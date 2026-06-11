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Галактика выплевывает самое ценное: необратимый процесс лишил древнюю систему будущего

Наука

Представьте, что вы строите дом, машете молотком, кладете кирпич за кирпичом, и вдруг мимо проносится ураган, который уносит не только крышу, но и вообще все стройматериалы со склада. Вы стоите посреди пустой площадки — стройка встала навсегда. Ровно это происходит в глубоком космосе. Астрофизики десятилетиями чесали затылки: почему в ранней Вселенной так много "галактических трупов"? По всем канонам древние галактики должны быть молодыми и полными сил, но мы видим гигантские инертные глыбы. Теперь у нас есть ответ, и он чертовски изящен: эти ребята просто "сгорают на работе".

Спиральная галактика
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спиральная галактика

Жизнь на максималках: почему CRISTAL-02 выгорает

Галактика CRISTAL-02, которую засекли телескопы JWST и ALMA, ведет себя как рок-звезда из клуба "27". Она штампует звезды в два раза быстрее соседок. Казалось бы, живи и радуйся. Но физика — дама суровая. Вместе с мощным ростом включается обратный отсчет. Ученые обнаружили за этой галактикой гигантский "хвост" холодного газа. Это не украшение, это улика. Галактика буквально выплевывает свое топливо в пустоту.

"Это не локальная аномалия. Почти половина массивных объектов в те времена постоянно с кем-то сталкивалась, превращая космос в зону аварий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ветер смерти: как сдуть будущее целой галактики

Механизм прост как удар кирпичом. Когда в галактике рождается толпа массивных звезд, они очень быстро прожигают свою жизнь и взрываются сверхновыми. Эти бабахи порождают звездный ветер такой чудовищной силы, что он выметает межзвездный газ прочь. Скорость выброса материи в CRISTAL-02 в два раза превышает темп рождения звезд. Математика здесь безжалостная: через 50 миллионов лет — для космоса это секунда — газ кончится. Галактика станет мертвым куском камней и остывающих углей.

Параметр системы Показатели CRISTAL-02
Темп звездообразования Превышает средний в 2 раза
Скорость потери газа В 2 раза выше скорости рождения звезд
Остаток жизни "топлива" Около 50 миллионов лет

"Мы видим, как структура передачи вещества на таких скоростях уничтожает потенциал роста системы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Космический мегаполис: почему столкновения неизбежны

CRISTAL-02 не сидит в одиночестве. Она — часть "активного мегаполиса", где галактики постоянно влетают друг в друга. Эти аварии — главный триггер. Сначала столкновение резко сжимает газ, вызывая бешеный рост числа звезд. А потом этот же рост убивает систему. Раньше думали, что всё дело в экзотической темной энергии, которая могла "жарить" сильнее в прошлом. Оказалось, всё прозаичнее: обычные звездные ветра делают грязную работу эффективнее любых секретных сил.

"Ранняя Вселенная — это не тихая колыбель, а суровый полигон, где объекты пожирают друг друга или сгорают изнутри", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о гибели галактик

Почему галактику называют мертвой?

В ней прекращается процесс формирования новых звезд. Там остаются только старые красные гиганты и карлики, которые постепенно гаснут, не оставляя потомства.

Может ли галактика "ожить" снова?

Только если она столкнется с другим объектом, полным холодного газа, и заберет его топливо себе. Это как дозаправка в воздухе.

Как JWST увидел это так четко?

Космический телескоп работает в инфракрасном диапазоне, пробиваясь сквозь пыль, а ALMA фиксирует холодный газ. Вместе они создали идеальный рентген для далекого космоса.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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