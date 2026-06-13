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Под белым покрывалом может прятаться беда: почему на Крайнем Севере избегают тушить костры снегом

Наука

Попытка потушить огонь снегом на Крайнем Севере часто превращается в фатальную ошибку. Пористая структура кристаллов создает эффект термоса, под которым угли сохраняют жар. Вместо ликвидации очага человек получает мину замедленного действия, способную вызвать подземные пожары и термокарстовые провалы.

Тлеющий костёр под снегом
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тлеющий костёр под снегом

Ловушка из кристаллов

Снег не является аналогом жидкой воды. Это рыхлый изолятор со множеством воздушных камер. При попытке засыпать им угли снежная масса превращается в плотную оболочку. Она препятствует отдаче тепла в атмосферу. Температура внутри такого укрытия остается на уровне 600–800 градусов Цельсия. Энергия огня тратится на медленное плавление, но не гаснет. В условиях климата Арктики такая защита позволяет очагу тлеть бесконечно долго.

"Снег сверху образует ледяную корку, которая перекрывает доступ холодному воздуху, но не перекрывает доступ кислорода через поры грунта. Костер превращается в автономную печь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Паровой взрыв в тундре

При контакте снежной массы с раскаленным центром костра происходит физическая детонация. Вода мгновенно переходит в газообразное состояние. Объем пара в сотни раз превышает объем льда. Этот процесс выбрасывает горящие фрагменты древесины на расстояние до 15 метров. В сухом ландшафте, где преобладает ягель и кустарник, это вызывает мгновенное распространение пламени. Ветер подхватывает искры, превращая локальную стоянку в очаг масштабного бедствия.

Метод тушения Последствия на Севере
Снежный наброс Риск взрывного разброса углей и теплоизоляция очага.
Глубинный грунт Полное прекращение доступа кислорода и охлаждение.

Феномен зомби-пожаров

Тлеющий под снегом костер уходит в глубокие слои органики. Торф и мох могут поддерживать горение месяцами. Такие очаги называют зомби-пожарами. Они не видны на поверхности. Зимой их защищает снежный покров, а весной они выходят наружу в десятках метров от места стоянки. Это критически опасно для экосистемы Севера, так как уничтожает кормовую базу оленей на десятилетия.

"Торфяное тление способно пережидать экстремальные морозы. Огонь питается кислородом из почвенных пустот, выжигая органику изнутри", — отметил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Кипящие пустоты под ногами

Вечная мерзлота при нагреве теряет структурную целостность. Лед в составе почвы тает, образуя каверны. Сверху остается лишь тонкий слой дерна или льда. Человек, проходящий мимо старого кострища, рискует провалиться в полость с кипящей золой. Температура внутри такого котлована достигает 300 градусов. Это приводит к тяжелым травмам, сочетающим термические ожоги и обморожение из-за высокой влажности среды. Подобные процессы провоцируют и более масштабное изменение ландшафта в зоне вечной мерзлоты.

Правила безопасной стоянки

Для гарантированной ликвидации огня необходимо механическое разделение топлива. Остатки древесины растаскивают в стороны. Основной инструмент тушения — грунт из глубоких слоев, добытый с глубины не менее 20 сантиметров. Его смешивают со снегом и плотно утрамбовывают. Это исключает наличие воздушных карманов и гарантирует охлаждение субстрата. Использование воды допустимо только при условии ее неограниченного запаса, что в зимней тундре невозможно.

"На промышленных объектах Севера нарушение регламента тушения приводит к деградации грунта под фундаментами зданий", — объяснил инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев в интервью Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Почему вода из снега не гасит угли?

Слишком велик расход энергии на фазовый переход из льда в жидкость. Угли успевают испарить влагу прежде, чем она перекроет доступ воздуха.

Как долго может тлеть торф под снегом?

Документированы случаи тления в течение нескольких лет. Снег работает как идеальный утеплитель.

Опасен ли старый костер летом?

Да, из-за риска провала в скрытые подземные выработки, образовавшиеся в результате выгорания органики.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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