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Никакой красоты без насилия: аномалия в механизме создания металлов ломает миф о благородном золоте

Наука

Ученые из ЦЕРН зафиксировали редкий ядерный процесс, который проливает свет на одну из главных загадок космоса: как во Вселенной появились золото, платина и другие тяжелые металлы. Исследователи пронаблюдали за распадом короткоживущих изотопов с точностью, которая ранее считалась недостижимой, обнаружив при этом аномалии, не вписывающиеся в современные учебники физики.

Золотые самородки в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотые самородки в руках

Механика космической ювелирной мастерской

Золото и платина не рождаются внутри обычных звезд. Для их создания требуются катастрофические события — слияние нейтронных звезд или взрывы сверхновых. В такие моменты запускается процесс быстрого захвата нейтронов. Атомные ядра буквально впитывают в себя свободные частицы, становясь тяжелее и нестабильнее, пока не превращаются в драгоценные металлы.

"Мы имеем дело с экстремальными состояниями материи. Чтобы понять, как из звездной пыли получается слиток золота, нужно увидеть промежуточные этапы захвата нейтронов, которые длятся доли секунды. В лаборатории воспроизвести такое — сложнейшая инженерная задача", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ключевым объектом исследования стал индий-134. Это изотоп, который живет крайне недолго, прежде чем распасться. На установке ISOLDE в ЦЕРН физики из Университета Теннесси смогли детально изучить его бета-распад с испусканием двух нейтронов. Как оказалось, новые технологии сборки и детекции позволили впервые измерить энергию высвобождающихся частиц в этом специфическом процессе.

Ядерная "память" и неожиданные открытия в ЦЕРН

Эксперимент подтвердил существование особого состояния олова-133, которое теоретики предсказывали более двадцати лет. Но самым удивительным стало явление, которое ученые назвали "ядерной памятью". Ядра, образующиеся после распада, сохраняют структурные следы "родительского" изотопа, что меняет представление о том, как перераспределяется энергия на субатомном уровне.

"Подобно тому как структуры в макромире зависят от своих заготовок, атомное ядро не просто хаотично перекраивается, а наследует определенные черты конфигурации. Это открытие серьезно поможет в моделировании жизни далеких галактик, где мощные космические процессы постоянно пересобирают вещество", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Признак процесса Результат наблюдения в ЦЕРН
Изучаемый элемент Индий-134 (нестабильный изотоп)
Тип распада Бета-распад с вылетом двух нейтронов
Главная находка Обнаружено предсказанное состояние олова-133
Отклонение от нормы Несоответствие статистическим моделям

Почему старые модели больше не работают

Несмотря на успех в поисках олова-133, физики столкнулись с проблемой: распределение частиц при распаде не подчиняется общепринятым статистическим правилам. Существующие математические модели, описывающие поведение ядер вдали от стабильности, дали сбой. Это означает, что наше понимание ядерных реакций в недрах звездных взрывов все еще фрагментарно.

"Когда данные эксперимента расходятся с теорией — это лучший сценарий для науки. Значит, мы нашли ту точку, где физика ведет себя иначе, чем мы привыкли думать в земных условиях. Для понимания фундаментальных основ материи это важнее, чем простое подтверждение старых формул", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Подобные несоответствия заставляют пересматривать не только происхождение золота, но и риски, которые несут активные объекты из дальнего космоса. Изучение микромира напрямую связано с пониманием макроструктур Вселенной.

Ответы на популярные вопросы о происхождении золота

Откуда на Земле появилось золото?

Всё золото на нашей планете имеет космическое происхождение. Оно образовалось миллиарды лет назад в результате слияния нейтронных звезд или взрывов сверхновых, после чего попало в протопланетное облако, из которого сформировалась Земля.

Почему золото считается редким элементом?

Процесс его создания требует колоссальной плотности энергии и нейтронов, что происходит во Вселенной нечасто. Кроме того, на стадии формирования Земли большая часть золота осела в её ядре, оставив в мантии лишь малую долю.

Что такое "ядерная память", обнаруженная в ЦЕРН?

Это эффект, при котором дочернее ядро после распада сохраняет структурные особенности родительского ядра. Это открытие помогает ученым точнее моделировать цепочки ядерных реакций в экстремальных условиях.

Можно ли создать золото искусственно в лаборатории?

Теоретически да, с помощью ускорителей частиц или ядерных реакторов. Однако такой процесс стоит в миллионы раз дороже рыночной цены металла и позволяет получать лишь считанные атомы изотопов золота.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, учитель физики Александр Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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