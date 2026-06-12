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Мозг вытекает через нос: Неожиданные маршруты вывода токсинов лишили врачей иллюзий

Наука

Мозг трудится круглосуточно. Даже во время глубокого сна он занят восстановлением и переработкой внутренних ресурсов. Этот процесс неизбежно оставляет "мусор" — отработанные белки, которые нужно оперативно утилизировать. Долгие годы наука довольствовалась лишь приблизительной картой путей вывода этих отходов, но недавний прорыв в Институте Гладстона перевернул привычные представления о нейробиологии.

Прозрачный череп мыши
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прозрачный череп мыши

Карта отходов: почему прежние методы давали сбой

Десятилетиями экспериментаторы впрыскивали краситель прямо в спинномозговую жидкость и ждали, куда он потечет. Этот метод оказался слишком грубым, так как чужеродные трассеры нарушали нормальную работу системы фильтрации. Команда под руководством Эндрю Янга решила сменить подход. Вместо слежки за жидкостью они начали отслеживать сами белки.

"Введенные трассеры нарушают саму систему, которую  пытались измерить. Поэтому результаты показывали неточную картину", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Для чистоты эксперимента исследователи заставили нейроны мышей вырабатывать белок ZsGreen. Он светится ярко-зеленым и позволяет наблюдать за передвижением продуктов жизнедеятельности в естественной среде. Оказалось, что привычная теория о лимфатических узлах шеи как основном коллекторе отходов сильно преувеличена. Большая часть "мусора" уходит через оболочки мозга, кости черепа и носовые проходы.

Модель "ближайшего выхода"

Главным открытием стала строгая география вывоза отложений. Белки из верхних отделов мозга эвакуируются через верхние выходы, а из глубин — через пути у основания черепа. Это четкая логистика, где каждая зона мозга закреплена за своим "черным ходом".

Характеристика Детали системы
Скорость очистки Быстрая через нос, медленная через кости черепа
Принцип вывода "Ближайший выход" (зональная привязка)

Налини Рао, соавтор работы, предполагает, что именно сбои в этой системе приводят к накоплению токсичных белков при болезнях вроде Альцгеймера. Если конкретный "выход" забивается, область мозга начинает гнить от токсинов, не имея возможности очиститься.

"Нарушения клиренса возникают на ранних этапах. Если бы врачи умели чистить эти пограничные ткани, мы могли бы замедлить развитие нейродегенерации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru невролог Артём Синицын.

Мозг тренирует иммунитет через "мусор"

Исследователи обнаружили иммунные клетки прямо на пограничных участках мозга. Они "прощупывают" проходящие белки. Медленный отток через кости черепа нужен для того, чтобы иммунитет успел распознать белки мозга как свои. Это обучение защиты организма, а не простая утилизация мусора.

Болезнь меняет правила игры. При сильном воспалении белки сбиваются с пути и выбрасываются напрямую в кровь, что вызывает системный хаос. При Альцгеймере дренаж просто останавливается, превращая мозг в застойный пруд с токсинами. Это открытие — первая полноценная карта того, как наш мозг избавляется от продуктов обмена.

"Мы только начинаем понимать, что мозг не просто выбрасывает отходы, а использует это как сигнал для организма", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о работе мозга

Почему ученые не видели эти пути раньше?

Они следили за жидкостью, которая "смывала" пути, а не за самими белками. Искусственные маркеры меняли давление и потоки.

Что такое "модель ближайшего выхода"?

Географическая система, где каждый отдел мозга имеет свой собственный канал утилизации. Белки не путешествуют через весь мозг к шее.

Может ли сон улучшить очистку?

Это следующая стадия исследования. Команда Янга уже изучает, как именно ночное время влияет на интенсивность работы этих дренажных путей.

Чем опасны сбои в дренаже?

Накоплением токсичных белков в клетках, что ведет к гибели нейронов и провоцирует развитие тяжелых болезней, например, Альцгеймера.

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Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, невролог Артём Синицын, биофизик Алексей Корнилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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