Илон Маск официально закрепил за собой статус первого в истории долларового триллионера. Это произошло после триумфального выхода SpaceX на биржу NASDAQ: в первый же день торгов акции аэрокосмического гиганта взлетели на 19%, а общая капитализация компании достигла астрономических 1,75 триллиона долларов. Теперь именно космический проект, а не автомобильная империя Tesla, является самым ценным активом в портфеле предпринимателя. Инвесторы буквально штурмовали размещение, выставив заявки на 100 миллиардов долларов при предложении в 75 миллиардов.
Долгое время основным локомотивом богатства Маска оставалась Tesla, чьи акции за 16 лет показали феноменальный рост на 25 000%. Однако после IPO SpaceX расстановка сил изменилась. При фиксированной цене размещения в 135 долларов за бумагу, рынок мгновенно переоценил компанию до 1,75 триллиона долларов, оставив позади Tesla с её 1,5 триллионами. Личное состояние Маска теперь во многом зависит от успехов Falcon и Starship: его 38-процентная доля в SpaceX оценивается в 785 миллиардов долларов.
"Рынок долго ждал возможности вложиться в частную космонавтику напрямую. Взрывной рост акций связан с тем, что SpaceX уже не просто транспортная компания, а глобальный инфраструктурный игрок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Инвесторы видят в SpaceX не только ракеты, но и мощный ИТ-сегмент. Глава компании уже планирует, что Маск превратит орбиту в вычислительный улей, создав сеть дата-центров за пределами Земли. Это открывает доступ к рынкам, которые недоступны классическим технологическим корпорациям из-за географических и климатических ограничений.
Проспект к размещению акций раскрывает амбициозные горизонты, которые раньше казались научной фантастикой. Помимо развития спутникового интернета Starlink, компания нацелена на добычу полезных ископаемых на астероидах и строительство полноценных поселений на Марсе. Эти планы требуют колоссальных ресурсов, и выход на биржу стал ключом к неограниченному капиталу частных инвесторов.
"Перенос мощностей на орбиту и освоение астероидов — это логичный шаг для цивилизации, которая уперлась в дефицит земных ресурсов. Маск просто первым начал строить под это коммерческий фундамент", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
В то время как ученые изучают глубокий космос, выискивая невидимые следы древних катастроф, SpaceX прагматично создает транспортную сеть. Возможное слияние космической корпорации и Tesla в будущем может создать супергиганта, объединяющего наземную логистику, энергетику и межпланетные перевозки в одну экосистему.
Несмотря на эйфорию, звучат и предостережения. Рэнд Миллвуд из Guardian Wealth Advisors указывает на то, что SpaceX пока не демонстрирует стабильной прибыли и положительного денежного потока, в отличие от других корпораций-триллионеров, существующих десятилетиями. Космический бизнес крайне капиталоемкий и рискованный: любая крупная авария при запусках может мгновенно обрушить котировки.
"С точки зрения физики, SpaceX совершила невозможное, сделав запуски многоразовыми. Но экономика космоса всё еще очень хрупкая и сильно зависит от государственных контрактов и настроений частных вкладчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Для простых обывателей такие финансовые ралли кажутся чем-то далеким, однако магия чисел Маска продолжает работать. Даже если физики находят аномалии в механизме создания металлов, Илон Маск находит способ превратить в "золото" саму идею покорения звезд.
|Показатель
|Значение
|Капитализация SpaceX после IPO
|1,75 трлн долларов
|Капитализация Tesla
|~1,5 трлн долларов
|Доля Илона Маска в SpaceX
|38% (785 млрд долларов)
|Привлеченные инвестиции
|75 млрд долларов
Инвесторы оценивают SpaceX не по текущей прибыли, а по монопольному положению на рынке космических запусков, потенциалу спутникового интернета Starlink и будущим проектам по добыче ресурсов в космосе.
Благодаря росту акций SpaceX и его значительной доле в компании, Маск стал первым триллионером в истории. Его совокупный капитал теперь превышает стоимость многих национальных экономик.
Основными угрозами остаются высокая стоимость разработок, отсутствие стабильного денежного потока в долгосрочной перспективе и риск технических катастроф при испытаниях новых ракет.
Официальных планов нет, но аналитики не исключают слияния, так как компании уже сотрудничают в области материалов, софта и маркетинга.
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