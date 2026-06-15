Драка за ресурсы в РНК-мире: биологи воссоздали хитрый способ выживания древних систем

Первые формы жизни на Земле столкнулись с жестким дефицитом ресурсов. Им нужно было копировать себя, но "батарейки" для этого процесса — молекулы ГТФ — в природе встречались редко. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разгадали, как микромир решал эту энергетическую задачу.
Жизнь началась с РНК-мира. Молекулы РНК умели хранить информацию и запускать химические реакции. Однако для сборки полимеров нужен гуанозинтрифосфат (ГТФ). Без него цепочки РНК распадаются — строительного материала просто не хватает. Группа исследователей под руководством Ульриха Мюллера создала улучшенный рибозим, который ускоряет синтез этой "валюты". Эффективность добычи энергии выросла в десять раз.
"Это изящное инженерное решение. Ускоряя создание ГТФ, молекула получает прямой доступ к инструментам строительства РНК. По сути это эволюция химического метаболизма в пробирке", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.
Чтобы найти идеальный катализатор, ученые использовали метод "эмульсионного отбора". Они создали библиотеку из 100 триллионов мутировавших рибозимов. Каждую молекулу поместили в нанокаплю "вода в масле". Это позволило связать процесс синтеза напрямую с полимеризацией. Выживали и размножались только те, кто быстрее всех добывал энергию из полифосфата.
Данная методика имитирует хаотичные условия древней Земли, где выживали наиболее приспособленные химические системы.
|Параметр
|Значение
|Количество тестируемых рибозимов
|100 триллионов
|Рост эффективности синтеза
|В 10 раз
"Лабораторное моделирование неживой природы дает ключи к понимаю того, как из простых цепочек формировались сложные структуры. Это не только наука, это история нашего появления", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.
Работа опубликована в журнале PNAS. Ученые доказали: даже простая молекула может стать "энергетическим двигателем" для самозарождения жизни. Использование полифосфатов как источника энергии делает эту теорию максимально вероятной для условий ранней атмосферы.
"Главный риск в таких экспериментах — потеря контроля над случайными мутациями. Но здесь разработчики четко связали синтез с выживаемостью системы", — констатировал биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
РНК способна и хранить данные, как ДНК, и действовать как фермент, запуская реакции. Это идеальный кандидат на роль первой "живой" молекулы.
Это система камер-капель, где каждая капля работает как крошечная пробирка. Это позволяет тестировать триллионы вариантов одновременно.
Это прямой поставщик энергии для соединения мономеров РНК в длинные цепочки. Нет ГТФ — нет роста полимера.
Команда создала РНК-фермент, который "работает" в 10 раз быстрее старых версий, превращая простые фосфаты в ценный энергоноситель.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.