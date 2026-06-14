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Климатический монстр просыпается в океане: одно явление способно перевернуть погоду по всей планете

Наука

Тихий океан в районе экватора прогревается выше критических отметок. Смена климатических фаз запускает цепную реакцию: засухи в Австралии сменяются наводнениями в Перу. Ученые фиксируют признаки формирования мощной аномалии, способной переписать температурные рекорды на планете.

Океанская волна
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Океанская волна

Механизм теплового смещения

Тропическая зона Тихого океана работает по принципу огромного теплового насоса. В штатном режиме постоянные ветры смещают разогретые верхние слои воды на запад. В восточной части, у берегов Латинской Америки, на поверхность поднимаются холодные потоки. Когда эта схема ломается, ветры слабеют или затихают. Теплая вода возвращается к востоку, вызывая резкий перегрев водных масс на огромной территории. Это явление получило название Эль-Ниньо. Поверхность океана превращается в исполинский радиатор, который отдает энергию в атмосферу. Тепловое пятно меняет траекторию воздушных течений, заставляя дождевые фронты смещаться на тысячи километров от привычных маршрутов.

"Резкое потепление воды в экваториальной зоне полностью блокирует подъем питательных веществ из глубины. Это моментально разрушает кормовую базу в океане и приводит к массовой миграции или гибели рыбы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хроника термических аномалий

Особо мощные фазы потепления классифицируют как супер-Эль-Ниньо. Они случаются несколько раз в столетие и сопровождаются глобальными скачками температуры. Событие 1997–1998 годов стало знаковым: тогда Тихий океан выделил столько тепла, что следующий год стал самым жарким в истории на тот момент. Спустя десятилетия ситуация повторилась в цикле 2015–2016 годов, когда климатическая стабильность снова пошатнулась.

Период аномалии Характер воздействия
1982–1983 годы Первая зафиксированная сверхмощная вспышка тепла
1997–1998 годы Рекордный прогрев океана и атмосферы
2015–2016 годы Глобальные засухи и массовое вымирание кораллов

Региональные последствия перегрева

Эффект домино распределяет катаклизмы по разным полушариям. В Южной Америке сухое побережье затапливают мощные ливни, провоцируя оползни. В это же время Индонезия и Австралия сталкиваются с экстремальным дефицитом осадков. Пересохшая растительность становится топливом для масштабных пожаров, которые сложно купировать из-за отсутствия влаги.

"Для Африки и Индии ослабление муссонных ветров во время таких циклов критично. Недостаток дождей рушит аграрные графики, что напрямую влияет на запасы продовольствия в масштабах целых регионов", — отметил климатолог Максим Орлов.

Разбалансировка системы затрагивает и Северную Америку. Пока Калифорния борется с наводнениями, восточное побережье может столкнуться с аномально мягкими зимами. Океан диктует условия, игнорируя границы государств.

Точность метеорологических прогнозов

Современные системы мониторинга используют тысячи датчиков и спутниковые группировки. Инструменты фиксируют волны Кельвина — глубоководные импульсы тепла, которые движутся к берегам Америки. Это позволяет метеорологам давать предупреждения за несколько месяцев до пика аномалии. Однако весенний период остается самым трудным для моделирования из-за высокой нестабильности атмосферных процессов.

"Прогноз за полгода дает возможность сменить сельскохозяйственные культуры на более засухоустойчивые. Это снижает экономический ущерб, но не отменяет риски экстремальной жары в городах", — рассказала специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Подготовка инфраструктуры к приему избыточных осадков или режиму жесткой экономии воды становится единственным способом минимизировать потери. Климатический маятник продолжает колебаться, а общее потепление лишь добавляет ему амплитуды.

Ответы на популярные вопросы об Эль-Ниньо

Почему явление так называется?

Термин закрепился благодаря рыбакам из Перу. Потепление воды обычно происходило в конце декабря, поэтому его связали с временем празднования Рождества.

Как часто происходят такие сбои?

Цикл занимает от двух до семи лет. Он включает теплую фазу (Эль-Ниньо), нейтральное состояние и холодную фазу (Ла-Нинья).

Влияет ли это на погоду в России?

Прямое воздействие слабее, чем в тропиках, но глобальный рост температуры воздуха сказывается на частоте погодных аномалий и в северных широтах.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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