Строители ждали фундамент, а нашли кошмар: что скрывалось под Кремлём десятилетиями

Подземелья Московского Кремля скрывают многослойный некрополь. Строительные работы на Боровицком холме регулярно вскрывают массовые захоронения разных эпох. Самая пугающая находка датирована 1840 годом. Это лабиринт, доверху забитый человеческими останками без признаков христианского погребения.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземный коридор

Костяной лабиринт Благовещенского собора

Перестройка Благовещенского монастыря в 1840 году привела к обнаружению системы подземных камер. Когда рабочие вскрыли грунт под фундаментом, открылись коридоры, заполненные скелетами. Очевидцы фиксировали хаотичное расположение тел. Кости лежали вперемешку с мусором и землей, что исключает версию об обычном монастырском кладбище.

Такие ритуальные захоронения или стихийные могильники часто остаются без документальных объяснений. Специфика грунта и отсутствие системных раскопок в XIX веке лишили историков возможности точно датировать находку. Монастырь перестроили, а вход в подземелья замуровали, оставив вопрос о происхождении тысяч людей открытым.

"Обнаружение скелетов вне гробов и строгой ориентации по осям указывает на санитарное захоронение после эпидемии или масштабной резни", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Трагедия в Тайницком саду

В 2007 году археологи нашли в Тайницком саду следы пожара конца XIV века. В подполе сгоревшего сруба лежали трое. Положение скелетов говорит о мучительной смерти. Люди пытались спрятаться от дыма и огня в погребе, но здание рухнуло, придавив их горящими балками.

Дата гибели совпадает с разорением Москвы ханом Тохтамышем в августе 1382 года. Город тогда выгорел почти полностью. Тела остались в подвале на шесть столетий. Подобные артефакты прошлого позволяют восстановить хронологию штурма крепости по деталям частных катастроф.

Локация Характер находки Благовещенский монастырь Стихийные груды костей в лабиринте Тайницкий сад Жертвы пожара 1382 года в подполе Беклемишевская башня Останки узников застенка Угловая Арсенальная Воины XV века на дне колодца

Темницы и пыточные казематы

Подземелья между Беклемишевской и Константино-Еленинской башнями служили тюрьмами. С XVI века здесь функционировали пыточные камеры. Узников держали в каменных мешках, прикованными к стенам. Многие умирали от истощения и холода, не выходя на поверхность десятилетиями.

"Для идентификации таких находок требуется глубокая экспертиза, так как внешне кости могут выглядеть хаотично", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Историк Михаил Пыляев описывал узкие коридоры, где содержали заключенных под строжайшим секретом. Найденные в этих зонах скелеты часто несут на себе следы кандалов и железных колец. Это свидетельства эпохи государева слова и дела, когда крепость была не только резиденцией, но и главной тюрьмой страны.

Провалы и находки в доспехах

Кремлевская почва нестабильна из-за обилия пустот. В 1933 году во дворе Сената образовался провал глубиной шесть метров. Попытки залить воронку водой провалились. Жидкость бесследно уходила в нижние горизонты, где предположительно находятся заброшенные структурные элементы древней крепости.

На Красной площади в 1930 году обнаружили ход на глубине пяти метров. Внутри лежали воины в доспехах. Тоннель вел от Спасской башни в центр площади. В 1975 году на дне колодца Угловой Арсенальной башни нашли шлемы и кольчуги конца XV века. Снаряжение принадлежало гарнизону, чьи тела остались в воде на века.

"Подземные коммуникации Кремля — это сложный геологический объект с высокими рисками обрушений", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о недрах Кремля

Откуда под Кремлем так много костей?

Кремль строился на месте древних кладбищ и поселений. Массовые смерти во время осад, эпидемий и пожаров приводили к появлению стихийных захоронений, которые позже перекрывались новыми слоями застройки.

Существуют ли там пыточные сегодня?

Музейные пространства и современные коммуникации заместили большинство древних подземелий. Однако многие замурованные помещения и заваленные ходы между башнями все еще остаются неизученными и недоступными для посещения.

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