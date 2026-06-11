Это страшнее мирового океана: суша начала оседать в десять раз быстрее нормы

Представьте, что вы строите замок из песка, а пляж под вашими ногами медленно, но верно уходит вниз. Масштаб бедствия: за последние сто лет считалось, что земная кора движется плавно и предсказуемо. Оказалось — вранье. Земля под прибрежными городами не просто оседает, она делает это рывками, превращая прогнозы ученых в макулатуру.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Океан

Земля уходит из-под ног: физика обмана

Долгое время академики почивали на лаврах, полагая, что вертикальное движение суши — процесс постоянный. Мол, если берег опускается на пару миллиметров в год, так будет и через десятилетие. Исследование в Nature Geosciences разнесло эту теорию в щепки. Группа ученых, включая Томаса Валя из Университета Центральной Флориды, доказала: суша движется нелинейно. Она может замереть, а потом резко "провалиться" вниз.

"Проблема не в самом факте оседания, а в его непредсказуемости. Когда грунт теряет опору неравномерно, любая инженерная защита — дамбы, фундаменты, мосты — рискует превратиться в хлам гораздо быстрее расчетного срока", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Когда земля тонет, а океан наступает, получается "двойной удар". В дельте Миссисипи и Луизиане это уже не теория, а приговор недвижимости. Если уровень мирового океана растет на миллиметры, то оседание грунта может быть в 10-15 раз агрессивнее. Это как пытаться подняться на эскалаторе, который едет вниз в десять раз быстрее вас.

Луизианский сценарий и американский тупик

"Во многих местах, например в Луизиане, уровень моря поднимается на 1-3 миллиметра в год, но суша проседает в 10-15 раз быстрее. И это усугубляет проблему повышения уровня моря. По мере того как уровень моря поднимается, а суша проседает, проблема становится все серьезнее", — говорит Томас Валь. США сталкиваются с критическим износом инфраструктуры из-за неверных расчетов.

Фактор Последствие для побережья Линейное движение (старая модель) Спокойное долгосрочное планирование, дамбы служат десятилетиями. Нелинейный скачок (реальность) Внезапные затопления прибрежных зон, разрушение дорог, массовое обрушение домов.

Приливы и штормовые нагоны теперь бьют по тем точкам, которые раньше считались безопасными. Американская система ЖКХ в этих регионах трещит по швам. Старые карты затоплений можно выбросить: они не учитывают, что грунт под городами уплотняется и проседает под тяжестью зданий и из-за откачки ресурсов.

Кто виноват: природа или человеческая жадность?

Сёнке Дангендорф из Тулейнского университета поднял данные с начала XX века. Вывод неутешительный: мы сами копаем себе яму. Буквально. Выкачивание грунтовых вод для нужд мегаполисов приводит к тому, что почва сжимается, как сухая губка. Там, где раньше была вода, остается пустота, которую схлопывает гравитация.

"Природные циклы и землетрясения вносят свой вклад, но бесконтрольный забор воды из-под городов — это прямой путь к техногенной катастрофе. Грунт под нагрузкой просто схлопывается", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Добавьте сюда тектонику и естественное уплотнение дельтовых отложений — и получите идеальный шторм. Проблема в том, что остановить тектоническую плиту нельзя, но можно перестать выжимать из земли последние капли воды. Иначе затопление побережья станет необратимым процессом, который не остановит ни одна стена.

Шанс на спасение: опыт азиатских драконов

Есть и хорошие новости. Токио и Шанхай в середине прошлого века тонули со скоростью нескольких сантиметров в год — это была катастрофа мирового масштаба. Но железная воля и драконовские меры по ограничению забора воды остановили погружение. Это доказывает: если мы перестанем вести себя на планете как в гостях, суша может стабилизироваться.

"История показывает, что люди очень изобретательны, особенно когда им приходится проявлять изобретательность. Если оглянуться на то, где мы были 100 или даже 50 лет назад, существуют технологии и стратегии, о которых мы даже не задумывались", — резюмировал Томас Валь.

Впрочем, Валь признает — защитить всех не получится. Некоторым общинам придется уйти. Инженерная мысль может многое, но она бессильна против физики, когда скорость подъема океана накладывается на ускоряющееся падение суши.

Ответы на популярные вопросы о движении грунта

Почему земля опускается неравномерно?

Скорость оседания зависит от состава почвы, интенсивности откачки вод и тектонической активности. Эти факторы постоянно меняются, создавая нелинейные рывки.

Можно ли остановить проседание суши?

Да, как показывает опыт Токио, жесткий контроль над использованием подземных вод и рациональное землепользование способны замедлить процесс.

Как это влияет на обычных жителей побережья?

Даже небольшое оседание увеличивает риск разрушительных наводнений. Страховки дорожают, инфраструктура разрушается, а дома становятся непригодными для жизни.

Почему ученые раньше ошибались в прогнозах?

Долгое время не хватало точных исторических данных с датчиков уровня моря, а расчеты строились на упрощенных математических моделях, предполагавших стабильность процессов.

Читайте также