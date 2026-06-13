Тихий океан начал подавать тревожные сигналы: спутники зафиксировали движение колоссальных масс теплой воды, которые предвещают возвращение Эль-Ниньо. Это климатическое явление способно перевернуть погодную карту планеты, вызывая разрушительные наводнения в одних регионах и катастрофические засухи в других. Исследователи NASA подтверждают, что гигантские внутренние волны уже достигли берегов Южной Америки, запуская механизм глобального температурного сбоя, который полностью проявит себя к концу 2026 года.
Спутник Sentinel-6 "Михаэль Фрейлих" обнаружил в экваториальной части Тихого океана специфические тепловые аномалии — волны Кельвина. Эти огромные массы воды, растянувшиеся на сотни километров, перемещаются с запада на восток. Их появление связано с резким ослаблением пассатов — ветров, которые обычно удерживают теплую воду в западной части океана. Когда эти ветры стихают или меняют направление, разогретый слой воды устремляется к побережью Колумбии, Эквадора и Перу.
"Волны Кельвина — это своего рода тепловой конвейер. Поскольку теплая вода расширяется, мы видим физическое поднятие уровня моря. В мае в районе Перу вода поднялась на 15 сантиметров выше нормы. Это верный признак того, что океан аккумулирует энергию для мощного климатического прыжка", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Подобные процессы часто сопровождаются и другими аномалиями в гидросфере Земли. Ученые внимательно следят за тем, как меняется экология Индийского океана, где из-за отсутствия нормальной циркуляции воды формируются опасные зоны. В Тихом океане избыточное тепло на поверхности блокирует подъем питательных веществ из глубины, что моментально бьет по рыболовному промыслу.
Эль-Ниньо — это не просто каприз погоды, а серьезный удар по сельскому хозяйству и логистике. Пока одни страны будут бороться с ливнями, другие столкнутся с выжигающим зноем. Исторически сильные фазы этого явления, как в 2015–2016 годах, приводили к масштабным лесным пожарам в Африке и наводнениям в Калифорнии. Текущий цикл обещает быть не менее интенсивным, учитывая общую тенденцию к росту температур.
"Изменение температуры воды меняет траектории штормов. Это похоже на эффект домино: прогрев в Тихом океане через пару месяцев оборачивается засухой на другом континенте. Мы ожидаем, что пик аномалий придется на период с ноября по январь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Важно понимать, что природа умеет преподносить сюрпризы в самых разных формах. Если в океане мы видим избыток тепла, то на суше иногда сталкиваемся с опасным переохлаждением почв. Например, исследователи часто напоминают, что в условиях вечной мерзлоты неправильное обращение с огнем может привести к скрытым подземным пожарам, которые невозможно потушить снегом. Климат — это сложная система, где океанские волны и северные льды связаны невидимыми нитями.
|Признак явления
|Характеристика (2026 год)
|Подъем уровня моря у Перу
|Более 15 см выше среднего
|Основной индикатор
|Теплые волны Кельвина
|Прогноз пика
|Ноябрь — январь
|Точность измерений
|До долей дюйма (Sentinel-6)
Для мониторинга катастроф будущего человечество использует высокотехнологичные инструменты. Спутник Sentinel-6 "Михаэль Фрейлих" каждые 10 дней сканирует поверхность Мирового океана. Эти данные критически важны не только для метеорологов, но и для всей мировой инфраструктуры. К слову, в ближайшие годы орбитальная группировка станет еще технологичнее: планируется, что космические технологии позволят использовать нейросети прямо на орбите для мгновенного анализа снимков.
"Современные спутники позволяют нам видеть процессы, скрытые глубоко под водой. Высокая точность Sentinel-6 дает возможность прогнозировать Эль-Ниньо за несколько месяцев до того, как на побережье обрушатся первые штормы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Пока NASA следит за океаном, другие ведомства продолжают раскрывать архивные сведения о странных явлениях в небе, но именно климатические угрозы остаются наиболее реальными и ощутимыми для экономики. В конце 2026 года на смену текущему аппарату придет Sentinel-6B, который продолжит непрерывную летопись изменений уровня моря, начатую еще в 90-х годах прошлого века.
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