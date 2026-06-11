Победа над холодом: найден ген, который оживит увядший урожай

Представьте, что вы решили приготовить идеальный ужин, но внезапно в кухне вырубили свет, а плита превратилась в кусок льда. Примерно так чувствуют себя томаты, когда во время цветения ударяют заморозки. Пыльца просто осыпается, превращая будущий урожай в бесполезный гербарий.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Урожайный куст томата

Фермеры теряют от 20% до 60% плодов, а попытки ученых сделать растения "вечно морозостойкими" до этого момента напоминали попытку ходить в шубе в июле — растения тратили слишком много сил на защиту в теплую погоду и в итоге хирели.

Генетический выключатель: как работает пептид RGF

Группа ученых из Китайской академии наук под руководством профессора Сюй Цао нашла решение — систему защиты "по требованию". В журнале Nature они описали работу гена RGF. Раньше его считали "мусорным" или "темным", потому что при нормальной погоде он спит и никак себя не проявляет. Но стоит температуре резко упасть, как этот крошечный пептид из 13 аминокислот активируется в пыльниках томата. Это похоже на систему пожаротушения: она не расходует воду, пока не увидит дым.

"Растения крайне экономны. Постоянная работа генов стрессоустойчивости — это долговая яма для метаболизма. Обнаруженный механизм позволяет включать защиту только в момент критического удара, не снижая базовую урожайность в хорошие годы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Кальциевая тревога и клеточный десант

Механизм работает как четко отлаженная домино-цепочка. Холод активирует пептид RGF, его ловят специальные рецепторы на мембране клетки (SlRGFR6 и SlSERK). Это дает команду ионным каналам, и в клетку хлынет приток кальция.

Кальциевый удар запускает "программируемую смерть" защитного слоя пыльника (тапетума). Звучит жутко, но это спасение: тапетум должен вовремя разрушиться, чтобы отдать всю энергию и питательные вещества созревающей пыльце. Без этой команды пыльца просто "замерзает" в развитии.

Параметр стратегии Результат применения Энергозатраты растения Минимальные (активация только при стрессе) Сохранение урожая (томаты) Восстановление до 52,2% потерь Сохранение урожая (рис) Компенсация 18% потерь при холоде

Пока азиатские ученые штурмуют генетику, в других регионах проблемы климата решают иначе: почва становится как пластилин, разрушая фундаменты домов. В сельском хозяйстве всё еще сложнее, ведь здесь важна каждая минута воздействия температурного шока.

Использование пептида RGF — это не просто теория. Полевые испытания подтвердили: ГМО-томаты с усиленным сигналом RGF выстояли там, где обычные сорта превратились в солому. Подобные технологии важны так же, как новые маршруты к Луне - они меняют правила игры.

"Мы видим, что климатические аномалии становятся нормой. Внедрение таких генетических предохранителей в коммерческие сорта сои и кукурузы — это вопрос продовольственной безопасности стратегического уровня", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Результаты на полях: от томатов до риса

Технология оказалась универсальной. Пептид нашелся и у двудольных (томаты), и у однодольных (рис) растений. Ученые уже начали "прошивать" этой защитой сою и кукурузу. Это особенно актуально на фоне того, как редкие виды животных покидают гнезда из-за капризов стихии. Растения убежать не могут, поэтому им приходится эволюционировать с помощью биоинженерии.

"Генетическое редактирование здесь работает точечно, как скальпель хирурга. Ученые не меняют сущность растения, а просто чинят сломанный механизм оповещения о заморозках", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о защите урожая

Почему обычная селекция на морозостойкость не работает?

Она делает растения слабыми в нормальных условиях. Растение тратит все ресурсы на "броню" от холода, которого может и не быть, вместо того чтобы растить плоды.

Безопасны ли такие продукты для человека?

Ученые работают с естественным пептидом растения, просто регулируя его активность. Это более тонкая настройка, чем внедрение чужеродных генов.

Можно ли применить этот метод к любым растениям?

Сигнальный путь RGF обнаружен у большинства сельскохозяйственных культур, что делает стратегию глобальной.

Когда технология станет массовой?

Полевые испытания уже завершены для риса и томатов. В ближайшие годы начнется внедрение в коммерческие сорта семян.

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