Лекарства в космосе портятся быстрее бутербродов? Колонизаторам Марса предложили лечиться травами

Лекарства в космосе портятся быстрее, чем бутерброды в жаркий день. Стандартные запасы медикаментов на корабле теряют эффективность за три года, а полет к Марсу требует колоссальных ресурсов. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумали, как превратить обычные растения в миниатюрные фармацевтические фабрики, работающие прямо на орбите.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт и зелень

Зеленая аптека в условиях вакуума

Космические путешественники ограничены пространством. Громоздкие установки для производства лекарств там просто не поместятся. Исследователи предложили использовать растения в качестве биореакторов. Солнечный свет, вода и почва — вот и всё, что нужно для синтеза сложных соединений.

"Стандартные методы синтеза препаратов завязаны на огромных мощностях. Переход к использованию биологических агентов в контролируемой среде — единственный путь для длительных экспедиций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Почему блендер — плохой помощник астронавту

Раньше для получения нужных веществ ученые перемалывали листья в кашицу. Это грязный, неэффективный процесс с кучей отходов. Новая технология позволяет беречь растение. Листья погружают в буферный раствор, создают вакуум и "высасывают" целевые частицы из клеток. Растение остается живым и продолжает работать дальше.

Характеристика Традиционный метод Состояние листа Полное уничтожение Отходы Большие объемы биомассы

Авторы проекта протестировали способ на вирусе коровьего гороха, который тренирует иммунитет бороться с раком. Для этого использовали табак и черноглазый горох.

"Работа с такими биологическими системами требует идеального баланса в потреблении воды. Любая ошибка в настройке вакуума рискует погубить урожай", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Стресс как катализатор производства

В космосе много радиации и температурных скачков. Команда создала имитацию таких условий с помощью вращающейся машины. Оказалось, стресс помогает. Растения синтезируют нужные нам вирусные частицы быстрее, пытаясь защититься от недружелюбной среды.

Ответы на популярные вопросы о производстве лекарств в космосе

Можно ли получить таблетку из цветка на Марсе?

Да, суть эксперимента в создании метода, где растение остается живым биореактором для синтеза компонентов лекарств.

Почему нельзя просто взять таблетки с Земли?

Медикаменты деградируют в космосе. Спустя три года большая часть запасов становится бесполезной пылью.

Растение умрет после извлечения?

Нет, новый метод позволяет извлекать активные вещества без измельчения листьев в "смузи".

Есть ли польза для Земли?

Технология поможет локально производить лекарства в бедных регионах, где доступ к фармгигантам ограничен.

"Использование стрессовых факторов для ускорения метаболических реакций — элегантный ход. Мы не боремся с космосом, мы используем его условия себе на пользу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

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