Жуткий музей под открытым небом: что превращает птиц на озере Натрон в каменные изваяния

В северной Танзании скрыто место, больше напоминающее декорации к фильму ужасов: озеро, вода которого превращает любую плоть в каменную скульптуру. Здесь природа поставила на поток процесс, который древние египтяне использовали для бальзамирования фараонов. Разбираемся, какой химический коктейль скрывает в себе озеро Натрон и почему фламинго выбрали этот "смертельный" край своим домом.
Вода в Натроне по своим свойствам близка к концентрированному раствору бытовой химии. Уровень щелочи здесь достигает 12 pH, что сравнимо с составом для чистки труб. Температура жидкости часто держится на отметке 60 градусов. Для большинства животных падение в такой раствор означает мгновенный тепловой шок и химический ожог. Если тушка остается в воде, начинается замена мягких тканей минералами.
"В озере растворено огромное количество натрона — это природная смесь карбоната и бикарбоната натрия. Точно такой же состав древние египтяне использовали для бальзамирования тел. Вода вытягивает из организма всю влагу, буквально превращая его в камень", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин в беседе с Pravda.Ru.
На практике это выглядит как жуткий музей под открытым небом. Птицы и летучие мыши, дезориентированные зеркальной гладью воды, гибнут при контакте с поверхностью. Минералы пропитывают их тела, создавая прочный каркас. Если смотреть на вещи проще, озеро работает как огромный чан с закрепляющим составом, который консервирует смерть в мелких деталях.
Главным поставщиком смертоносных реактивов выступает соседний вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи. Его называют единственным на планете, извергающим карбонатитовую лаву. В отличие от привычных базальтовых потоков, эта масса богата оксидом натрия. Через подземные источники и дождевые смывы эти компоненты попадают в чашу водоема, создавая агрессивную среду, где любой привычный процесс разложения останавливается.
|Характеристика
|Показатель озера Натрон
|Температура воды
|До 60 градусов Цельсия
|Уровень pH
|От 10,5 до 12 (сильная щелочь)
|Основной консервант
|Смесь карбоната и бикарбоната натрия
С этим стоит быть аккуратнее — брызги воды при попадании на кожу вызывают сильное раздражение, а в глаза — неминуемое повреждение роговицы. Тот самый секрет выживания в таких условиях доступен лишь немногим видам. Местные племена масаев веками обходят берега стороной, считая каменных птиц душами предков, на которых пало проклятие. С экологической точки зрения это не аномалия, а жесткий естественный вариант изоляции территории.
Для малых фламинго Натрон стал единственным безопасным местом для гнездования. Птицы используют смертоносный водоем как естественную крепость. Хищники физически не могут подобраться к колониям через едкое мелководье. Кожа на ногах фламинго очень грубая и устойчивая к ожогам, а специальные железы позволяют выводить излишки солей из организма без вреда для здоровья.
"Натрон изобилует цианобактериями, которые окрашивают воду в кроваво-красный цвет. Фламинго питаются этими водорослями, накапливая пигменты в перьях. Именно поэтому здесь они имеют максимально насыщенный розовый окрас, в то время как другие виды в Африке выглядят гораздо бледнее", — отметил биолог-эколог Аркадий Кузнецов специально для Pravda.Ru.
На деле же выходит, что озеро дает жизнь миллионам птиц, одновременно уничтожая любого чужака. Глубина водоема редко превышает три метра, но вязкая структура дна и химический состав делают его опаснее океанских впадин. Даже небольшая рана на теле при контакте с такой водой гарантирует мучительный ожог. Любая неосторожная ошибка может оказаться фатальной.
"Для человека нахождение в такой воде опасно не только из-за химии. Высокая температура и резкий запах аммиака могут вызвать потерю сознания за считанные минуты. Это агрессивная среда, не предназначенная для жизни млекопитающих", — подчеркнул эколог Денис Поляков в беседе с Pravda.Ru.
Только в защитной одежде. Прямой контакт с кожей вызывает сильные химические ожоги и дерматиты. Глоток такой воды приведет к необратимым повреждениям внутренних органов.
Нет, это миф. Смерть наступает быстро, но процесс мумификации и покрытия соляной коркой занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.
Цвет дают цианобактерии, которые процветают в сверхсоленой и щелочной среде. Чем выше испарение воды и концентрация соли, тем ярче становится оттенок водоема.
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