Хрущев против гениальных инженеров: история советской ракеты, которую превратили в мишень

В 1960 году советские конструкторы создали оружие, которое казалось чистой фантастикой: титановый монстр, летящий на тройной скорости звука и сверяющий свой путь по звездам. Проект "Буря" шел к абсолютному триумфу, но на самом пике успеха его внезапно и цинично уничтожили в кремлевских кабинетах. Почему уникальное чудо техники превратили в обычные мишени для стрельб и какая фатальная причина оборвала полет "крылатого" щита СССР?

Фото: commons.wikimedia.org by G. Weil for TASS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Сергеевич Хрущёв

Гонка за океан: зачем создавали крылатого гиганта

В середине прошлого века перед конструкторами стояла жесткая задача — найти способ быстрой доставки груза на огромные расстояния. Самолеты того времени были слишком медленными, а баллистические системы только проходили стадию становления. В мае того периода руководство страны дало отмашку сразу двум направлениям: группе Королева и бюро Лавочкина. Пока одни строили ракеты, летящие по дуге, другие проектировали Бурю — аппарат, который должен был нестись к цели в плотных слоях воздуха, словно беспилотный истребитель.

"Буря была сложнейшим гибридом самолета и ракеты. Главная сложность заключалась в том, что маршевый двигатель мог работать только на огромных скоростях, поэтому для старта требовались мощные ускорители", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проект получил индекс Ла-350. В отличие от привычных сегодня схем, эта машина использовала прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Это позволяло экономить окислитель, забирая кислород прямо из атмосферы. Масштаб впечатлял: 20-метровый корпус весом под 100 тонн должен был преодолевать дистанции в 8000 километров. Именно такой вариант считался наиболее перспективным для прорыва систем обороны тех лет.

Титан и звезды: как была устроена Буря

Полет на скорости, в три раза превышающей звуковую, создает огромные температурные нагрузки на обшивку. Обычный алюминий просто плавится, поэтому инженерам пришлось осваивать сварку титана. На тот момент это была ювелирная и опасная работа, ведь технологий массовой обработки этого металла практически не существовало. Корпус ракеты буквально собирали вручную, создавая щит, способный выдержать адский нагрев.

Характеристика Значение Ла-350 Максимальная скорость 3300–3500 км/ч Высота маршевого полета 17–25 км Стартовая масса 95 тонн Система навигации Астрокоррекция по звездам

Еще одним новшеством стала система навигации. Чтобы не сбиться с курса за тысячи километров, ракета смотрела в небо. Сквозь кварцевые окна специальные датчики ловили свет звезд, сравнивая положение аппарата с заложенной картой. Это было необходимое решение, так как гироскопы того времени быстро накапливали ошибку. Несмотря на сложность, точность попадания составляла около 10 километров — отличный показатель для ядерного века.

"Работа с титаном на таких скоростях — это всегда риск. Малейшая каверна в шве приводит к тому, что конструкция гниет под давлением потока воздуха и разлетается на куски за доли секунды", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Тернистый путь из Капустина Яра

Первые запуски на полигоне Капустин Яр напоминали катастрофу. В сентябре первого года испытаний ракета взорвалась через мгновение после старта. Следующие три попытки тоже закончились авариями на разных секундах полета. Конструкторы буквально по крупицам собирали информацию о причинах отказов. Тот самый секрет успеха крылся в методичности: после каждой неудачи схему перекраивали, пока в мае следующего года ступени наконец не разделились штатно.

К концу испытательного цикла Буря начала показывать зубы. В одном из заходов она пролетела 1760 километров, удерживая скорость 3500 км/ч. Ни один другой аппарат в мире не мог похвастаться такой выносливостью в атмосфере. Однако это достижение уже не могло спасти программу от политического вердикта.

Почему проект закрыли на взлете

В феврале шестидесятого года проект официально закрыли. Причина была проста и цинична: баллистические ракеты победили. Они летели выше, быстрее и были практически неуязвимы для перехвата. Руководство страны не видело смысла в сложной крылатой машине, когда ракета Р-7 Королева уже успешно выводила спутники и могла достичь любой точки планеты гораздо быстрее.

"Военные всегда выбирают то, что проще и надежнее в эксплуатации. Буря требовала слишком сложного обслуживания и долгой подготовки к старту по сравнению с шахтными ракетами", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Обиднее всего то, что уже после приказа о закрытии "Буря" доказала свою состоятельность. В декабре последнего года испытаний ракета преодолела 6500 километров. Это был триумф инженерии, который уже никому не был нужен. Оставшиеся экземпляры пустили на мишени для тренировки сил ПВО. Такое направление развития технологий посчитали тупиковым, хотя наработки по титану и астронавигации позже пригодились в космонавтике.

Ответы на популярные вопросы о ракете Буря

Почему ракету назвали крылатой?

В отличие от обычных ракет, Ла-350 имела полноценное крыло и летела в атмосфере за счет подъемной силы, как самолет, используя кислород из воздуха для работы двигателя.

В чем сложность астронавигации?

Автоматике требовалось выделять свет конкретных звезд на фоне яркого неба и корректировать курс без участия человека, что требовало создания мощных для того времени вычислителей.

Используются ли эти технологии сегодня?

Принципы прямоточных двигателей и жаропрочных сплавов легли в основу современных гиперзвуковых комплексов, которые сегодня активно тестируются и принимаются на вооружение.

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