Вода толкается локтями: эта коварная молекулярная ловушка обрекает прибрежные города на эвакуацию

Океан пухнет, как дрожжевое тесто. Мы привыкли винить в потопе тающие ледяные шапки Гренландии или Антарктиды. Мол, лед в стакане тает — вода переливается. Но физика хитрее. Оказывается, стакан сам по себе становится тесным. Вода нагревается, молекулы начинают толкаться локтями, и океан буквально раздувается в пространстве. Этот невидимый эффект, называемый тепловым расширением, вносит в мировой хаос куда больше вклада, чем обрушение гигантских айсбергов.
Если вы греете воду в кастрюле, ее уровень поднимается задолго до того, как начнется испарение. С Мировым океаном происходит то же самое. Физика здесь беспощадна: горячая жидкость плотнее "упаковать" себя не может. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые доказали: именно это невидимое разбухание толщи воды стало главной движущей силой глобального потопа. Это как невидимый дрожжевой грибок в тесте — вы не видите движения, но объем растет неумолимо.
"Мы годами наблюдали странный разрыв в данных: уровень моря рос быстрее, чем позволяли наши расчеты по таянию льдов. Теперь инструменты позволили увидеть скрытую массу энергии, которую впитывает вода. Это не ошибка приборов, а физический факт", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Мир перешел с прогулочного шага на бег. С 1960 года уровень моря полз вверх со скоростью 2,06 миллиметра в год. Но последние два десятилетия — эпоха зондов Argo и сверхточных спутников — показали пугающий рывок. Сейчас вода прибывает со скоростью почти 4 миллиметра в год. Это двойное ускорение за ничтожный по меркам планеты срок. Океан превратился в прожорливый аккумулятор тепла, который будет отдавать накопленное еще минимум полвека, даже если мы завтра выключим все заводы мира.
|Источник подъема уровня
|Доля в общем процессе (%)
|Тепловое расширение (нагрев воды)
|43%
|Таяние горных ледников
|27%
|Гренландский ледовый щит
|15%
|Антарктический ледовый щит
|12%
|Запасы воды на суше
|3%
Разрыв в пазле, который называли "балансировкой глобального среднего уровня моря" (GMSL), официально закрыт. Ранее данные разрозненных групп не сходились: таяние льдов плюс нагрев не давали итоговой суммы подъема. Использование спутников с высоким разрешением и сети глубоководных буев помогло вычистить случайные ошибки. Теперь доказано: льды Антарктиды и Гренландии в сумме дают меньше эффекта, чем один только нагрев океанской массы.
"Проблема в том, что океан инерционен. Мы запустили маховик, который невозможно остановить нажатием кнопки. Прибрежная инфраструктура уже сейчас должна проектироваться с учетом того, что вода будет стоять на 10-15 сантиметров выше к середине века", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Рост уровня океана — это не только затопленные пляжи. Это паралич портов, соленая вода в ирригационных системах и разрушение мировых продовольственных цепочек. Голод может прийти не из-за засухи, а из-за того, что морская вода отравит почву на прибрежных фермах. Течение GMSL больше не теория из учебников, а прямой вызов экономике. Глобальный разворот стихии заставит человечество перекраивать карту портов и переселять миллионы людей из низин.
"Экосистемы мелководья уже деградируют. Рыбные ресурсы смещаются, традиционные места нереста превращаются в соляные пустыни. Мы видим начало масштабной биологической перестройки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
При нагревании кинетическая энергия молекул растет. Они начинают двигаться быстрее и требуют больше "жизненного пространства". В масштабах океана глубиной в километры даже мизерное расширение каждого кубометра дает суммарный подъем зеркала воды на дециметры.
Нет. Даже при мгновенном прекращении выбросов CO2 накопленная океаном тепловая энергия будет поддерживать процесс расширения десятилетиями. Система обладает колоссальной инерцией.
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