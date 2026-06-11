Шведский стол пятимиллионной давности: эта гигантская трещина в океане завалена тоннами древних костей

Представьте себе шведский стол, который накрыли пять миллионов лет назад, а гости до сих пор не разошлись. В Индийском океане, на глубине семи километров, ученые наткнулись на настоящий "город костей". Диамантинская зона разлома — это гигантская трещина между Австралией и Антарктидой длиной в 1200 километров. И все это пространство буквально завалено останками китов. Почти 500 скелетов лежат в ледяной тьме, создавая самую глубокую и древнюю свалку биомассы на планете. Это не просто кладбище, это архив эволюции, который природа бережно консервировала миллионы лет.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Подводный каньон

Золотой стандарт глубоководного морга

На глубине ниже километра жизнь — это вечный пост. Солнце туда не добивает, давление сплющивает стальные трубы, а температура заставляет молекулы двигаться в замедленной съемке. Еды нет. Поэтому любая туша кита, упавшая сверху, — это мана небесная. Вокруг нее мгновенно закручивается жизнь: от акул до червей Osedax, которые виртуозно превращают кости в решето. Но в Диамантинской зоне что-то пошло не так.

"Эти результаты переосмысливают границы глубоководных экосистем. Мы нашли архив, позволяющий проследить путь китообразных сквозь геологические эпохи", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи из Китайской академии наук на аппарате "Фендуже" совершили 32 погружения. Они ожидали увидеть пустыню, а нашли 485 точек "падения китов". 476 из них — это уже окаменелости, а пять — свежие экосистемы, где пир идет прямо сейчас. Представьте масштаб: 1200 километров "консервов", самому старому черепу из которых стукнуло 5,26 миллиона лет. Человека еще в проекте не было, а эти ребята уже вовсю бороздили океан.

Почему кости не рассыпались в прах?

Параметр Характеристика зоны Диамантина Глубина хранения До 7002 метров — идеальный "холодильник" Основной контингент Клюворылые киты (сверхплотные кости морды) Химическая защита Замещение тканей оксидами железа и марганца

Обычно глубоководные черви съедают скелет за десятилетия. Но местная "элита" — клюворылые киты — оказались крепкими орешками. Их морды состоят из невероятно плотной кости. Она настолько твердая, что не успевает сгнить. Вместо этого кость пропитывается металлами из морской воды. Оксиды железа и марганца создают броню, которую не берет ни один падальщик. В итоге скелет не исчезает, а превращается в камень прямо на дне.

"На глубине жизнь течет по другим законам. Такие скопления — это редчайший шанс изучить биогеографию прошлого без раскопок на суше", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Киты-камикадзе и эволюционный детектив

Почему киты выбрали именно это место для массового финала? У ученых две версии. Первая — геометрия. Разлом работает как воронка, куда течение затягивает туши со всего сектора океана. Вторая — физиология. Клюворылые киты — экстремалы, они ныряют за кальмарами на 3000 метров. Это предел их легких. Охота на такой глубине — смертельный аттракцион. Ошибка в расчетах ресурсов, кессонная болезнь или просто истощение — и кит отправляется в последний путь на дно ущелья.

"Обнаружение неизвестных вымерших видов в таком могильнике — это только верхушка айсберга. Мы смотрим на миллионы лет биологической истории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Это открытие уже сравнивают с находкой латимерии — "живого ископаемого". Мы нашли место, где эволюция не просто оставила след, а оставила полную библиотеку. Исследователи уже задокументировали один неизвестный науке вид и уверены: впереди еще десятки томов этой глубоководной истории. Океан умеет хранить секреты, но теперь он начал ими делиться через зубы и черепа своих древних обитателей.

Ответы на популярные вопросы о кладбище китов

Почему кости не раздавило давлением?

Вода давит одинаково со всех сторон, а кости — это пористая, но твердая структура. Давление не "сплющивает" их, если внутри пор тоже находится жидкость. Плотность костей клюворылых китов позволяет им сохранять форму века.

Как ученые находят эти точки в полной темноте?

Используются пилотируемые подводные аппараты с мощными прожекторами и сонары высокого разрешения. Диамантинская зона исследовалась в рамках проекта GHEP, нацеленного на изучение самых труднодоступных траншей планеты.

Может ли это быть делом рук человека?

Исключено. Возраст находок исчисляется миллионами лет. Первые каменные орудия люди начали делать три миллиона лет назад, а "некрополь" в Индийском океане начал наполняться задолго до появления первых гоминидов.

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