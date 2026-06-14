Вековой слой пыли скрывал сокровище: в Египте вскрыли массивный объект с загадочными проклятиями

Под вековым слоем пыли и забытыми ступенями мавзолея Ага-хана в Асуане египетские археологи совершили открытие, которое вскрыло истинные масштабы древнего города мертвых. Вместо разрозненных могил исследователи наткнулись на вход в глубокое подземелье, где под девятью ступенями лестницы скрывался массивный саркофаг высокопоставленного чиновника Ка-Месиу. Находка оказалась запечатанной и нетронутой грабителями, сохранив молитвы к богам и портретную крышку с детальной росписью, которая пролежала в темноте более двух тысяч лет.

Фото: Pravda.ru by Синицин Павел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голова статуи

Хозяин гробницы и иероглифы на камне

Совместная миссия египетских и итальянских ученых, работающая под эгидой Миланского университета, обнаружила гробницу под номером 38. Спуск в неё оформлен девятью ступенями, по бокам которых расположены скамьи из сырцового кирпича — на них две тысячи лет назад оставляли подношения для усопших. В центре камеры на скальном возвышении покоился двухметровый известняковый саркофаг. Иероглифические надписи на его боках гласят, что здесь захоронен Ка-Месиу, человек, занимавший высокий пост на южной границе Египта.

"Обнаружение запечатанного саркофага с именем владельца — большая удача. Это позволяет не просто изучать архитектуру, но и восстанавливать биографии конкретных людей, управлявших регионом в эпоху Птолемеев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Крышка саркофага выполнена в антропоидной форме — она повторяет очертания человеческого тела. Мастера детально проработали лицо, парик и сохранили яркую роспись. Однако внутри гробницы Ка-Месиу оказался не один: исследователи нашли несколько мумий, включая детские останки. Подобные находки в некрополях часто подтверждают традицию семейных захоронений, где в одной камере могли покоиться представители нескольких поколений.

Город мертвых: масштаб 400 гробниц

Ранее считалось, что кладбище у мавзолея Ага-хана локально, но данные 2026 года опровергли это мнение. Картографирование показало, что некрополь занимает до 200 тысяч квадратных метров. На этой территории уже выявлено более 500 захоронений, из которых детально изучена лишь малая часть. Асуан того времени был плавильным котлом культур: здесь соседствовали египтяне, персы, греки и римляне. Многонациональный состав населения отразился и на погребальном инвентаре.

"Асуан был пограничным хабом. Здесь пересекались торговые пути и военные интересы разных империй. Мы видим уникальное смешение стилей в искусстве и погребальных обрядах, когда классические египетские молитвы соседствуют с эллинистическими элементами декора", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Исследование некрополя дает ученым доступ к "замороженной" истории. Подобно тому как космические миссии ищут следы древних катастроф во Вселенной, археологи через анализ ДНК и компьютерную томографию мумий восстанавливают данные об эпидемиях и диете древних жителей Нила.

Параметр открытия Характеристика Владелец саркофага Чиновник Ка-Месиу Материал и размер Известняк, 2 метра в длину Период использования III в. до н. э. — II в. н. э. Общая площадь некрополя До 200 000 квадратных метров

Социальное расслоение и ритуалы древности

Расположение могил в Асуане четко следовало социальной иерархии. Элита и высшее чиновничество занимали верхнюю часть плато, в то время как средний класс хоронили на склонах. Анализ находок в гробницах AGH038 и AGH039 подтвердил, что комплекс активно эксплуатировался на протяжении пяти веков. Учёные находят здесь не только золото и ценные металлы, чьё космическое происхождение до сих пор изучают физики, но и повседневные предметы: коллекции ярких бусин и керамику.

"Масштаб кладбища говорит о том, что население региона было гораздо больше, чем мы думали ранее. Использование КТ-сканирования уже преподнесло сюрпризы — например, пересмотрен возраст и родство некоторых мумифицированных детей из общих захоронений", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Современные технологии позволяют заглядывать под бинты мумий, не повреждая их. Так, исследование соседней гробницы AGH026 показало, что захороненные вместе дети не были родственниками, что поднимает новые вопросы о причинах их одновременной смерти и способах формирования погребальных групп в древнем Асуане.

Ответы на популярные вопросы о раскопках в Асуане

Кто такой Ка-Месиу, чей саркофаг нашли?

Это высокопоставленный египетский чиновник, живший в период между III веком до н. э. и II веком н. э. Судя по богатству саркофага и надписям с молитвами, он принадлежал к элите региона.

Почему гробницу нашли под лестницей?

Девятиступенчатая лестница была частью архитектурного проекта захоронения. Скамьи вдоль неё предназначались для ритуальных процедур и размещения подношений богам и духам предков.

Какие народы хоронили в этом некрополе?

Это было многонациональное кладбище, где покоились египтяне, нубийцы, греки, римляне, персы и финикийцы, населявшие древний Асуан — важный торговый и военный форпост.

Какую роль в открытии сыграли технологии?

С помощью КТ-сканирования археологи смогли изучить содержимое мумий, не вскрывая их. Это помогло точно определить возраст детей в захоронении и опровергнуть старые гипотезы о родственных связях.

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