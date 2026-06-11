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Законы физики рассыпались на глазах: древний инцидент привел к появлению новых миров-призраков

Наука

Представьте, что вы готовите идеальный коктейль, но вместо водки и сока у вас — два гигантских облака межгалактического газа. Вы сталкиваете их "лбами" на бешеной скорости, и в этот момент законы физики устраивают трюк. Астрофизики обнаружили две карликовые галактики, FCC 224 и FCC 240, которые умудрились потерять самое дорогое в космосе — свой гравитационный "скелет" из тёмной материи. Эти объекты нашли в созвездии Печи, в 65 миллионах световых лет от нашего дома.

Столкновение двух спиральных галактик
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Столкновение двух спиральных галактик

Космическое ДТП на миллиарды лет

Для объяснения того, как галактика может быть "пустой" внутри, ученые выкатили модель "пули-карлика". Суть проста: 10 миллиардов лет назад два газовых гиганта врезались друг в друга. Обычный газ — парень честный, при ударе он затормозил, сжался и начал лепить новые звезды. А вот тёмная материя, которая не любит обниматься с веществом, просто пролетела насквозь. В итоге газ остался в одной стороне, а невидимая масса улетела дальше в пустоту.

"Это бред с точки зрения классических моделей, но данные спектрографа MUSE не врут: звезды там движутся слишком медленно. Гравитации едва хватает, чтобы удерживать их вместе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему это ломает учебники физики

По стандартным правилам, сначала появляется сгусток тёмной материи, а потом в него, как в корзину, насыпаются звезды. Найти галактику без этой невидимой "арматуры" — всё равно что увидеть небоскреб, который стоит без фундамента. Если гравитацию в FCC 224 создают только видимые звезды и газ, значит, наши представления о формировании Вселенной нуждаются в серьезном ремонте.

Параметр Нормальная галактика FCC 224 / FCC 240
Доля тёмной материи До 90% массы Близка к нулю
Скорость звезд Высокая (удерживается скрытой массой) Аномально низкая

Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, доказывает: космос умеет разделять то, что казалось неразделимым. С помощью Очень большого телескопа (VLT) астрономы буквально взвесили эти призрачные миры и обнаружили, что лишнего веса там нет. Это чистые "газовые сироты".

Ультрадиффузные призраки: как это работает

Эти галактики — настоящие "пушистики" космоса. По размеру они как Млечный Путь, но звезд в них кот наплакал. Они тусклые, разреженные и настолько прозрачные, что их легко пропустить. Без тёмной материи они выглядят как хлипкие конструкции, которые могут развалиться от любого гравитационного чиха соседних скоплений.

"Такие объекты подтверждают, что газ может отделяться от темного гало при экстремальных столкновениях. Это дает нам шанс понять, как именно взаимодействуют эти две субстанции в ранней Вселенной", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Раньше считалось, что тёмная материя — это клей, без которого ничего не построишь. Теперь ясно: Вселенная может лепить миры "из того, что было", игнорируя общепринятые чертежи. Это открывает охоту на другие подобные аномалии, разбросанные по окраинам звездных скоплений.

"Обнаружение таких систем в скоплении Печи — только начало. Нам нужно пересмотреть архивы, чтобы понять, сколько еще 'голых' галактик скрывается в тени больших соседей", — подчеркнул астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о темной материи

Почему тёмную материю называют "тёмной"?

Она не светится, не отражает свет и вообще никак не взаимодействует с электромагнитным излучением. Мы знаем, что она есть, только потому, что она "тянет" на себя обычные звезды своей гравитацией.

Может ли жизнь существовать в таких галактиках?

Теоретически — да. Но плотность звезд там настолько мала, что небо на ночной планете в такой системе было бы почти абсолютно черным, с парой-тройкой тусклых точек. Настоящий рай для интровертов.

Как ученые поняли, что материи там нет?

Они измерили скорость движения звездных скоплений. Если бы там была скрытая масса, звезды носились бы как угорелые. А в FCC 224 они буквально "ползут", что указывает на отсутствие лишней гравитации.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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