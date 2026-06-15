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Драка за ресурсы в РНК-мире: биологи воссоздали хитрый способ выживания древних систем

Наука » Экология » Природа

Первые формы жизни на Земле столкнулись с жестким дефицитом ресурсов. Им нужно было копировать себя, но "батарейки" для этого процесса — молекулы ГТФ — в природе встречались редко. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разгадали, как микромир решал эту энергетическую задачу.

РНК
Фото: https://www.flickr.com/photos/uclmaps/8737208097/ by UCL Mathematical & Physical Sciences, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
РНК

Ловушка для первых молекул

Жизнь началась с РНК-мира. Молекулы РНК умели хранить информацию и запускать химические реакции. Однако для сборки полимеров нужен гуанозинтрифосфат (ГТФ). Без него цепочки РНК распадаются — строительного материала просто не хватает. Группа исследователей под руководством Ульриха Мюллера создала улучшенный рибозим, который ускоряет синтез этой "валюты". Эффективность добычи энергии выросла в десять раз.

"Это изящное инженерное решение. Ускоряя создание ГТФ, молекула получает прямой доступ к инструментам строительства РНК. По сути это эволюция химического метаболизма в пробирке", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Миллиарды тестов в нанокаплях

Чтобы найти идеальный катализатор, ученые использовали метод "эмульсионного отбора". Они создали библиотеку из 100 триллионов мутировавших рибозимов. Каждую молекулу поместили в нанокаплю "вода в масле". Это позволило связать процесс синтеза напрямую с полимеризацией. Выживали и размножались только те, кто быстрее всех добывал энергию из полифосфата.

Данная методика имитирует хаотичные условия древней Земли, где выживали наиболее приспособленные химические системы.

Параметр Значение
Количество тестируемых рибозимов 100 триллионов
Рост эффективности синтеза В 10 раз

"Лабораторное моделирование неживой природы дает ключи к понимаю того, как из простых цепочек формировались сложные структуры. Это не только наука, это история нашего появления", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Работа опубликована в журнале PNAS. Ученые доказали: даже простая молекула может стать "энергетическим двигателем" для самозарождения жизни. Использование полифосфатов как источника энергии делает эту теорию максимально вероятной для условий ранней атмосферы.

"Главный риск в таких экспериментах — потеря контроля над случайными мутациями. Но здесь разработчики четко связали синтез с выживаемостью системы", — констатировал биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о зарождении жизни

Почему именно РНК?

РНК способна и хранить данные, как ДНК, и действовать как фермент, запуская реакции. Это идеальный кандидат на роль первой "живой" молекулы.

Что такое эмульсионный селекционер?

Это система камер-капель, где каждая капля работает как крошечная пробирка. Это позволяет тестировать триллионы вариантов одновременно.

Почему ГТФ так важен?

Это прямой поставщик энергии для соединения мономеров РНК в длинные цепочки. Нет ГТФ — нет роста полимера.

Что изменилось в работе Мюллера?

Команда создала РНК-фермент, который "работает" в 10 раз быстрее старых версий, превращая простые фосфаты в ценный энергоноситель.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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