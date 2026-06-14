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Космические каннибалы среди нас: обнаружены системы, где миры исчезают в пасти звёзд

Наука

Представьте, что вы годами сидите на строгой диете, сжигая каждую калорию, а потом внезапно оказываетесь в центре кондитерской лавки. С красными карликами — самыми распространенными звездами во Вселенной — произошла похожая история. Согласно учебникам физики, эти скромные светила должны выжигать свой запас лития в первые же миллионы лет жизни. Высокая температура в ядре превращает этот элемент в ядерный пепел быстрее, чем вы успеете моргнуть. Но космос снова решил подставить ученым подножку.

Красные точки в космосе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Красные точки в космосе

Парадокс лития: звезды-долгожители нарушают законы

Астрономы из Килского университета просеяли спектры сотен холодных звезд, как золотоискатели на Аляске. В трех разных скоплениях они обнаружили шесть объектов, которые нагло игнорируют теорию звездной эволюции. У этих звезд обнаружили залежи лития, хотя его там быть не должно. Литий для звезды — как заправка для бака: он сгорает первым. Если он есть на поверхности в зрелом возрасте, значит, звезда его где-то украла.

"Это настоящий вызов классическим моделям. Красный карлик — это конвективный котел, который перемешивает вещество от поверхности до самого дна. Если литий не сгорел, значит, он появился там недавно", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи сразу отсекли скучные версии. Это не "молодежь" — возраст скоплений подтвержден. Это не защитные пятна на поверхности — звезды вращаются слишком медленно для мощных магнитных полей. Статистика сурова: аномалия встречается лишь у 2% объектов. Это не системная ошибка, а результат индивидуальной "диеты" конкретных звезд.

Космический обед: каменистые миры как источник молодости

Самое логичное объяснение звучит как сценарий фильма ужасов: красные карлики просто сожрали свои планеты. Причем речь не о газовых гигантах, а о каменистых мирах массой от трех до десяти Земель. Когда такая планета падает в звездную пасть, она приносит с собой свежую порцию лития. Металл остается в верхних слоях атмосферы звезды, создавая иллюзию "законсервированной" молодости.

Параметр Стандартный красный карлик Аномальный "пожиратель"
Наличие лития Отсутствует (выгорает в ядре) Присутствует в спектре
Причина спектра Нормальная эволюция Поглощение планеты (3-10 масс Земли)

Красные карлики славятся тем, что вокруг них планеты лепятся, как мухи на мед. Системы часто получаются тесными и нестабильными. Любой гравитационный толчок превращает орбиту в одностороннюю дорогу к центру светила. Модели предсказывали подобные эксцессы еще сорок лет назад, но только сейчас астрономы получили химические доказательства этих планетарных катастроф.

"Мы видим не просто звезды, а места недавних крушений. Если планета падает на звезду, она оставляет характерный химический отпечаток, который мы можем считать за сотни световых лет", — рассказал в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Теперь это не просто любопытный факт. Химический состав красных карликов превращается в высокоточный инструмент. Мы можем буквально посчитать, как часто в таких системах происходят концы света. Если литий на месте — значит, совсем недавно здесь была планета. И теперь её нет.

"Важно понимать механику: литий из планеты не сгорает мгновенно, он подмешивается в верхние слои. Это как бросить кубик сахара в чашку — некоторое время мы будем четко видеть его наличие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о поведении красных карликов

Почему литий считается маркером поглощения планеты?

Красные карлики полностью выжигают собственный литий в самом начале жизни. Если у взрослой звезды он обнаружен — значит, это "внешняя поставка" из планетарного вещества.

Может ли наше Солнце так же поглотить Землю?

Солнце — желтый карлик, его структура отличается. Нам грозит поглощение лишь на стадии Красного гиганта через миллиарды лет, а не из-за динамической нестабильности в зрелом возрасте.

Как часто происходят такие планетарные катастрофы?

Согласно текущим наблюдениям, литий обнаружен лишь у 2% звезд. Это говорит о том, что хотя событие и обычное для космоса, оно не является обязательным этапом для каждой системы.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, учитель физики Александр Козлов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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