерисуется. Полярные области, которые и так не страдают от избытка жары, начнут получать еще меньше энергии. В то же время средние широты — от Азии до Америки — ждут солнечные ванны повышенной интенсивности. Главный удар по привычному балансу придется на летние месяцы.

"Мы видим серьезный сдвиг тепловых потоков. Это не просто локальная аномалия, а полная перестройка циркуляции облачных покровов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Атмосферная ловушка для фотонов

Почему свет вдруг решил сменить маршрут? Виноват водяной пар. Чем жарче становится воздух, тем больше влаги он "выпивает" из океана. Этот пар работает как плотный занавес. Солнечные лучи, пробиваясь к Земле, натыкаются на облачные массы еще до того, как они достигнут поверхности. В Арктике и Антарктике эти облака становятся непробиваемыми, отражая свет обратно в космос, как зеркало.

Регион Эффект к 2100 году Полярные широты Уплотнение облаков, рост отражения света Средние широты Разрежение облачности, рост прямой инсоляции

Жители средних широт останутся "без прикрытия". Облака здесь становятся тоньше, открывая прямой путь для лучей. Это меняет не только температуру почвы, но и всю микоризную сеть, подпитывающую почву углеродом.

"Избыточная концентрация влаги в высоких широтах создает эффект экранирования. Это парадоксально, но потепление воздуха здесь работает на снижение прогрева земной поверхности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о смене климата

Почему водяной пар задерживает солнце?

Молекулы воды поглощают и рассеивают фотоны. Плотное облако — это физический барьер, который работает как отражатель для коротковолнового солнечного излучения.

Станет ли в средних широтах жарче?

Да. Уменьшение облачности означает, что солнечная энергия будет бить в поверхность земли напрямую, минуя "атмосферный фильтр".

Это явление обратимо?

Модель показывает, что процесс напрямую связан с общим нагревом планеты. Без стабилизации температуры остановить перераспределение света невозможно.

Как это повлияет на сельское хозяйство?

Смещение зон освещенности потребует адаптации посевных графиков, так как изменится не только температура, но и общее количество доступного света в вегетационный период.

"Мы наблюдаем лишь верхушку айсберга изменений в атмосфере. Подобные климатические аномалии в океане и небе перекраивают аграрную карту мира уже сейчас", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

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