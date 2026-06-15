Забудьте о громоздких стекляшках в очках дополненной реальности. Инженеры нашли материал, который меняет правила игры. Оксихлорид молибдена (MoOCl2) — это кристалл-оборотень. Повернули его вдоль одной оси — перед вами металл. Развернули на 90 градусов — и это прозрачное стекло. Такая способность в управлении светом открывает путь к линзам тоньше человеческого волоса и сверхкомпактным чипам, которые обрабатывают данные почти мгновенно.
Ученые из международной группы исследователей, включая коллег из Сингапура и Праги, изучили MoOCl2 вдоль и поперек. Результат впечатляет: это природный рекордсмен по способности преломлять свет. Мы привыкли, что металлы свет отражают, а стекло — пропускает. Этот кристалл объединяет обе ипостаси.
"Материал обладает экстремальной анизотропией. Он буквально диктует свету путь, заставляя его вести себя по-разному в зависимости от того, как мы сориентировали кристалл", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
В зеленом спектре (на длине волны 512 нм) кристалл творит магию. Здесь коэффициент преломления "съеживается" почти до нуля. Физики называют это эффектом ENZ. Свет не просто идет через материал — он замедляется, а электрическое поле внутри кристалла резко прыгает вверх. Это делает взаимодействие фотонов с материей суперэффективным.
|Обычное стекло
|Кристалл MoOCl2
|Пассивное пропускание света
|Активное перенаправление и замедление
|Фиксированные свойства
|Отражение или прозрачность от поворота
"Эффект ENZ в видимом спектре — это джекпот для разработчиков. Мы можем уменьшить компоненты чипов, сохранив контроль над сигналами, которые раньше требовали огромных линз", — пояснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Структура кристалла — это цепочки атомов молибдена. Они превращают материал в "плохой металл". Это дает высокую направленность лучам, которые проходят сквозь него. Вместо того чтобы рассеиваться, свет фокусируется в наноразмерные нити.
"Работу по замеру полного тензора диэлектрической проницаемости можно назвать фундаментом. Теперь инженеры знают, под каким углом и как именно этот кристалл перестроит поток фотонов для создания "умных" очков", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Из-за особой атомной структуры электроны могут легко бежать только вдоль цепочек молибдена, а не поперек. Это создает асимметрию свойств.
Их размер. Чтобы управлять светом, сегодня нужны толстые стеклянные линзы, которые нельзя спрятать в тонкую оправу.
Как и любой кристалл, он требует бережного обращения, но его физические свойства позволяют создавать ультратонкие пленки, которые гораздо прочнее массивных оптических деталей.
Технология пока находится на этапе экспериментальных карт и испытаний тензоров диэлектрической проницаемости. До серийных линз еще предстоит долгий путь инженерной адаптации.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.