Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чайник гудит как реактивный? Простое средство с кухни растворит накипь за 15 минут
Небо готовит настоящий сюрприз: планета-невидимка покинула солнечную бездну на короткий срок
1 ложка на ведро воды — и томаты перестанут терять завязи и наберут сахаристость
Тряпка — это прошлый век: мегаполисы голосуют за новую модель чистоты
Камеры больше не просто смотрят: в Санкт-Петербурге нейросети начали предугадывать события
Сытость без лишних калорий: правильный летний ужин легко избавит от пары килограмм
Это невозможно переснять: Дмитрий Шепелев решился на откровенный разговор в годовщину смерти Жанны Фриске
Картофель как на картинке: пошаговый план для тех, кто хочет рекордный урожай
Письмо счастья ни за что: как не заплатить штраф, если камера ошиблась в распознавании

Всего 10 минут движения в день: ученые объяснили, как быстро победить тревогу и хандру

Наука

Движение — это не только про кубики пресса и выносливость марафонца. Ученые из Техасского университета в Арлингтоне доказали: физическая активность работает как естественный дофаминовый рычаг, способный моментально вытащить человека из эмоциональной ямы. Исследование охватило 8 000 испытуемых и 320 000 отчетов о самочувствии, подтвердив жесткую сцепку между сокращением мышц и биохимией счастья.

Прогулка
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under Free for commercial use
Прогулка

Биохимия радости: почему швабра лучше антидепрессанта

Забудьте про изнурительную пахоту на беговой дорожке до седьмого пота. Исследование показало, что даже бытовая возня — подъем по лестнице или мытье полов — резко повышает уровень энергии. Организм не видит разницы между элитным фитнес-клубом и активной уборкой.

Любое движение запускает обмен веществ, корректируя гормональный фон быстрее, чем подействует чашка кофе. Это эффективный способ борьбы с внутренним напряжением, которое часто провоцирует пищевую зависимость.

"Физическая активность — это база. Когда мышцы работают, они утилизируют гормоны стресса. Без движения накопленный кортизол начинает разрушать качество сна и провоцирует воспалительные процессы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для мозга движение — это сигнал выживания и продуктивности. Когда мы активны, снижается риск того, что обычная усталость перерастет в ментальное здоровье под угрозой, проявляющееся через ночные кошмары. Гиподинамия, напротив, консервирует тревогу, превращая тело в тюрьму для разума.

Тип активности Влияние на психику
Бытовая (лестницы, уборка) Быстрый выброс эндорфинов, рост бодрости
Прогулки на воздухе Снижение уровня тревожности, "разгрузка" мозга

Петля обратной связи: как настроение заставляет ноги идти

Связь работает в обе стороны: движение лечит хандру, а позитивный настрой толкает к активности. Если человек вырвался из замкнутого круга апатии и сделал хотя бы сто лишних шагов, его шансы на хорошее настроение к вечеру растут в геометрической прогрессии.

Это критически важно в условиях социальной изоляции, где отсутствие внешних стимулов может спровоцировать стресс и разрушение психологической устойчивости.

"Пациенты с депрессивными эпизодами часто жалуются на тяжесть в ногах. Это психосоматика. Как только мы добавляем в протокол минимальную ходьбу, здоровье кишечника и общий тонус начинают восстанавливаться", — объяснил Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ученые рекомендуют использовать тактику "микрошагов". Не планируйте поход в зал, если сил нет даже на душ. Просто пройдите один лестничный пролет пешком.

Это действие взломает систему и заставит мозг выделить крохотную порцию нейромедиаторов, которой хватит на следующий шаг. Постепенное повышение планки эффективнее разовых рекордов, которые только истощают ресурс.

"Дисциплина в питании и движении — это не насилие над собой, а гигиена. Без адекватной нагрузки мы превращаемся в биологический склад застойных процессов, где терморегуляция тела работает со сбоями", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о влиянии движения

Нужно ли ходить именно 10 000 шагов для настроения?

Нет, цифра в 10 тысяч — это маркетинговый миф. Для улучшения эмоционального фона достаточно превысить свой привычный уровень активности на 15-20%. Каждые лишние 10 минут движения работают на вашу психику.

Может ли спорт заменить терапию при депрессии?

Движение — мощный саппорт, но не замена врачу. При клинической депрессии физическая активность используется как вспомогательный метод в рамках доказательных протоколов, помогая лекарствам работать эффективнее.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Садоводство, цветоводство
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Здоровье
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Иранская война проиграна США, в чём никто не сомневается, даже сам Трамп Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Последние материалы
1 ложка на ведро воды — и томаты перестанут терять завязи и наберут сахаристость
Тряпка — это прошлый век: мегаполисы голосуют за новую модель чистоты
Камеры больше не просто смотрят: в Санкт-Петербурге нейросети начали предугадывать события
Сытость без лишних калорий: правильный летний ужин легко избавит от пары килограмм
Всего 10 минут движения в день: ученые объяснили, как быстро победить тревогу и хандру
Это невозможно переснять: Дмитрий Шепелев решился на откровенный разговор в годовщину смерти Жанны Фриске
Картофель как на картинке: пошаговый план для тех, кто хочет рекордный урожай
Письмо счастья ни за что: как не заплатить штраф, если камера ошиблась в распознавании
Мы обожали Ру: почему режиссёр передумал убивать героиню Зендеи в финале "Эйфории"
Невидимая работа в порту Дальнего Востока: как предотвращают катастрофы ценой в миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.