Это страшнее мирового океана: суша начала оседать в десять раз быстрее нормы

Представьте, что вы строите замок из песка, а пляж под вашими ногами медленно, но верно уходит вниз. Масштаб бедствия: за последние сто лет считалось, что земная кора движется плавно и предсказуемо. Оказалось — вранье. Земля под прибрежными городами не просто оседает, она делает это рывками, превращая прогнозы ученых в макулатуру.
Долгое время академики почивали на лаврах, полагая, что вертикальное движение суши — процесс постоянный. Мол, если берег опускается на пару миллиметров в год, так будет и через десятилетие. Исследование в Nature Geosciences разнесло эту теорию в щепки. Группа ученых, включая Томаса Валя из Университета Центральной Флориды, доказала: суша движется нелинейно. Она может замереть, а потом резко "провалиться" вниз.
"Проблема не в самом факте оседания, а в его непредсказуемости. Когда грунт теряет опору неравномерно, любая инженерная защита — дамбы, фундаменты, мосты — рискует превратиться в хлам гораздо быстрее расчетного срока", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Когда земля тонет, а океан наступает, получается "двойной удар". В дельте Миссисипи и Луизиане это уже не теория, а приговор недвижимости. Если уровень мирового океана растет на миллиметры, то оседание грунта может быть в 10-15 раз агрессивнее. Это как пытаться подняться на эскалаторе, который едет вниз в десять раз быстрее вас.
"Во многих местах, например в Луизиане, уровень моря поднимается на 1-3 миллиметра в год, но суша проседает в 10-15 раз быстрее. И это усугубляет проблему повышения уровня моря. По мере того как уровень моря поднимается, а суша проседает, проблема становится все серьезнее", — говорит Томас Валь. США сталкиваются с критическим износом инфраструктуры из-за неверных расчетов.
|Фактор
|Последствие для побережья
|Линейное движение (старая модель)
|Спокойное долгосрочное планирование, дамбы служат десятилетиями.
|Нелинейный скачок (реальность)
|Внезапные затопления прибрежных зон, разрушение дорог, массовое обрушение домов.
Приливы и штормовые нагоны теперь бьют по тем точкам, которые раньше считались безопасными. Американская система ЖКХ в этих регионах трещит по швам. Старые карты затоплений можно выбросить: они не учитывают, что грунт под городами уплотняется и проседает под тяжестью зданий и из-за откачки ресурсов.
Сёнке Дангендорф из Тулейнского университета поднял данные с начала XX века. Вывод неутешительный: мы сами копаем себе яму. Буквально. Выкачивание грунтовых вод для нужд мегаполисов приводит к тому, что почва сжимается, как сухая губка. Там, где раньше была вода, остается пустота, которую схлопывает гравитация.
"Природные циклы и землетрясения вносят свой вклад, но бесконтрольный забор воды из-под городов — это прямой путь к техногенной катастрофе. Грунт под нагрузкой просто схлопывается", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Добавьте сюда тектонику и естественное уплотнение дельтовых отложений — и получите идеальный шторм. Проблема в том, что остановить тектоническую плиту нельзя, но можно перестать выжимать из земли последние капли воды. Иначе затопление побережья станет необратимым процессом, который не остановит ни одна стена.
Есть и хорошие новости. Токио и Шанхай в середине прошлого века тонули со скоростью нескольких сантиметров в год — это была катастрофа мирового масштаба. Но железная воля и драконовские меры по ограничению забора воды остановили погружение. Это доказывает: если мы перестанем вести себя на планете как в гостях, суша может стабилизироваться.
"История показывает, что люди очень изобретательны, особенно когда им приходится проявлять изобретательность. Если оглянуться на то, где мы были 100 или даже 50 лет назад, существуют технологии и стратегии, о которых мы даже не задумывались", — резюмировал Томас Валь.
Впрочем, Валь признает — защитить всех не получится. Некоторым общинам придется уйти. Инженерная мысль может многое, но она бессильна против физики, когда скорость подъема океана накладывается на ускоряющееся падение суши.
Скорость оседания зависит от состава почвы, интенсивности откачки вод и тектонической активности. Эти факторы постоянно меняются, создавая нелинейные рывки.
Да, как показывает опыт Токио, жесткий контроль над использованием подземных вод и рациональное землепользование способны замедлить процесс.
Даже небольшое оседание увеличивает риск разрушительных наводнений. Страховки дорожают, инфраструктура разрушается, а дома становятся непригодными для жизни.
Долгое время не хватало точных исторических данных с датчиков уровня моря, а расчеты строились на упрощенных математических моделях, предполагавших стабильность процессов.
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