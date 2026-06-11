Глаза отказываются верить: аномальный объект в Антарктиде не даёт спать миллионам людей

В глубине гор Элсуорт, на территории заснеженной Антарктиды, обнаружен пик с аномально правильной геометрией. Объект настолько сильно напоминает Великие пирамиды Гизы, что сторонники теорий о древних цивилизациях и инопланетном вмешательстве годами настаивают на его искусственном происхождении. Однако учёные-геологи утверждают: реальность гораздо сложнее и интереснее фантастических сценариев, а за "рукотворной" симметрией скрываются миллионы лет суровой работы стихий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек в Антарктиде

Геологический код: как лед строит пирамиды

Пик высотой 1260 метров стал интернет-сенсацией после того, как спутниковые снимки обнажили его потрясающую симметрию. Четыре крутых склона сходятся в одной точке, создавая иллюзию гигантского монумента. Но эксперты призывают не спешить с выводами. Подобные ландшафтные сюрпризы встречаются в разных частях мира, где суровые температурные циклы буквально "вытачивают" форму горы.

"Такая форма — типичный результат морозного пучения и выветривания за сотни миллионов лет. Вода попадает в микротрещины скал, замерзает, расширяется и откалывает куски камня. Если эрозия идет равномерно со всех сторон, на выходе получается идеальный конус или пирамида. Природа порой действует точнее, чем инженер", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Горы Элсуорт сформировались из прочного кварцита, что позволяет острым вершинам и гребням сохранять форму тысячелетиями. Профессор Маури Пелто отмечает, что три грани этого объекта разрушались с одинаковой интенсивностью, в то время как четвертая, восточная часть, имеет несколько иную структуру. Именно редкое стечение обстоятельств придает горе "архитектурный" лоск, который так пугает и восхищает обывателей.

История открытия: от авиации 30-х до спутников NASA

Объект ошибочно считают недавно найденным. На самом деле горы Элсуорт были открыты американским летчиком Линкольном Элсуортом еще в ноябре 1935 года. В отличие от романтических мифов о секретных базах, этот регион методично изучался десятилетиями. В 1959 году ВМС США провели глобальную аэрофотосъемку хребта Сентинел, зафиксировав все его высоты, включая и этот пирамидальный пик.

"С точки зрения геологии Пирамида — это всего лишь "нунатак", то есть скалистая вершина, выступающая над ледяным панцирем. В Антарктиде таких сотни, просто этот ракурс оказался наиболее удачным для сторонников мистификаций", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Интересно, что антарктические пустоши хранят куда более древние секреты, чем гипотетические цивилизации. В этих краях находят улики прошлого возрастом в 500 миллионов лет — окаменелости трилобитов. В те времена Антарктида была частью теплого суперконтинента, а современные ледяные великаны не могли бы существовать в таком виде.

Характеристика Данные Высота пика 1260 метров Вмещающий массив Горы Элсуорт Геологический состав Кварциты Тип эрозии Морозное пучение

Научный взгляд на антарктические пустоши

Для современной науки Пирамида интересна прежде всего как индикатор климатических изменений. Ландшафт Антарктики меняется: изменение климата влияет на скорость таяния и обнажение новых участков суши. Эрик Ригно из Live Science подчеркивает, что хотя четырехгранные вершины редки, их появление физически обосновано. Падение обломков скал под собственной тяжестью и воздействие льда со временем превращают бесформенную глыбу в геометрически правильный объект.

"Важно понимать, что глаз человека всегда ищет закономерности. Мы видим лицо на Марсе или пирамиду во льдах, потому что так работает наш мозг. На деле мы имеем дело с результатом действия законов классической механики и термодинамики в экстремальной среде", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Исследования показывают, что Антарктида — это не просто ледяной щит, а сложнейшая система хребтов, каров и долин. Пока одни ищут там следы атлантов, ученые находят микросхемы прошлого в виде окаменелостей, которые позволяют понять историю планеты лучше, чем любые легенды. Возможно, в будущем новые методы сборки данных от спутников позволят еще детальнее изучить эти структуры, не покидая лабораторий.

Ответы на популярные вопросы о пирамиде в Антарктиде

Является ли вершина рукотворной?

Нет, научные данные подтверждают естественное происхождение горы. Форма пирамиды объясняется специфическим выветриванием кварцитовых пород в условиях сверхнизких температур.

Как возникла такая симметрия?

Симметрия обусловлена равномерной эрозией склонов. Когда лед и снег замерзают в трещинах с разных сторон горы с одинаковой интенсивностью, грани становятся плоскими и четкими.

Правда ли, что объект обнаружили только недавно?

Гора была задокументирована еще в середине XX века во время масштабных авиаисследований Антарктиды. Вирусную популярность она получила в 2016 году благодаря Google Maps.

Есть ли другие подобные горы?

Да, в мире существуют природные пирамидальные пики, например, знаменитая гора Маттерхорн в Альпах. Они формируются по схожим геологическим принципам.

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