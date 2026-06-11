Древние пирамиды десятилетиями игнорировали в отчетах: случайная загрузка файлов открыла портал в прошлое

Огромный мегаполис древних майя десятилетиями оставался невидимым для ученых, скрываясь не под толщами грунта, а в цифровых архивах экологических ведомств. Прорыв произошел, когда аспирант Тулейнского университета Люк Олд-Томас, просматривая 16-ю страницу поисковой выдачи Google, наткнулся на данные лазерного сканирования лесов Мексики. Оказалось, что заурядный отчет о мониторинге углеродного следа скрывал руины Валерианы — города, который в период своего расцвета мог конкурировать по населенности с современными областными центрами.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Площадка майя в джунглях

Цифровой архив вместо лопаты и мачете

Открытие, детально описанное в журнале Antiquity, переворачивает представление о методах современной археологии. Валериана, расположенная в штате Кампече, была зафиксирована лидаром еще в 2013 году. Однако тогда лазерные импульсы использовали экологи для подсчета деревьев, и никто не догадался "очистить" картинку от растительности, чтобы увидеть рельеф почвы. Только спустя 13 лет Люк Олд-Томас применил археологические алгоритмы к старым наборам данных.

"Технологии позволяют нам видеть сквозь время, не выходя из кабинета. Но важно понимать, что цифровой образ — это лишь карта. Чтобы узнать истинный возраст находок, потребуются классические раскопки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Лидар работает как высокоточный эхолот: установленный на самолете прибор отправляет тысячи лазерных вспышек. Часть из них пробивается сквозь листву и отражается от рукотворных платформ, фундаментов и пирамид. На площади в 122 квадратных километра исследователи насчитали 6764 сооружения. Это невероятная плотность застройки для региона, который долгое время считался "пустым".

Архитектура Валерианы: застывшее величие

В центре найденного города археологи обнаружили два крупных монументальных комплекса. Здесь есть всё, что полагается столице майя классического периода: храмовые пирамиды, просторные площади для собраний и даже площадка для ритуальной игры в мяч. Особенно ученых заинтересовала сложная инженерная система — водохранилище, созданное с помощью дамбы на сезонном водотоке.

"Подобные города показывают, насколько развитой была социальная структура древних обществ. Управление водными ресурсами в условиях джунглей — это сложнейшая инженерная задача, которую майя решали блестяще", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

По предварительным оценкам, во время своего пика (750-850 годы нашей эры) Валериана могла приютить от 30 до 50 тысяч человек. Это сопоставимо с крупнейшими городами Европы того времени. Ирония ситуации в том, что город находится совсем рядом с оживленной автомобильной дорогой, но за столетия джунгли так надежно его "замаскировали", что искатели артефактов веками проходили мимо.

Параметр Данные исследования Площадь исследования 122 кв. км Общее число строений 6764 единицы Пик населения 30 000 — 50 000 человек Период расцвета 750 — 850 гг. н. э.

Почему данные важнее камней

Главный урок Валерианы заключается в том, что современная наука часто завалена информацией, которую просто некому обрабатывать. Данные лидара копятся в архивах горнодобывающих и строительных компаний. Возможно, там уже "спят" десятки других заброшенных мегаполисов. Даже если завтра ледник Туэйтса изменит очертания берегов, многие загадки прошлого мы успеем разгадать именно через оцифрованные архивы.

Интересно, что эта находка перекликается с тем, как исследования дежавю показывают работу фильтров нашего мозга: мы годами смотрим на информацию, но не замечаем в ней структуры. Только смена фокуса позволяет вычленить главное. Олд-Томас признает, что работы теперь хватит на поколения вперед, ведь физически изучить каждый найденный дом практически невозможно.

"Древние цивилизации так же сильно зависели от климата, как и мы сегодня. Раскопки в таких местах, как Валериана, помогают понять, какие природные катастрофы привели к краху их экосистемы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Аркадий Кузнецов.

Подобный научный аудит прошлого напоминает современную ситуацию, когда прогнозы Массачусетского технологического института о потреблении ресурсов вдруг начинают обретать плоть в статистике текущего года. Валериана — это не просто памятник археологии, это напоминание о том, что даже самые могущественные города могут кануть в небытие, оставив после себя лишь тени, едва различимые сквозь лазерную сетку.

Ответы на популярные вопросы о заброшенном городе майя

Как город мог оставаться незамеченным так долго?

Тропическая растительность Мексики настолько густа, что с земли каменные постройки выглядят как естественные холмы. Без применения лидарного сканирования, которое буквально "удаляет" деревья с изображения, увидеть планировку города невозможно.

Почему город назвали Валериана, если это не древнее имя?

Оригинальное самоназвание города не сохранилось ни в летописях, ни в надписях (раскопки еще не проводились). Археологи традиционно дают названия по ближайшим географическим объектам — в данном случае в честь лагуны Валериана.

Будут ли там проводиться масштабные раскопки?

Ученые планируют разведывательную экспедицию, однако полномасштабные работы затруднены. Обнаруженных объектов через лидар так много, что ресурсов археологического сообщества просто не хватит на детальное изучение каждого здания.

Можно ли найти похожие города в других странах?

Да, этот успех доказал, что архивы экологических и промышленных съемок Перу, Гватемалы и Бразилии могут скрывать сотни неизвестных поселений инков и майя, ожидающих своего пересмотра.

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