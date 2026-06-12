За пределами звёзд скрываются смертельные архивы — тёмная сторона неба наконец показывает своё лицо

Европейское космическое агентство (ЕКА) дало зеленый свет амбициозному проекту Arrakihs, который должен перевернуть наши представления о скелете Вселенной. К 2030 году на орбиту выведут аппарат, способный разглядеть "призрачный" свет галактических гало — гигантских невидимых сфер, в которых замурованы улики древних космических катастроф и столкновений. Ученые намерены выяснить, как именно формировались звездные системы и насколько типичен в этом плане наш Млечный Путь.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика

Охота за невидимой материей: что скрывают гало

Привычные нам красивые снимки галактик показывают лишь малую часть их реального объема — светящиеся спирали звезд. Однако основная масса скрыта в гало, разреженной сферической области, состоящей преимущественно из темной материи. Именно она выступает гравитационным каркасом, удерживающим звезды на местах. Arrakihs сфокусируется на поиске звездных потоков — это "шрамы" от поглощения малых галактик более крупными соседями.

"Гало — это своего рода архив. Находящиеся там разреженные скопления газа и звезд позволяют восстановить цепочку событий, которые привели к появлению современных галактик. Изучая эти структуры, мы фактически заглядываем в прошлое на миллиарды лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Особое внимание будет уделено поиску ответов на вопрос, почему в некоторых случаях законы физики рассыпались и приводили к появлению объектов без видимой темной материи. Миссия исследует не менее 80 галактик, сопоставимых по характеристикам с нашей, чтобы понять, является ли эволюция Млечного Пути правилом или исключением для космоса.

Бинокулярное зрение для космоса: технологии Arrakihs

Для обнаружения экстремально тусклого света зонд оснастят уникальной системой из двух бинокулярных телескопов. В общей сложности четыре камеры будут сканировать пространство в диапазонах от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. Такая чувствительность необходима, так как свет от гало в сотни раз слабее естественного фона неба, который фиксируют обычные обсерватории.

"Основная сложность здесь не в увеличении, а в способности отделить полезный сигнал от шума. Аппарат должен зафиксировать единичные фотоны от структур, которые для человеческого глаза абсолютно черны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Процесс сборки и тестирования подобных камер требует ювелирной точности. Аналогичный подход используется и в других сферах: например, когда исследователи изучают аномальный объект в Антарктиде с помощью спутниковых снимков сверхвысокого разрешения, чтобы подтвердить природное происхождение сложных структур.

Звездный каннибализм: как формировалась архитектура Млечного Пути

Ученые описывают процесс роста галактик как "космический каннибализм". Крупные структуры притягивают и разрывают своей гравитацией мелких соседей. Звезды погибших галактик вытягиваются в длинные шлейфы — звездные потоки, которые Arrakihs нанесет на карту. Эта работа позволит создать детальную модель того, как постепенно формировалась массивная архитектура, которую мы видим сегодня.

Параметр миссии Характеристика Количество целей Не менее 80 галактик типа Млечного Пути Инструментарий 2 бинокулярных телескопа (4 камеры) Класс миссии F-класс (быстрая реализация) Дата запуска Конец 2030 года

Понимание процессов гравитационного взаимодействия крайне важно для оценки глобальных угроз. Даже если речь идет не о галактиках, а о телах поменьше, таких как огромный ледяной объект из дальнего космоса, расчеты траекторий и масс становятся вопросом безопасности планетарного масштаба.

Миссии F-класса: почему Arrakihs называют "быстрым"

Arrakihs стал второй миссией Fast-класса в программе ЕКА. Этот статус означает, что от момента выбора идеи до запуска должно пройти менее десяти лет. Утверждение проекта знаменует переход от теории к стадии производства, интеграции и испытаний оборудования. Миссия дополнит флот космических обсерваторий, которые ищут ответы на вопросы о составе Вселенной и фундаментальных физических законах.

"Такие проекты позволяют оперативно проверять новые гипотезы. Пока большие телескопы заняты общими обзорами, компактные и специализированные аппараты вроде Arrakihs могут прицельно изучать конкретные феномены", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Профессор Кэрол Манделл, научный директор ЕКА, подчеркнула, что стремительное развитие проекта доказывает гибкость европейской научной программы. Подобная оперативность в исследованиях иногда приводит к тому, что случайная загрузка архивных файлов или быстрый запуск алгоритма открывают целые забытые цивилизации, годами скрытые в архивах.

Ответы на популярные вопросы о миссии Arrakihs

Зачем изучать гало, если оно невидимо?

Гало составляет основную часть массы галактики. Без понимания его структуры невозможно построить точную модель вращения и развития звездных систем.

Почему миссия получила название Arrakihs?

Название отсылает к изучению темных и скрытых аспектов материи, подобно тому как в науке часто используют метафорические имена для обозначения поиска неуловимых частиц.

В чем отличие Arrakihs от телескопа "Джеймс Уэбб"?

"Джеймс Уэбб" фокусируется на очень далеких и древних объектах в узком поле зрения. Arrakihs же предназначен для широкоугольного обзора близлежащих галактик с целью поиска сверхслабых структур.

Какую пользу миссия принесет обычным людям?

Разработка сверхчувствительных сенсоров для "Арракиса" двигает вперед технологии оптических приборов, которые позже находят применение в медицине и системах безопасности.

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