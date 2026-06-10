Бан для мирового спама: теперь россияне могут одним кликом выставить фильтр для звонков

Госдума приняла изменения в закон "О связи", который работает как блокировщик рекламы, только для вашего смартфона. Теперь любой россиянин может официально "забанить" весь внешний мир, запретив входящие звонки с международных номеров. Никаких больше "служб безопасности" из сомнительных кол-центров — вы сами решаете, достоин ли заграничный абонент вашего внимания. Этот цифровой щит стал частью масштабной зачистки киберпространства от мошенников.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди сидят в телефонах

Инструкция по применению: личный кабинет или визит

Депутаты одобрили законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Механика проста: заходите в личный кабинет на сайте оператора или в приложение и нажимаете кнопку "не беспокоить" для всех иностранных номеров. Если вы сторонник классики — можно дойти ногами до салона связи и попросить менеджера включить фильтр вручную. Но есть нюанс: чтобы снять этот самозапрет, просто передвинуть ползунок в приложении не выйдет. Придется лично подтверждать свою личность в уполномоченной организации. Это защита от взлома: если хакеры уведут ваш аккаунт, они не смогут обрушить на вас шквал звонков.

"Это отличный пример того, как законодательство догоняет технические возможности мошенников. Самозапрет — это не просто галочка, это реальный барьер, который отсекает 90% трансграничного телефонного спама", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Технологии против развода: обязательства операторов

Закон не просто дает право пользователю, он вешает серьезные обязательства на сотовые компании. Если техника позволяет, оператор обязан подсветить звонок: "Внимание, звонят из-за границы". Если же абонент уже активировал блокировку, сеть должна "сбрасывать" такие вызовы еще на подлете, не давая им даже зазвучать в вашем кармане. Это критически важно, учитывая, что в 2026 году мошеннический трафик стал настоящим бедствием для систем информационной безопасности.

Функция Как это работает Включение запрета Дистанционно через приложение или лично в офисе Снятие запрета Только при личном обращении в организацию Действие оператора Автоматический сброс заблокированного звонка

Важно понимать: это не тотальная изоляция. Документ стал частью "второго пакета" антимошеннических мер. Правительство внесло его еще в декабре 2025 года, долго обкатывало и теперь запускает в промышленную эксплуатацию. Те, чья работа или жизнь завязаны на иностранных звонках, могут просто не включать эту функцию. Остальные получают кнопку "катапультирования" из зоны риска.

"Любой дополнительный слой обороны усложняет жизнь злоумышленникам. Главное — чтобы пользователи понимали: этот замок они вешают сами и ключ от него лежит в офисе оператора", — подчеркнула специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

С точки зрения физики процесса, блокировка происходит на уровне коммутатора. Сигнал с международным префиксом проверяется по базе "стоп-листа" абонента и завершается ошибкой соединения. Это эффективнее, чем просто игнорировать вызов, так как разгружает радиоканал и экономит ресурс батареи смартфона, который не тратит энергию на обработку нежелательного входящего.

"Автоматизация процесса отклонения вызова снижает когнитивную нагрузку на пользователя. Меньше стресса от сомнительных звонков — выше общая безопасность системы", — отметил специалист по цифровой криминалистике Дмитрий Морозов.

Ответы на популярные вопросы о блокировках

Запретит ли это звонки в мессенджерах?

Нет, закон регулирует только классическую сотовую связь. В мессенджерах настраивать приватность нужно отдельно.

Смогу ли я сам звонить за границу?

Да. Запрет касается только входящих вызовов. Ваши исходящие звонки в другие страны будут работать в обычном режиме.

Что делать, если мне ждет звонка от родственника из-за рубежа?

В этом случае блокировку включать не стоит. Либо можно заранее договориться о связи через интернет-сервисы, которые под действие этого закона не попадают.

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