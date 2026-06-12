Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мокрая зона может подмочить новоселье: о какой юридической ловушке забывают покупатели вторички
Больше никакого рабства у колористов: эти техники маскируют седые корни на долгие месяцы
Ловушка из аптечки: как безобидная таблетка может оказаться опаснее самой болезни
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Плато в тренировках? Минус 1,5 кг жира за 30 дней: простая схема жиросжигания без диет
Победное возвращение макраме: как плетёный декор создаёт в квартире ощущение тепла и света
Мастера маскировки: как по пяти мелочам в салоне и кузове вычислить машину после аварии
Россияне больше не хотят блокировать кредиты: почему спрос на самозапреты показал обратный тренд
Не только для крыши: как старый шифер помогает обустроить дачный участок без лишних трат

Причину гибели искали не там: учёные из России вывели математическую формулу вымирания видов

Наука

Российские математики расшифровали математический код вымирания популяций. Оказалось, что судьба любого вида предрешена фундаментальными вероятностными законами. Размер группы, манеры спаривания и прочие внешние факторы не дают шанса на спасение. У каждой системы есть "срок годности", который рассчитывается простым уравнением.

Сафари в Африке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сафари в Африке

Математика конца света

Мы привыкли считать, что вымирание — это всегда драма, внешние угрозы или нехватка еды. Российские ученые перечеркнули эти представления. Они изучили так называемые "двухполые ветвящиеся процессы". Представьте систему, где для продолжения рода нужно создать пару. Биологи используют такие вероятностные модели, чтобы понять, как распространяются мутации или плодятся виды.

Авторы работы задали жесткие условия. У каждой пары в среднем рождается ровно два потомка. Казалось бы, такая популяция должна жить вечно, просто воспроизводя саму себя. Однако математика неумолима. Система распадается изнутри, рано или поздно оставаясь без пар. Стабильность — лишь иллюзия.

"Данная модель наглядно демонстрирует, что любые демографические системы подвержены энтропии. Даже в идеальных условиях вероятность того, что пара не оставит потомства, ведет всю популяцию к неизбежному краху", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Золотая формула вырождения

Ученые вывели четкую формулу. Время жизни популяции привязано к логарифму от первоначального числа особей. И это число возведено в квадрат. Итоги расчетов шокируют. Раз в четыре случая вам нужно увеличить количество особей с тысячи до миллиона, чтобы продлить существование группы всего в четыре раза. Это не спасение, а лишь отсрочка приговора.

Параметр Масштаб события
Начальный состав 1 000 особей
Масштабирование 1 000 000 особей
Рост времени выживания В 4 раза

Система, подобная столкновению с кометой, действует иначе, но математическое моделирование позволяет заранее просчитать риски для любого оседания суши или демографического провала.

Универсальность закона

Моногамию или полигамию признали неважными факторами. Закон работает одинаково для всех. Исследователи уверены: демографические прогнозы и моделирование эпидемий должны опираться на эти фундаментальные вероятности, а не на мелкие детали поведения особей.

"Математическая абстракция позволяет отсечь лишний шум. Фундаментальные законы вероятности диктуют свои правила даже для тех популяций, которые кажутся нам устойчивыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о вымирании популяций

Почему популяция не может существовать вечно при избытке потомства?

Вероятность случайного отсутствия рождения пар в каждом следующем поколении накапливается. Со временем эта вероятность поглощает всю группу.

Зависит ли скорость вымирания от способа выбора партнера?

Нет. Исследователи доказали универсальность формулы для разных типов социальных структур внутри вида.

Поможет ли это знание спасти редкие виды?

Знание позволяет точно рассчитать время до критической точки, что помогает эффективнее распределять ресурсы для поддержки популяций.

Применимы ли эти расчеты к людям?

Математические модели такого типа описывают базовые алгоритмы воспроизводства, которые работают для любых биологических систем, формирующих пары.

"Когда мы видим такие жесткие закономерности, мы понимаем — биология подчиняется голой алгебре гораздо строже, чем нам хотелось бы признавать", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, биофизик Алексей Корнилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Красота и стиль
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Позор панельного дома: как превратить захламленный балкон в в дизайнерский уголок
Недвижимость
Позор панельного дома: как превратить захламленный балкон в в дизайнерский уголок
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Мир. Новости мира
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй
Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй
Последние материалы
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Причину гибели искали не там: учёные из России вывели математическую формулу вымирания видов
Плато в тренировках? Минус 1,5 кг жира за 30 дней: простая схема жиросжигания без диет
Победное возвращение макраме: как плетёный декор создаёт в квартире ощущение тепла и света
Мастера маскировки: как по пяти мелочам в салоне и кузове вычислить машину после аварии
Россияне больше не хотят блокировать кредиты: почему спрос на самозапреты показал обратный тренд
Не только для крыши: как старый шифер помогает обустроить дачный участок без лишних трат
Как послание из другой реальности: пять технологий СССР заставили мир догонять прошлое
Кастрюля вместо сыроварни: нежнейший домашний сыр с укропом готовится всего за час
Не ждите эвакуатора: 5 слабых мест системы охлаждения, которые нужно проверить до июля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.