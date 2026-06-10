Сбой в матрице отменяется: этот скрытый тест в голове доказывает абсолютное здоровье человека

Представьте, что вы заходите в кафе, где никогда не были, и внезапно — бац! — вы точно знаете, какой здесь запах, как скрипит стул и что официант сейчас уронит ложку. Это не магия и не привет из прошлой жизни. Это ваш мозг проводит стресс-тест системы безопасности. Ученые выяснили: дежавю случается не потому, что память барахлит, а ровно наоборот — потому что она работает слишком хорошо.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровое искусство искусственной интеллекта

Конфликт на ровном месте: как рождается дежавю

Исследователь памяти Акира О’Коннор из Университета Сент-Эндрюс уверен: дежавю — это конфликт. Обычно мы узнаем лицо или песню, и мозг спокойно ставит галочку: «знакомо». Но при дежавю система опознавания орет: «Я это знаю!», а логика в ответ: «Этого не может быть, мы тут впервые». Этот когнитивный клинч и создает то самое жутковатое ощущение странности.

"Дежавю возникает, когда мозг пытается сопоставить текущий кадр с кривым файлом из архива, но вовремя замечает подмену", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Лабораторные «приманки»: как ученые обманули мозг

Чтобы поймать дежавю за хвост, команда О’Коннора использовала списки слов-ловушек. Добровольцам читали набор: «мокрый, снег, зима, лед». Все эти слова крутятся вокруг понятия «холод», но само слово «холод» не произносили. Это классический трюк для создания ложного воспоминания. Но ученые пошли дальше: они заставили участников считать буквы в словах. Группе было известно, что слова на «Х» в списке не было. Когда «холод» всплывал позже, возникал идеальный конфликт: чувство узнавания билось об железный факт из подсчета букв.

Тип ощущения Что происходит в мозге Обычное дежавю Конфликт между чувством «знакомости» и логическим отрицанием. Ложное воспоминание Мозг безоговорочно верит в то, чего не было, контроля нет.

Сканирование реальности: какие зоны мозга включают «детектор лжи»

Раньше считалось, что за дежавю отвечает гиппокамп — наш «жесткий диск». Но МРТ-сканирование показало иную картину. В моменты дежавю вспыхивает передняя поясная кора. Это внутренний аудитор. Она включается, когда нужно разрулить спор между двумя противоречивыми сигналами. Мозг буквально проверяет сам себя на адекватность. Если поясная кора работает — вы понимаете, что это глюк. Если она спит — вы начинаете верить в мистику.

"На МРТ мы видим не поломку, а активную работу системы проверки конфликтов. Это здоровый процесс самоконтроля", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Загадка возраста: почему старики перестают ловить дежавю

Вот парадокс: у пожилых людей память слабеет, а дежавю исчезает. Если бы это была ошибка памяти, всё было бы наоборот. Но теория конфликта всё объясняет. С возрастом лобные доли — тот самый «аудитор» — работают медленнее. Мозг перестает замечать мелкие несоответствия между реальностью и воспоминаниями. Нет проверки — нет конфликта. Нет конфликта — нет и странного чувства дежавю. Старик просто либо помнит, либо нет, не сомневаясь в своей правоте.

"Когда контроль ослабевает, дежавю превращается в патологию. Человек перестает отличать ложь мозга от реальности", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о дежавю

Дежавю — это болезнь?

Нет. У здоровых людей это признак того, что система мониторинга памяти работает исправно и отсекает ложные сигналы.

Почему оно случается внезапно?

Достаточно мимолетного сходства планировки комнаты или запаха, чтобы гиппокамп выдал сигнал «знакомо». Если логика это опровергает, вы чувствуете дежавю.

Связано ли это с предсказанием будущего?

Никак не связано. Это исключительно внутренняя работа систем проверки архивов вашего мозга.

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