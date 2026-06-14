Хваленый цифровой разум посыпался: обычная детская задача обнулила мощь новейших нейросетей

Новейшие системы искусственного интеллекта, включая GPT-5 и Claude 4.1, столкнулись с непреодолимым препятствием в виде классического психологического теста на внимательность. Исследование под руководством Сукету Пателя показало, что хваленый "цифровой разум" катастрофически теряет концентрацию при выполнении монотонных задач. В то время как человек способен сохранять фокус, подавляя автоматические реакции, нейросети при усложнении условий начинают "галлюцинировать" и возвращаются к упрощенным, но ошибочным сценариям работы, фактически расписываясь в отсутствии реального исполнительного контроля.

Фото: unsplash.com by Andy Kelly is licensed under Free to use under the Unsplash License Робот и человек

Механика конфликта: что такое тест Струпа

Тест Струпа — это базовый инструмент когнитивной психологии, проверяющий гибкость мышления. Суть упражнения проста: испытуемому показывают названия цветов, напечатанные шрифтом другого цвета (например, слово "Зеленый" написано красными чернилами), и просят назвать именно цвет шрифта. Чтобы выполнить это задание, мозгу нужно затормозить привычку читать текст и переключиться на визуальное восприятие. Это требует активации лобных долей, отвечающих за планирование и подавление автоматизмов.

"Для нейросети текст — это базовый сигнал, на котором она тренировалась миллиарды раз. Попытка заставить её игнорировать смысл слова ради его визуального атрибута создает внутри системы конфликт, аналогичный перегрузке в электрической цепи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Исследование в PNAS Nexus выявило, что при работе с короткими списками (до 5 слов) модели вроде GPT-4o и Claude 3.5 Sonnet справляются блестяще, показывая точность выше 90%. Однако стоит увеличить объем задачи или добавить редкие оттенки, как алгоритмическая логика начинает давать сбои. Подобная хрупкость системы напоминает о том, как забытые технологии прошлого иногда оказывались надежнее современных решений за счет жесткой физической логики, а не вероятностных прогнозов.

Почему нейросети "плывут" на длинных дистанциях

Обвал производительности ИИ оказался шокирующим. Если на пяти словах GPT-4o выдавал 91% верных ответов, то на списке из десяти слов точность упала до 57%. Финальный тест из 40 слов превратил "мощный интеллект" в бесполезный инструмент с результатом в 15% попаданий. Нейросеть просто забывала инструкцию называть цвет и переходила к обычному чтению.

Модель ИИ / Параметр Точность на 5 словах Точность на 40 словах GPT-4o 91% 15% Claude 3.5 Sonnet Высокая 24% Gemini 2.5 Стабильная Близкая к нулю

Особую сложность вызвали так называемые "несоответствующие оттенки", когда в списке появлялись уточняющие названия цветов. В этих условиях точность ИИ обнулялась. Ученые проводят параллели: как мозг Эйнштейна изучали в поисках физических основ гениальности, так и эти тесты обнажают "анатомические" дыры в коде нейросетей.

"Этот эксперимент подтверждает, что ИИ не обладает сознательной волей. Он лишь следует статистически вероятному пути. Чтение слов для него более вероятно, чем распознавание цвета, и на длинной дистанции статистика берет верх над инструкцией", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Человеческий мозг против трансформеров: в чем разница

Человек, в отличие от машины, обладает исполнительным контролем. Мы можем чувствовать усталость, но понимание цели упражнения — назвать цвет, а не читать текст — остается неизменным. У ИИ же отсутствует биологический механизм удержания контекста через волевое усилие. Текстовая обработка в архитектуре "трансформер" доминирует над визуальной интерпретацией, что и приводит к деградации ответов.

Разрыв между распознаванием задачи и её выполнением особенно заметен в модели Claude 3.5 Sonnet. Нейросеть может в начале диалога заявить, что понимает условия теста Струпа, но при генерации ответов всё равно выдавать ошибки. Это напоминает ситуацию в Арктике, где компас теряет уверенность: ориентиры вроде бы есть, но система управления ими не пользуется.

Скрытые ограничения "сверхразума"

Многие полагают, что ИИ уже превзошел людей в логике, но тест Струпа доказывает обратное. Постоянная концентрация и подавление автоматических реакций — это то, в чем биологический вид пока доминирует. Пока нейросети ищут ответы в вероятностях, биология пользуется сложными системами фильтрации. Иногда механизмы нашего тела работают пугающе эффективно — так, недавно выяснилось, что мозг выводит токсины через носовые пазухи, используя пути, о которых врачи даже не подозревали.

"Для нейробиолога результаты теста Струпа на ИИ — это доказательство отсутствия у машин системы активного торможения лишних сигналов. Машина 'слышит' все сразу и не может выбрать приоритет сама, без жестких костылей в коде", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Внедрение ИИ в критически важные сферы без учета этих ограничений может быть опасным. Если алгоритм теряет нить задачи при банальном перечислении цветов, то как он поведет себя при управлении сложным производством в условиях информационной перегрузки? Это остается открытым вопросом для разработчиков OpenAI и Google.

Ответы на популярные вопросы о тесте Струпа и ИИ

Почему ИИ справляется с короткими тестами, но проваливает длинные?

В коротких задачах модели хватает ресурсов контекстного окна для удержания инструкции. При увеличении объема данных статистическая привычка модели к чтению текста начинает перевешивать временную инструкцию "называть цвет", так как ИИ всегда стремится к наиболее вероятному продолжению последовательности.

Можно ли обучить нейросеть проходить этот тест без ошибок?

Технически — да, добавив миллионы примеров теста Струпа в обучающую выборку. Однако это не решит фундаментальную проблему: ИИ не научится вниманию, он просто запомнит конкретный паттерн ответа для этой задачи, но "поплывет" на любой другой новой проверке концентрации.

Как выполнить тест Струпа человеку самостоятельно?

Для выполнения упражнения нужно взять список названий цветов, где цвет шрифта не совпадает со значением слова. Смотрите на слово и быстро вслух называйте цвет чернил, стараясь полностью игнорировать чтение самого слова. Это отличная тренировка когнитивной гибкости.

Означает ли это, что GPT-5 глупее человека?

Это означает, что архитектура ИИ принципиально иная. Он превосходит человека в скорости обработки данных и объеме памяти, но уступает в способности к волевой концентрации и эффективному разрешению внутренних логических конфликтов.

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