Там нет зеленых человечков: обнародование порции секретных архивов в США вызвало волну разочарования

Министерство обороны США продолжает дозированно выдавать секреты о неопознанных аномальных явлениях. На официальном правительственном портале размещен уже третий пакет рассекреченных документов, проливающих свет на деятельность Пентагона в области изучения НЛО. Несмотря на то что американские власти пытаются придать процессу видимость открытости, военные по-прежнему отрицают обнаружение следов внеземного разума или прямой угрозы безопасности страны.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) НЛО

Пентагон открывает архивы: что внутри

Очередная порция данных стала доступна широкой общественности в рамках масштабного проекта по дезавуированию информации о встречах военных с неопознанными объектами. Представитель оборонного ведомства Шон Парнелл подчеркнул, что интерес гражданского общества к этой теме достиг пиковых значений, поэтому публикация архивных сводок теперь станет регулярной. Военные чиновники США стараются перехватить инициативу у конспирологов, предлагая сухие отчеты вместо домыслов.

"Подобные публикации важны не только для удовлетворения любопытства, но и для понимания того, как работают системы наблюдения. Большинство зафиксированных аномалий при детальном анализе оказываются либо оптическими иллюзиями, либо испытаниями новых технологий, которые порой напоминают закрытые ракетные проекты прошлого", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Белый дом и разведка: кто курирует проект

К анализу и подготовке документов привлечен беспрецедентный состав ведомств. В работе участвуют не только специалисты ФБР и NASA, но и министерство энергетики, а также управление директора национальной разведки. Подключение столь серьезных структур указывает на то, что американские власти пытаются систематизировать все случаи фиксации странных объектов в воздушном пространстве, чтобы исключить разведывательную деятельность потенциальных противников.

Часто за неопознанными объектами стоят вполне земные физические процессы. Например, в некоторых регионах планеты специфический рельеф и погодные условия создают странные визуальные формы, которые со спутников или самолетов выглядят как искусственные сооружения. Похожий эффект наблюдался, когда геологическая аномалия в Антарктиде была принята за рукотворную пирамиду из-за идеальных пропорций.

"Космос и атмосфера полны загадок, которые наука только начинает расшифровать. Когда мы видим объекты с необычной траекторией, важно помнить: наши знания о физике Вселенной постоянно дополняются, и то, что сегодня кажется чудом, завтра может найти объяснение в рамках динамики миров без темной материи или других редких феноменов", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Наследие Трампа и отсутствие сенсаций

Процесс рассекречивания был запущен 8 мая по распоряжению Дональда Трампа. С тех пор информация выдается порциями — вторая часть архива увидела свет спустя две недели после старта инициативы. Однако скептики разочарованы: представленные файлы, как и предыдущие, не содержат доказательств визитов инопланетян. В Вашингтоне подчеркивают: никакой "зеленой угрозы" не обнаружено, а все зафиксированные инциденты не нарушают целостность национальной безопасности США.

Поиск скрытых данных в архивах иногда приносит неожиданные плоды в смежных областях. В истории уже бывали случаи, когда случайная загрузка архивных файлов помогала обнаружить целые затерянные города, которые десятилетиями оставались невидимыми для официальной науки.

Этап публикации Содержание и статус данных Первая часть (8 мая) Старт проекта по инициативе Дональда Трампа, базовые отчеты Вторая часть (май) Дополнительные видеоматериалы и свидетельства пилотов ВМС Третья часть (текущая) Архивные документы профильных ведомств США (ФБР, разведка) Итоговый вывод Доказательств внеземного присутствия в документах не обнаружено

Систематизация данных продолжается, и Пентагону приходится обрабатывать тысячи сообщений. Нередко за аномалии принимают природные явления катастрофического масштаба, которые в прошлом могли бы вызвать панику, будь то падение метеорита или угроза от гигантской кометы, способной изменить рельеф планеты.

Ответы на популярные вопросы о рассекречивании НЛО

Почему документы публикуют частями?

Это связано с процедурой цензуры: военные и разведка должны убедиться, что рассекреченные данные не раскрывают технические возможности американских систем слежения и радаров.

Есть ли в новых материалах фото пришельцев?

Нет, в опубликованных документах отсутствуют биологические или технические доказательства существования внеземных цивилизаций. Речь идет о неопознанных аномальных объектах.

Какие ведомства США изучают НЛО?

Основную работу ведут Пентагон, управление директора национальной разведки, NASA и специально созданные рабочие группы при участии ФБР и министерства энергетики.

Представляют ли эти объекты опасность?

Официальная позиция Пентагона на данный момент гласит, что зафиксированные аномалии не представляют непосредственной угрозы национальной безопасности США.

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