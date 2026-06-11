Вода толкается локтями: эта коварная молекулярная ловушка обрекает прибрежные города на эвакуацию

Океан пухнет, как дрожжевое тесто. Мы привыкли винить в потопе тающие ледяные шапки Гренландии или Антарктиды. Мол, лед в стакане тает — вода переливается. Но физика хитрее. Оказывается, стакан сам по себе становится тесным. Вода нагревается, молекулы начинают толкаться локтями, и океан буквально раздувается в пространстве. Этот невидимый эффект, называемый тепловым расширением, вносит в мировой хаос куда больше вклада, чем обрушение гигантских айсбергов.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Штормовая океанская волна

Эффект кипящего чайника: почему вода занимает больше места

Если вы греете воду в кастрюле, ее уровень поднимается задолго до того, как начнется испарение. С Мировым океаном происходит то же самое. Физика здесь беспощадна: горячая жидкость плотнее "упаковать" себя не может. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые доказали: именно это невидимое разбухание толщи воды стало главной движущей силой глобального потопа. Это как невидимый дрожжевой грибок в тесте — вы не видите движения, но объем растет неумолимо.

"Мы годами наблюдали странный разрыв в данных: уровень моря рос быстрее, чем позволяли наши расчеты по таянию льдов. Теперь инструменты позволили увидеть скрытую массу энергии, которую впитывает вода. Это не ошибка приборов, а физический факт", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Цифры на спидометре катастрофы: темпы роста удвоились

Мир перешел с прогулочного шага на бег. С 1960 года уровень моря полз вверх со скоростью 2,06 миллиметра в год. Но последние два десятилетия — эпоха зондов Argo и сверхточных спутников — показали пугающий рывок. Сейчас вода прибывает со скоростью почти 4 миллиметра в год. Это двойное ускорение за ничтожный по меркам планеты срок. Океан превратился в прожорливый аккумулятор тепла, который будет отдавать накопленное еще минимум полвека, даже если мы завтра выключим все заводы мира.

Источник подъема уровня Доля в общем процессе (%) Тепловое расширение (нагрев воды) 43% Таяние горных ледников 27% Гренландский ледовый щит 15% Антарктический ледовый щит 12% Запасы воды на суше 3%

Разрыв в пазле, который называли "балансировкой глобального среднего уровня моря" (GMSL), официально закрыт. Ранее данные разрозненных групп не сходились: таяние льдов плюс нагрев не давали итоговой суммы подъема. Использование спутников с высоким разрешением и сети глубоководных буев помогло вычистить случайные ошибки. Теперь доказано: льды Антарктиды и Гренландии в сумме дают меньше эффекта, чем один только нагрев океанской массы.

"Проблема в том, что океан инерционен. Мы запустили маховик, который невозможно остановить нажатием кнопки. Прибрежная инфраструктура уже сейчас должна проектироваться с учетом того, что вода будет стоять на 10-15 сантиметров выше к середине века", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Прогноз: удар по логистике и тарелкам

Рост уровня океана — это не только затопленные пляжи. Это паралич портов, соленая вода в ирригационных системах и разрушение мировых продовольственных цепочек. Голод может прийти не из-за засухи, а из-за того, что морская вода отравит почву на прибрежных фермах. Течение GMSL больше не теория из учебников, а прямой вызов экономике. Глобальный разворот стихии заставит человечество перекраивать карту портов и переселять миллионы людей из низин.

"Экосистемы мелководья уже деградируют. Рыбные ресурсы смещаются, традиционные места нереста превращаются в соляные пустыни. Мы видим начало масштабной биологической перестройки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о повышении уровня моря

Почему вода расширяется, если она и так жидкая?

При нагревании кинетическая энергия молекул растет. Они начинают двигаться быстрее и требуют больше "жизненного пространства". В масштабах океана глубиной в километры даже мизерное расширение каждого кубометра дает суммарный подъем зеркала воды на дециметры.

Может ли уровень моря упасть сам по себе в ближайшие годы?

Нет. Даже при мгновенном прекращении выбросов CO2 накопленная океаном тепловая энергия будет поддерживать процесс расширения десятилетиями. Система обладает колоссальной инерцией.

Какие регионы пострадают первыми?

Низменные острова в Тихом океане, прибрежные мегаполисы Азии и Европы (Нидерланды, Венеция) и дельты крупных рек, где соленая вода начнет убивать сельское хозяйство.

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