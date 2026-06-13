Океан задыхается на глазах: под водой растёт мёртвая зона размером с целую страну

В Аравийском море разрастается зона площадью более миллиона квадратных километров, лишенная жизни. Из-за специфики рельефа и антропогенного фактора вода здесь теряет кислород, превращаясь в смертельную ловушку для морской фауны. Процесс ускоряется, угрожая экономике и климату региона.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Дно океана

Океан в тупике

Север Индийского океана — это географический мешок. В отличие от Атлантики, у него нет связи с арктическими льдами. Холодные течения, которые обычно работают как насос для свежего воздуха, сюда не попадают. Азиатский континент блокирует вентиляцию, создавая в Аравийском море застойный бассейн. Это похоже на комнату, где окна заколочены наглухо, а на улице стоит жара.

"Мы имеем дело с закрытой системой, где естественное обновление критически замедлено. Уровень кислорода в некоторых слоях упал ниже 2 микромолей на килограмм, хотя для выживания рыб нужно минимум 60", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ситуация усугубляется тем, что тепловое расширение воды создает на поверхности легкую теплую пробку. Она не дает глубинным слоям перемешиваться и получать кислород из атмосферы. Система переходит в режим самоподдерживающегося упадка.

Механика удушья

Цикл смерти запускают муссоны. Они поднимают на поверхность питательные вещества, вызывая взрывной рост планктона. Когда микроскопические водоросли отмирают, они оседают на дно, где их начинают перерабатывать бактерии. Этот процесс съедает остатки кислорода в воде. Океан буквально тратит весь запас воздуха на утилизацию собственных отходов.

Параметр Показатель Площадь мертвой зоны 1 000 000 кв. км Глубина дефицита кислорода 100–1500 метров Рост выброса азота 60 процентов за 40 лет Потеря популяции в заливе 80 процентов за 7 лет

К этому добавляется парниковый эффект. Газы, выделяемые бактериями в безкислородной среде, в 300 раз агрессивнее углекислого газа. Оседание суши и климатические сдвиги только подливают масла в огонь, делая береговую линию еще более уязвимой.

Азотный след индийских полей

Основным виновником биологического взрыва стали удобрения. Фермеры Индии и Пакистана используют азот в огромных количествах. Дожди смывают эти соединения в океан, где они превращаются в идеальное топливо для водорослей. За последние десятилетия интенсивность этого сброса увеличилась в десять раз.

"Азотный сток провоцирует неконтролируемое цветение планктона, которое завершается гниением и полным выжиганием кислорода. Это глобальная проблема промышленной экологии", — объяснил инженер Никитин Олег специально для Pravda.Ru.

В воде воцарилась ночесветка — организм, который не ест рыба. Днем она выглядит как зеленая слизь, а ночью создает красивое, но пугающее голубое свечение. Это тупиковая ветвь пищевой цепи: она только потребляет ресурсы и выделяет токсичный аммиак, добивая остатки жизни.

Ловушка для хищников

Рыба вынуждена спасаться бегством. Желтопёрый тунец, которому нужно много кислорода для активного движения, теперь зажат в тонком слое воды у самой поверхности. Его жизненное пространство сократилось с 300 до 30–50 метров. Это создает опасную иллюзию изобилия.

"Рыба концентрируется в верхнем слое, что позволяет вычерпывать ее целыми косяками. Но это не рост популяции, а вынужденная скученность перед лицом гибели", — рассказал биолог Аркадий Кузнецов в интервью Pravda.Ru.

Пока в зоне разлома Диамантина находят древние останки китов, современная фауна ищет способы выжить в условиях наступающей пустыни. Даже прибрежным городам грозит опасность: гниющие водоросли забивают системы охлаждения опреснительных заводов, оставляя людей без пресной воды.

Ответы на популярные вопросы

Почему мертвая зона растет так быстро?

Главная причина — сочетание промышленного сброса удобрений и отсутствия естественной циркуляции воды. Водоемы севера Индийского океана фактически заперты континентами.

Может ли океан восстановиться?

Опыт Черного моря показал, что при резком сокращении использования химикатов экосистема очищается. Но в Индии это грозит голодом из-за падения урожайности риса.

Опасно ли это для человека?

Да. Дефицит кислорода уничтожает кормовую базу для 150 миллионов жителей региона. Кроме того, газы из мертвых зон ускоряют глобальное потепление.

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