Учёные США указали на причину демографической ямы — она находится в вашем кармане

Смартфон в вашей руке — это не просто гаджет, а самый эффективный контрацептив XXI века. Ученые США доказали: экраны буквально крадут у нас реальную близость и любовь. Как айфон устроил Штатам демографический нокдаун — читайте в нашем материале.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка со смартфоном

Смартфон как инструмент контрацепции

Национальное бюро экономических исследований (NBER) опубликовало материал с провокационным названием "Можно ли считать iPhone средством контрацепции?". Авторы — экономист из Миддлбери-колледжа Кейтлин Майерс и студент Иезекииль Хупер — изучили причины демографического спада в США.

Суть исследования очень проста: ученые заметили, что традиционное объяснение демографического кризиса больше не работает. Обычно во всем винят экономический кризис 2008 года — когда финансово тяжело, люди реже заводят детей. Но здесь логика сломалась: кризис давно закончился, деньги у населения появились, а рождаемость в США продолжила катиться вниз и с 2007 года — года выпуска первого iPhone — показатель рождаемости в стране просел на 22%.

Тогда исследователи обратили внимание на другую деталь. Этот затяжной спад начался ровно в 2007 году, когда Apple презентовала первый iPhone. Ученые доказали, что это не просто совпадение. Смартфоны дали людям круглосуточный доступ к интернету и соцсетям, которые стали главным пожирателем времени. В итоге гаджеты начали незаметно вытеснять из жизни американцев реальные свидания, живое общение и физическую близость, сработав как самый настоящий, но цифровой контрацептив.

"Снижение интереса к реальным социальным связям — это уже не просто психологическая проблема. Потребление цифрового контента вытесняет жизненно важные нейробиологические процессы, включая формирование долгосрочных партнерских отношений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Цифры падения: регионы и возрастные группы

Исследователи воспользовались уникальной ситуацией: до 2011 года в США эксклюзивным оператором iPhone выступал AT&T. Сравнив округа с полным покрытием сети и зоны, где связи не было, ученые зафиксировали четкую закономерность. Доступ к смартфону коррелирует со снижением рождаемости на 4,5-8% у девушек 15-19 лет и на 3,2-6,6% у женщин 20-24 лет. Гаджеты не стали единой причиной, но их вклад в изменение привычек оказался значительным.

Возрастная группа Снижение рождаемости 15-19 лет 4,5-8% 20-24 года 3,2-6,6%

Авторы исследования отмечают: время "живого" общения с друзьями сократилось, половая активность упала, а потребление порнографии возросло, став для многих суррогатом реальной близости.

"Мы видим прямую угрозу репродуктивному здоровью общества. Сокращение контактов и избыток дофаминовой стимуляции от мобильных устройств приводят к тому, что биологические стимулы перестают быть приоритетными", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артем Климов.

Технологический шок планетарного масштаба

Масштаб явления подтвердили экономисты Цинциннатского университета Натан Хадсон и Эрнан Москосо Боэдо. Они изучили данные Всемирного банка по 128 странам. Результаты оказались идентичными: массовое распространение смартфонов коррелирует с ускорением падения рождаемости, независимо от уровня социально-экономического развития государства.

Ответы на популярные вопросы о влиянии гаджетов

Являются ли смартфоны единственной причиной спада рождаемости?

Нет. Исследователи подчеркивают, что смартфоны стали значимым, но не единственным триггером процесса, дополнив влияние экономических и социальных факторов.

Почему падает рождаемость среди подростков, если смартфонов раньше не было?

Тенденция снижения подростковой беременности в США действительно началась еще в начале 1990-х, однако после 2007 года скорость этого спада существенно увеличилась.

Существуют ли практические рекомендации по решению проблемы?

Ни одно из опубликованных исследований на данный момент не предлагает прикладных протоколов для изменения сложившейся демографической ситуации.

Работает ли эта закономерность только в США?

Нет, анализ данных 128 стран показал, что эффект наблюдается глобально, несмотря на различия в системах здравоохранения и экономики.

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