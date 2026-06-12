Скала с дурной славой: почему моряки веками боялись приближаться к этому острову

Бишоп-Рок представляет собой гранитный выступ площадью 720 квадратных метров на окраине британского архипелага Силли. Эта скала официально признана самым маленьким обитаемым островом Земли. За столетия навигации каменная игла в Атлантике уничтожила сотни судов и погубила тысячи моряков.

Фото: Pravda.Ru by Анна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Судно

География смертельной ловушки

Остров расположен в 286 милях от побережья Великобритании. Это последний рубеж суши перед открытым океаном в сторону Америки. Волны здесь разгоняются на протяжении тысяч километров и бьют по граниту без препятствий. Ежегодно регистрируется до тридцати мощных штормов, превращающих навигацию в игру на выживание. Дно вокруг скалы усыпано обломками кораблей различных эпох.

Название Бишоп-Рок переводится как камень Епископа. Рельеф скалы отдаленно напоминает человеческую фигуру в облачении. До постройки навигационных знаков это место считалось приговором для любого судна, оказавшегося в зоне течения. Крошечный размер клочка земли не позволял морякам вовремя заметить опасность в тумане или ночью.

"Статистика гибели судов в этом районе шокирует. Только по официально подтвержденным документам здесь затонуло не менее 900 кораблей. Океан в этой точке работает как гигантский измельчитель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проклятие и гибель эскадры

В Средние века Бишоп-Рок выполнял роль естественной тюрьмы. Сюда доставляли преступников, оставляя им минимальный запас хлеба и воды. Выжить на гранитной плите, которую во время прилива окатывает ледяной водой, было невозможно. Остров не давал шансов на спасение: ни растительности, ни источников пресной воды там нет.

Крупнейшая катастрофа произошла в 1707 году. Эскадра адмирала Клодесли Шовелла из-за навигационной ошибки налетела на скалы архипелага Силли и Бишоп-Рок. Океан поглотил четыре линейных корабля, унеся жизни более 1500 человек. Это событие вынудило британское правительство искать способы маркировки опасной зоны. Ситуация была критической, так как страх перед островом парализовал торговлю.

Параметр Характеристика острова Площадь поверхности 720 квадратных метров Высота маяка 50 метров Количество погибших кораблей Около 900 единиц Статус обитаемости Необитаем (автоматизирован)

Борьба за свет

В 1847 году инженер Джеймс Уокер предпринял попытку закрепиться на скале. Он спроектировал маяк на железных сваях. Три года рабочие боролись с приливами, но шторм смыл конструкцию за одну ночь перед окончанием работ. Инженерные расчеты не учли колоссальную силу давления воды. Океан буквально срезал металл с поверхности камня.

Вторую попытку предприняли с использованием гранитных блоков весом по несколько тонн каждый. Общий вес башни составил шесть тысяч тонн. Стройка длилась семь лет. Рабочим приходилось вручную выкачивать воду из котлованов при каждом отливе. Свет на Бишоп-Роке зажегся 1 сентября 1858 года. Маяк выстоял, хотя смотрители докладывали о вибрации и раскачивании здания при ураганах.

"Гранитная башня на такой подошве — это триумф материаловедения того времени. Блоки подгонялись с ювелирной точностью, чтобы сопротивляться не только ветру, но и гидравлическим ударам", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Тишина автоматики

До декабря 1992 года на маяке постоянно дежурили смотрители. Жизнь на объекте была спартанской: крутые лестницы, повышенная влажность и постоянный гул океана. После автоматизации всей системы управления светом контролируют дистанционно из Харвича. Башню оборудовали вертолетной площадкой на крыше фонаря, что подняло ее высоту до 50 метров.

Современный вулканический остров или скалы типа Бишоп-Рок становятся базой для научных наблюдений. На маяке функционирует мини-гостиница на четыре комнаты. Попасть туда можно исключительно по воздуху. Это направление популярно среди тех, кто желает изучать геологические тайны в условиях полной изоляции от цивилизации.

"Изоляция таких объектов важна для сохранности инфраструктуры. Любая ошибка в логистике здесь может обернуться аварией на морском пути", — отметил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о Бишоп-Роке

Почему остров называют обитаемым, если там нет постоянных жителей?

Статус обитаемого остров получил из-за маяка, в котором десятилетиями жили люди. В Книге рекордов Гиннесса он зафиксирован именно в этой категории, несмотря на автоматизацию процессов в конце XX века.

Можно ли добраться до скалы на лодке?

Это крайне опасно из-за подводных рифов и сильных течений. Основной способ доставки людей и грузов сегодня — вертолетная авиация.

Выдержит ли маяк современное изменение климата?

В ходе реконструкции 1973 года конструкцию значительно укрепили. Внешний слой камня защищает внутреннюю структуру от эрозии и ударов стихии.

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