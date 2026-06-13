Эпоха Tesla подошла к логическому завершению: новые горизонты окончательно изменили баланс влияния

Илон Маск официально закрепил за собой статус первого в истории долларового триллионера. Это произошло после триумфального выхода SpaceX на биржу NASDAQ: в первый же день торгов акции аэрокосмического гиганта взлетели на 19%, а общая капитализация компании достигла астрономических 1,75 триллиона долларов. Теперь именно космический проект, а не автомобильная империя Tesla, является самым ценным активом в портфеле предпринимателя. Инвесторы буквально штурмовали размещение, выставив заявки на 100 миллиардов долларов при предложении в 75 миллиардов.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ангар компании SpaceX в Калифорнии

Космический скачок: как SpaceX обошла Tesla

Долгое время основным локомотивом богатства Маска оставалась Tesla, чьи акции за 16 лет показали феноменальный рост на 25 000%. Однако после IPO SpaceX расстановка сил изменилась. При фиксированной цене размещения в 135 долларов за бумагу, рынок мгновенно переоценил компанию до 1,75 триллиона долларов, оставив позади Tesla с её 1,5 триллионами. Личное состояние Маска теперь во многом зависит от успехов Falcon и Starship: его 38-процентная доля в SpaceX оценивается в 785 миллиардов долларов.

"Рынок долго ждал возможности вложиться в частную космонавтику напрямую. Взрывной рост акций связан с тем, что SpaceX уже не просто транспортная компания, а глобальный инфраструктурный игрок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Инвесторы видят в SpaceX не только ракеты, но и мощный ИТ-сегмент. Глава компании уже планирует, что Маск превратит орбиту в вычислительный улей, создав сеть дата-центров за пределами Земли. Это открывает доступ к рынкам, которые недоступны классическим технологическим корпорациям из-за географических и климатических ограничений.

Марс, Луна и орбитальные серверы: на чем заработает Маск

Проспект к размещению акций раскрывает амбициозные горизонты, которые раньше казались научной фантастикой. Помимо развития спутникового интернета Starlink, компания нацелена на добычу полезных ископаемых на астероидах и строительство полноценных поселений на Марсе. Эти планы требуют колоссальных ресурсов, и выход на биржу стал ключом к неограниченному капиталу частных инвесторов.

"Перенос мощностей на орбиту и освоение астероидов — это логичный шаг для цивилизации, которая уперлась в дефицит земных ресурсов. Маск просто первым начал строить под это коммерческий фундамент", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

В то время как ученые изучают глубокий космос, выискивая невидимые следы древних катастроф, SpaceX прагматично создает транспортную сеть. Возможное слияние космической корпорации и Tesla в будущем может создать супергиганта, объединяющего наземную логистику, энергетику и межпланетные перевозки в одну экосистему.

Финансовый пузырь или новая реальность: мнение экспертов

Несмотря на эйфорию, звучат и предостережения. Рэнд Миллвуд из Guardian Wealth Advisors указывает на то, что SpaceX пока не демонстрирует стабильной прибыли и положительного денежного потока, в отличие от других корпораций-триллионеров, существующих десятилетиями. Космический бизнес крайне капиталоемкий и рискованный: любая крупная авария при запусках может мгновенно обрушить котировки.

"С точки зрения физики, SpaceX совершила невозможное, сделав запуски многоразовыми. Но экономика космоса всё еще очень хрупкая и сильно зависит от государственных контрактов и настроений частных вкладчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для простых обывателей такие финансовые ралли кажутся чем-то далеким, однако магия чисел Маска продолжает работать. Даже если физики находят аномалии в механизме создания металлов, Илон Маск находит способ превратить в "золото" саму идею покорения звезд.

Показатель Значение Капитализация SpaceX после IPO 1,75 трлн долларов Капитализация Tesla ~1,5 трлн долларов Доля Илона Маска в SpaceX 38% (785 млрд долларов) Привлеченные инвестиции 75 млрд долларов

Ответы на популярные вопросы о SpaceX

Почему SpaceX стала дороже Tesla?

Инвесторы оценивают SpaceX не по текущей прибыли, а по монопольному положению на рынке космических запусков, потенциалу спутникового интернета Starlink и будущим проектам по добыче ресурсов в космосе.

Как IPO повлияло на состояние Илона Маска?

Благодаря росту акций SpaceX и его значительной доле в компании, Маск стал первым триллионером в истории. Его совокупный капитал теперь превышает стоимость многих национальных экономик.

Какие главные риски для инвесторов SpaceX?

Основными угрозами остаются высокая стоимость разработок, отсутствие стабильного денежного потока в долгосрочной перспективе и риск технических катастроф при испытаниях новых ракет.

Будут ли компании Tesla и SpaceX объединяться?

Официальных планов нет, но аналитики не исключают слияния, так как компании уже сотрудничают в области материалов, софта и маркетинга.

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