Эти черные глыбы везут смерть и жизнь одновременно: в Арктике зафиксировано странное движение

Арктические айсберги, дрейфующие в проливе Фрама, преподнесли учёным сюрприз, скрытый под толщей воды. Исследователи из Института Альфреда Вегенера и Океанографического института Вудс-Хоул обнаружили, что необычно тёмные ледяные глыбы работают как гигантские транспортные системы, создавая на пустынном морском дне "оазисы" жизни. Камни и осадочные породы, вмёрзшие в лед ещё у берегов Гренландии и России, после таяния льда превращаются в фундамент для новых глубоководных экосистем.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Айсберги

Неожиданная находка в проливе Фрама

Всё началось в 2021 году во время экспедиции, когда внимание специалистов привлекли странные "чёрные" айсберги. В отличие от привычных белоснежных глыб, эти объекты были буквально забиты грязью и обломками горных пород. Морской биолог Мелани Бергманн подтвердила, что аномальное количество мусора на поверхности льда — редкое явление, указывающее на мощные процессы эрозии ледников.

"Такие 'грязные' айсберги — это, по сути, курьерская служба природы. Они забирают грунт с суши и несут его на тысячи километров в открытый океан, полностью меняя структуру донных отложений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Чтобы понять, что происходит с этими камнями дальше, биологи обратились к данным системы "Хаусгартен". Это сеть из 21 глубоководной станции, ведущая непрерывный мониторинг дна в Арктике. Выяснилось, что по мере продвижения в более тёплые воды лед тает, и камни (их называют дропстоунами) градом осыпаются вниз. Это явление напоминает изменение климата, которое затрагивает не только атмосферу, но и самые глубокие слои океана.

Как айсберги меняют ландшафт дна

Камни, падающие с айсбергов, становятся спасением для морских организмов в регионах, где дно покрыто только мягким илом. Твёрдая поверхность дропстоунов позволяет закрепиться мягким кораллам, губкам, актиниям и мшанкам. На снимках дна видно, что вокруг таких одиночных валунов или их скоплений жизнь буквально кипит, в то время как на пустых участках ила биоразнообразие минимально.

Биолог Кирстин Мейер-Кайзер отметила, что в последние годы плотность таких "каменных садов" растёт. Там, где раньше лежали одиночные камни, теперь формируются целые рифы. Это доказывает, что Арктика гораздо более динамична, чем принято считать. Некоторые исследователи сравнивают эти процессы с тем, как древние арктические аномалии когда-то порождали легенды о неведомых землях, хотя здесь всё объясняется физикой и биологией.

"Для глубоководных жителей появление камня на илистом дне — это как построить небоскрёб посреди пустыни. Сразу появляется место, где можно спрятаться от течений и найти пищу", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Источник материала Влияние на экосистему дна Ледники Гренландии Приток крупнообломочного материала, база для кораллов Российская Арктика Мелкие осадочные породы, изменение состава ила

Интересно, что процесс сброса камней создаёт и новые риски. Увеличение числа активных айсбергов, переносящих тонны породы, мешает навигации. Томас Крумпен из AWI подчеркивает, что знание маршрутов этих "грузовиков" критически важно для безопасности судов, особенно когда тектоническое напряжение или климатические сдвиги меняют ледовую обстановку.

Путь камня: от ледника до бездны

Для восстановления маршрутов айсбергов учёные применили спутниковый анализ. Основными "поставщиками" жизни на дно оказались ледники северо-востока Гренландии и российской Арктики. Минеральный анализ камней, поднятых со дна, полностью совпал с образцами из айсбергов, что подтвердило теорию их происхождения. Это напоминает по точности детальный разбор траекторий, только в масштабе планетарных процессов.

"Мы видим прямую связь между таянием ледников на суше и плодородием океана. Это единая система, где гибель ледника дает шанс на жизнь миллионам глубоководных существ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Хотя спутниковые данные по российским ледникам остаются фрагментарными, общая картина ясна: потепление ускоряет этот транспортный конвейер. Технологии мониторинга, подобные тем, что предсказывал Стивен Хокинг в своих последних трудах, помогают нам фиксировать эти изменения в реальном времени, превращая полярные загадки в чёткие научные данные.

Ответы на популярные вопросы об арктических айсбергах

Почему некоторые айсберги выглядят чёрными?

Они содержат большое количество горных обломков, песка и ила, которые вмёрзли в лед, когда ледник ещё находился на суше и двигался в сторону моря.

Что такое дропстоуны?

Это камни разного размера, которые выпадают из тающего айсберга и оседают на морское дно, создавая твёрдые участки среди мягкого ила.

Как айсберги помогают биоразнообразию?

Камни, которые они переносят, служат субстратом для кораллов, губок и мшанок, позволяя им заселять ранее непригодные для жизни илистые участки глубоководья.

Откуда приплывают такие айсберги?

Большинство изученных объектов откололось от ледников северо-восточной Гренландии и различных участков российской Арктики.

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