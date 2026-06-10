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Светило заклинило на одной ноте: рекордная аномалия вынудила ученых пересмотреть законы физики

Наука

Представьте, что ваше радио заклинило на одной волне, и оно орет три недели подряд без перерыва на рекламу. В космосе такое поведение — повод для серьезного консилиума. В августе 2025 года ученые поймали радиосигнал от Солнца, который не утихал рекордные 19 суток. Это не просто "шум" — это заявка на перекройку учебников по физике плазмы. Предыдущий рекорд 2002 года продержался меньше недели. Здесь же мы имеем дело с настоящим затяжным пике в радиоэфире.

Солнце
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Солнце

Магнитный дуршлаг: куда деваются электроны

Обычный радиовсплеск типа IV — это короткая вспышка. Полыхнуло и погасло. Электроны разлетелись, энергия иссякла, астрономы пошли пить кофе. Но команда Вратислава Крупара из NASA обнаружила аномалию: сигнал вращался вместе со светилом. Четыре зонда — Parker Solar Probe, Wind, STEREO и Solar Orbiter — передавали этот "микрофон" друг другу по эстафете, пока Солнце совершало свой вальс.

"Обычно частицы быстро покидают корону, но здесь мы столкнулись с идеальной клеткой. Огромная магнитная петля в форме шлема захватила электроны и превратила их в вечных заложников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы "дискотека" продолжалась 19 дней, нужны свежие батарейки. Солнце подкидывало их исправно. За это время из той же области вылетело три мощных выброса массы. Каждый бабах накачивал петлю новой порцией заряженных частиц. Без этого допинга сигнал заглох бы за пару суток. Мы имеем дело с гигантским природным ускорителем, который сам себя заправляет на ходу.

Параметр Значение аномалии 2025 года
Продолжительность 19 суток
Подпитка энергией 3 корональных выброса
Искажение размера Увеличение в 60 раз

Смерть прогнозам: почему приборы "видят" галлюцинации

Главная засада — в "подсветке". Солнечная корона сработала как кривое зеркало. Она исказила сигнал так, что его кажущийся размер вырос в 60 раз. Для метеорологов это кошмар. Если вы видите на радаре огромную тучу, а на деле это маленькое плотное ядро, вы не сможете точно предсказать удар. Это бьет по точности прогнозов космической погоды.

"Такие структуры способны удерживать радиацию гораздо дольше, чем мы думали. Для спутников на орбите и будущих миссий на Марс это плохая новость — зона опасности в космосе может не рассасываться неделями", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Магнитные катаклизмы на Солнце — это не просто красивые картинки в телескопе. Это прямая угроза связи. Если подобные "шлемы" будут удерживать частицы по три недели, электроника спутников начнет "поджариваться" в режиме медленноварки. Системы защиты Земли должны учитывать эти новые вводные, иначе первый же серьезный шторм оставит нас без GPS и интернета.

"Исследование показало, что мы сильно недооценивали стабильность магнитных ловушек. Природа нашла способ 'консервировать' энергию там, где она должна была рассеяться", — отметил астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о солнечном излучении

Может ли такой сигнал повредить смартфоны на Земле?

Сам радиосигнал — нет. Опасность представляют частицы, которые Солнце выбрасывает вместе со вспышками. Если магнитное поле Земли "прогнется", может выйти из строя электроника и связь.

Почему сигнал раздулся в 60 раз?

Это эффект рассеивания в короне. Точно так же уличный фонарь в тумане кажется огромным светящимся шаром, хотя сама лампочка маленькая.

Чем опасна эта "ловушка" для астронавтов?

Внутри такой петли концентрация радиации зашкаливает. Если корабль окажется на пути такого потока, экипаж получит критическую дозу облучения гораздо быстрее, чем при обычном фоне.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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