Стекло научили превращаться в металл: физики нашли способ обмануть природу света

Забудьте о громоздких стекляшках в очках дополненной реальности. Инженеры нашли материал, который меняет правила игры. Оксихлорид молибдена (MoOCl2) — это кристалл-оборотень. Повернули его вдоль одной оси — перед вами металл. Развернули на 90 градусов — и это прозрачное стекло. Такая способность в управлении светом открывает путь к линзам тоньше человеческого волоса и сверхкомпактным чипам, которые обрабатывают данные почти мгновенно.

Кристалл-хамелеон

Ученые из международной группы исследователей, включая коллег из Сингапура и Праги, изучили MoOCl2 вдоль и поперек. Результат впечатляет: это природный рекордсмен по способности преломлять свет. Мы привыкли, что металлы свет отражают, а стекло — пропускает. Этот кристалл объединяет обе ипостаси.

"Материал обладает экстремальной анизотропией. Он буквально диктует свету путь, заставляя его вести себя по-разному в зависимости от того, как мы сориентировали кристалл", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Фокус со скоростью света

В зеленом спектре (на длине волны 512 нм) кристалл творит магию. Здесь коэффициент преломления "съеживается" почти до нуля. Физики называют это эффектом ENZ. Свет не просто идет через материал — он замедляется, а электрическое поле внутри кристалла резко прыгает вверх. Это делает взаимодействие фотонов с материей суперэффективным.

Обычное стекло Кристалл MoOCl2 Пассивное пропускание света Активное перенаправление и замедление Фиксированные свойства Отражение или прозрачность от поворота

"Эффект ENZ в видимом спектре — это джекпот для разработчиков. Мы можем уменьшить компоненты чипов, сохранив контроль над сигналами, которые раньше требовали огромных линз", — пояснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Миниатюризация оптики

Структура кристалла — это цепочки атомов молибдена. Они превращают материал в "плохой металл". Это дает высокую направленность лучам, которые проходят сквозь него. Вместо того чтобы рассеиваться, свет фокусируется в наноразмерные нити.

"Работу по замеру полного тензора диэлектрической проницаемости можно назвать фундаментом. Теперь инженеры знают, под каким углом и как именно этот кристалл перестроит поток фотонов для создания "умных" очков", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о новых материалах

Почему MoOCl2 называют "плохим металлом"?

Из-за особой атомной структуры электроны могут легко бежать только вдоль цепочек молибдена, а не поперек. Это создает асимметрию свойств.

В чем главная проблема существующих линз?

Их размер. Чтобы управлять светом, сегодня нужны толстые стеклянные линзы, которые нельзя спрятать в тонкую оправу.

Может ли этот кристалл сломаться при работе?

Как и любой кристалл, он требует бережного обращения, но его физические свойства позволяют создавать ультратонкие пленки, которые гораздо прочнее массивных оптических деталей.

Когда мы увидим это в смартфонах?

Технология пока находится на этапе экспериментальных карт и испытаний тензоров диэлектрической проницаемости. До серийных линз еще предстоит долгий путь инженерной адаптации.

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