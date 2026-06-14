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Под нашими ногами скрывается сеть в полтора раза больше Млечного Пути: и она кормит планету

Наука » Экология

Под нашими ногами раскинулась колоссальная биологическая магистраль, масштабы которой превосходят возможности человеческого воображения. Ученые из международной группы подсчитали, что суммарная длина нитей подземных грибов в поверхностном слое почвы составляет 110 квадриллионов километров. Эта цифра сопоставима с расстоянием, которое свет проходит за 11 тысяч лет, или половине диаметра нашей Галактики. Речь идет о микоризных сетях — древнейшем природном механизме, который обеспечивает жизнь большинству растений на планете.

Муравьи ползают в грибах
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Муравьи ползают в грибах

Живая архитектура планеты: первая глобальная карта

Исследование, опубликованное в журнале Science, стало результатом анализа более 16 тысяч почвенных проб со всех континентов. Специалисты сосредоточились на арбускулярных микоризных грибах — организмах, которые вступают в тесный контакт с корнями растений. Это содружество длится более 450 миллионов лет. Грибы поставляют флоре воду, фосфор и другие дефицитные элементы, получая взамен продукты фотосинтеза. Сеть настолько плотная, что пронизывает буквально каждый кубический сантиметр здоровой почвы.

"Грибные гифы по своей сути являются кровеносной системой Земли. Они не просто лежат в земле, а активно транспортируют ресурсы между растениями, создавая сложнейшую логистическую цепочку. Масштаб в 110 квадриллионов километров подтверждает, что мы имеем дело с самым массивным живым организмом, который управляет биосферой на скрытом уровне", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Для обработки огромного массива данных ученые использовали алгоритмы машинного обучения, что позволило заполнить "белые пятна" на карте мира. Выяснилось, что самые активные узлы этой сети находятся не в лесах, как считалось ранее, а в луговых экосистемах. Именно степи и пастбища удерживают около 40% всей биомассы этих грибов. Подобная фундаментальная структура важна для понимания природных процессов не меньше, чем изучение природы времени или физических констант мироздания.

Грибной щит: хранение углерода и защита климата

Помимо логистических функций, подземная сеть выполняет роль гигантского резервуара. В живых тканях грибов связано около 300 мегатонн углерода. Это вещество, которое в виде газа провоцирует нагрев атмосферы, здесь надежно запечатано под землей. Исследователи подчеркивают, что стабильность климата напрямую зависит от целостности грибных нитей. Как только почва подвергается агрессивному воздействию, углерод начинает высвобождаться, ускоряя негативные изменения.

"Каждый раз, когда мы нарушаем структуру почвы глубокой вспашкой, мы разрываем связи, которые выстраивались столетиями. Климатический баланс держится на этих невидимых нитях. Если грибница исчезает, почва перестает удерживать влагу и углерод, превращаясь в мертвый субстрат", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Изменения климата, такие как аномальное потепление океанов, также коррелируют с состоянием почвенных экосистем. Нарушение водного цикла на суше из-за деградации грибных сетей делает ландшафты более уязвимыми к засухам и наводнениям. Сегодня защита "подземного интернета" становится вопросом выживания аграрного сектора.

Параметр сети Показатель
Общая протяженность гиф 110 квадриллионов км
Запас углерода в биомассе 300 мегатонн
Глубина основного слоя Верхние 15 сантиметров
Охват видов растений Более 70% наземной флоры

Сельское хозяйство против природы: где сеть обрывается

Главный вывод ученых оказался тревожным: на землях, используемых под сельское хозяйство, плотность грибных сетей в два раза ниже, чем на целинных участках. Использование пестицидов и интенсивная обработка земли буквально стерилизуют почву. В то время как археологи находят следы древних поселений, сохранивших структуру слоев, современная техника превращает живую среду в пыль.

"Мы видим пугающую тенденцию. Искусственное внесение удобрений заставляет растения 'лениться' и отказываться от симбиоза с грибами. В итоге мы получаем урожай, но теряем иммунитет самой земли. Восстановление такой сети после химического удара занимает десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Потеря грибного биоразнообразия несет системные риски, сопоставимые с исчезновением целых миров в космосе. Без микоризы растения становятся беззащитными перед болезнями и перепадами температур. Сохранение оставшихся нетронутых территорий — задача номер один для специалистов по охране природы.

Ответы на популярные вопросы о подземных грибных сетях

Что такое микориза простыми словами?

Это дружественный союз между грибом и корнем растения. Гриб увеличивает площадь сбора воды и минералов в тысячи раз, а растение делится с ним сахарами, которые производит на свету.

Почему цифра в 110 квадриллионов километров так важна?

Она показывает реальный масштаб жизни на планете. Подземная часть биосферы оказалась гораздо сложнее и протяженнее, чем всё, что мы видим на поверхности.

Может ли человек создать такую сеть искусственно?

Полностью воспроизвести структуру, формировавшуюся миллионы лет, невозможно. Однако сейчас разрабатываются биопрепараты для восстановления грибных систем на поврежденных фермерских полях.

Влияют ли грибы на качество воздуха?

Косвенно — да. Поскольку грибы хранят огромные запасы углерода в почве, они не дают ему превращаться в углекислый газ, удерживая парниковый эффект под контролем.

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Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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