Детские игры закончились: вслед за разблокировкой популярной платформы ждут флагманский проект

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов подкинул дровишек в костер интернет-надежд. По его словам, разблокировка Roblox — это не разовая акция милосердия, а начало большой оттепели. Следующим в очереди на "амнистию" стоит Telegram. Если Roblox был проверкой связи, то мессенджер с самолетиком на логотипе — это уже настоящий тяжелый авианосец, который заждался входа в родную гавань.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Логика проста: иностранные сервисы сейчас — это фактически филиалы западных разведок. У силовиков к ним ворох претензий по самую крышу. Telegram же на этом фоне выглядит "своим парнем". Андрей Свинцов в интервью изданию "Абзац" прямо сказал: к продукту Павла Дурова вопросов у правоохранителей на порядок меньше. Это не значит, что всё будет гладко, но шансы на легализацию подскочили до максимума.

"Разблокировка вполне реальна, если Дуров согласится на условия Роскомнадзора. Технически и бюрократически при желании обеих сторон процесс займет 2-3 месяца", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru депутат Андрей Свинцов.

Процесс напоминает стыковку космических кораблей: нужно совпасть по всем шлюзам и протоколам. Если мессенджер готов делиться данными по запросу или модерировать "запрещенку", шлагбаум поднимется. Иначе система так и будет делать вид, что борется с тем, чем пользуются даже в кабинетах ведомств.

Технический тупик: правда ли, что заблокировать ничего нельзя?

Пока депутаты обсуждают политику, технари чешут затылки. Наталья Касперская, глава InfoWatch, высказалась еще резче. Она считает, что РКН пора признать поражение в борьбе с физикой и кодом. Попытки наглухо закрыть Telegram и VPN — это как стрельба из пушки по воробьям с завязанными глазами. В результате страдает только общая связность сети внутри страны, а не доступ к сервисам.

"Нужно набраться смелости и сообщить руководству: полная блокировка таких систем технически невозможна. Игнорирование этого факта ведет лишь к деградации российской инфраструктуры", — отметила в своем блоге эксперт по кибербезопасности Наталья Касперская.

Цифровое пространство сейчас напоминает попытку удержать воду в решете. Блокируют одну дыру — вода течет через пять соседних. В итоге государству проще договориться с владельцем "крана", чем пытаться осушить океан с помощью бумажных указов.

Параметр Текущий статус Срок разблокировки 2-3 месяца при согласии Дурова Главное условие Выполнение требований Роскомнадзора Техническая реальность Блокировка невозможна без ущерба для Сети

"Любые попытки тотального контроля трафика всегда будут на шаг позади технологий шифрования и маршрутизации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о разблокировках

Почему Roblox разблокировали первым?

Это была своего рода "проба пера". Детская платформа менее политизирована, но социально значима. Успешный кейс доказал, что диалог с западными площадками возможен.

Будет ли Дуров сотрудничать с властями?

Мессенджеру критически важен легальный статус в России для развития рекламной сети и монетизации. Шанс на компромисс сейчас как никогда высок.

Поможет ли разблокировка улучшить работу интернета в РФ?

Да, так как снизится нагрузка на системы фильтрации трафика (DPI), которые часто тормозят сторонние ресурсы в попытках "поймать" мессенджер.

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