Мозг Эйнштейна в банке из-под печенья: как физик стал реликвией, которую возили в багажнике

Альберт Эйнштейн просил развеять его прах, чтобы избежать культа личности. Но после смерти его мозг стал самой странной реликвией XX века. Десятилетиями патологоанатом возил орган гения в банке из-под печенья, надеясь найти в извилинах "код гениальности". Это история о том, как наука превратилась в "черную комедию", и почему разгадка великого ума оказалась не в биологии, а в самой жизни физика.

Фото: commons.wikimedia.org by ASSOCIATED PRESS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эйнштейн

Анатомия без согласия: как исчез мозг гения

Смерть великого физика наступила ночью из-за проблем с аортой. Дежурный патологоанатом Томас Харви, дежуривший в ту ночь в Принстоне, принял решение, которое перечеркнуло его врачебную карьеру. Он извлек мозг во время вскрытия, хотя официального разрешения от семьи не получал. Харви верил, что спасает уникальный объект для будущих поколений, но на деле превратил его в предмет личного культа и бесконечных судебных разбирательств.

"Это был акт чистого фанатизма, замаскированный под научный интерес. Харви нарушил все этические нормы того времени, превратив орган выдающегося человека в личный сувенир, который он просто не мог выпустить из рук", — объяснила психолог Надежда Осипова.

При первом осмотре выяснилось нечто странное. Вес мозга составил всего 1230 граммов. Это меньше среднего показателя для взрослого мужчины. Физические параметры явно указывали на то, что масштаб личности не всегда соответствует объему серого вещества. Позже орган разделили на 240 блоков и тысячи микроскопических срезов. Этот материал стал основой для всех последующих гипотез.

Сорок лет в банке из-под печенья

Потеряв работу и лицензию, Харви десятилетиями возил останки Эйнштейна по всей Америке. Банки с формалином стояли в обычных коробках из-под майонеза или сладостей. В какой-то момент патологоанатом даже работал обычным оператором на заводе, а мозг физика покоился в шкафу его тесной квартиры. История напоминала абсурдный детектив, где ценнейшая реликвия могла просто исчезнуть в ходе очередного переезда.

"С точки зрения физики живых систем, такая консервация в кустарных условиях была губительна. Мы потеряли возможность изучить структуру связей, которая и определяет работу интеллекта, оставив себе лишь разрозненные мертвые кусочки", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Спустя сорок лет скитаний большая часть фрагментов вернулась в Принстон. До этого момента отдельные частицы раздавались знакомым и коллегам в качестве странных подарков. Даже глаза ученого оказались в частной банковской ячейке в Нью-Йорке. Этот хаотичный процесс распределения наследия затруднил любую серьезную проверку спустя годы.

Что нашла наука в извилинах физика

Когда в конце прошлого века за изучение взялись профессиональные группы, посыпались громкие заявления. Ученые обнаружили, что теменные доли Эйнштейна были на 15 процентов шире обычных. Именно эта зона отвечает за ориентацию в пространстве и работу с трехмерными образами. Ученые также зафиксировали высокую плотность нейронов и обилие вспомогательных клеток, которые снабжают ткани энергией.

Особенность Предполагаемый эффект Широкая теменная кора Улучшенное визуальное мышление Плотное мозолистое тело Быстрая связь между полушариями Отсутствие теменной борозды Стирание границ между зонами анализа

На деле же выходит, что многие открытия были сделаны с нарушением правил эксперимента. Исследователи заранее знали, чей орган они изучают, и подсознательно искали в нем признаки исключительности. Если смотреть на вещи проще, то любая необычная деталь могла быть следствием возраста или образа жизни, а не причиной выдающихся способностей. Принятое когда-то решение сохранить мозг насильно привело лишь к созданию околонаучных мифов.

"Любое физическое отклонение в структуре мозга можно интерпретировать как угодно. Если мы видим необычный рельеф коры, мы называем это гениальностью, но такой же эффект может вызвать обычное заболевание или даже многолетняя привычка играть на музыкальном инструменте", — подчеркнул врач-невролог Артём Синицын.

С этим стоит быть аккуратнее: биология не дает ответов на вопросы о сознании. Важный нюанс заключается в том, что гениальность не статична. Ткани человека меняются под влиянием его труда и воли. Даже самый сложный вариант нейронной сети остается лишь инструментом в руках того, кто готов использовать его по назначению.

Ответы на популярные вопросы о мозге Эйнштейна

Сколько весил мозг Эйнштейна?

Его вес составлял 1230 граммов, что немного меньше средней нормы для мужчины того возраста.

Где сейчас находятся останки ученого?

Основная часть фрагментов хранится в Медицинском центре Принстона под надзором патологоанатомов. Часть срезов выставлена в музее медицинской истории в Филадельфии.

Был ли Эйнштейн согласен на исследование своего мозга?

Нет, физик просил о кремации своего тела и не давал согласия на посмертное использование органов для науки. Его воля была нарушена в день смерти.

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