Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плато в тренировках? Минус 1,5 кг жира за 30 дней: простая схема жиросжигания без диет
Победное возвращение макраме: как плетёный декор создаёт в квартире ощущение тепла и света
Мастера маскировки: как по пяти мелочам в салоне и кузове вычислить машину после аварии
Россияне больше не хотят блокировать кредиты: почему спрос на самозапреты показал обратный тренд
Не только для крыши: как старый шифер помогает обустроить дачный участок без лишних трат
Как послание из другой реальности: пять технологий СССР заставили мир догонять прошлое
Кастрюля вместо сыроварни: нежнейший домашний сыр с укропом готовится всего за час
Не ждите эвакуатора: 5 слабых мест системы охлаждения, которые нужно проверить до июля
Тупики и преследования: о чем на самом деле предупреждают повторяющиеся ночные кошмары

Российские инженеры нашли ключ к дереву-броне: прочность выросла в разы

Наука » Технологии

Петербургские инженеры из ЛЭТИ представили способ радикального повышения прочности древесины с помощью ультразвукового воздействия. Установка непрерывного действия позволяет уплотнять материал, делая его более твердым и устойчивым к износу без повреждения природной структуры.

Деревянные доски
Фото: https://unsplash.com by Mick Haupt is licensed under Free
Деревянные доски

Технология ультразвуковой пластификации

Ранее способы модификации дерева, такие как термохимическая или механическая обработка, опирались на предварительное размягчение лигнина — природного полимера, который удерживает целлюлозный каркас.

Новый подход использует мощное акустическое поле: ультразвук воздействует на материал в сочетании с механическим прессованием, что делает процесс безопасным для внутренней матрицы древесины, пишет Газета.Ru.

Исследователи протестировали осину как материал с низкой исходной плотностью и высокой однородностью волокон. Анализ образцов показал: спустя пять лет после обработки структура дерева осталась неизменной, а показатели твердости сохранили свои пиковые значения.

Как утверждает доцент кафедры электроакустики ЛЭТИ Алена Вьюгинова, микроскопическое исследование подтвердило отсутствие значимых релаксационных сдвигов в древесных волокнах.

"Разработка интересна тем, что она сочетает в себе прикладную физику и экологичность, позволяя улучшать свойства возобновляемого сырья без применения агрессивной химии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-технолог Андрей Воробьев.

Промышленное внедрение и производительность

Станок проходного типа функционирует по принципу ультразвуковой фильеры. Заготовка проходит через зону интенсивного акустического воздействия между двумя волноводами, зазор между которыми меньше исходной толщины материала. Такая схема позволяет добиться автоматизации процесса в производственных условиях.

Скорость работы оборудования достигает 5 метров в минуту для мягких пород, что существенно превосходит время, затрачиваемое на традиционную глубокую термомодификацию.

По словам Леонида Леонтьева из Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, этот метод кардинально меняет подход к повышению износостойкости поверхностного слоя, обеспечивая высокую оперативность при создании изделий повышенной прочности, часто используемых там, где важна устойчивость к внешним воздействиям.

Ответы на популярные вопросы о модификации древесины

Как влияют ультразвуковые волны на структуру дерева?

Ультразвук размягчает лигнин, позволяя безопасно сжать структуру под давлением, не разрушая при этом целлюлозные волокна.

Почему для тестов была выбрана именно осина?

Осина обладает высокой однородностью и низкой плотностью, что упрощает равномерное уплотнение материала под воздействием ультразвука.

Насколько долговечен эффект от такой обработки?

Результаты пятилетних наблюдений показали стабильность структуры и твердости материала без признаков обратных изменений.

В чем главное преимущество перед химическими методами?

Ультразвуковая пластификация происходит быстро, в непрерывном высокоскоростном цикле, исключая длительное воздействие химикатов или экстремальных температур.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Наука и техника
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Гладкость без салона: копеечное средство из аптечки спасет сухие пятки от трещин
Красота и стиль
Гладкость без салона: копеечное средство из аптечки спасет сухие пятки от трещин
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Последние материалы
Не только для крыши: как старый шифер помогает обустроить дачный участок без лишних трат
Как послание из другой реальности: пять технологий СССР заставили мир догонять прошлое
Кастрюля вместо сыроварни: нежнейший домашний сыр с укропом готовится всего за час
Не ждите эвакуатора: 5 слабых мест системы охлаждения, которые нужно проверить до июля
Тупики и преследования: о чем на самом деле предупреждают повторяющиеся ночные кошмары
Возраст больше не гарантирует пенсионных выплат: почему покупка баллов спасает не всех
Глянцевый блеск может оказаться маской: кузовной ремонт автомобиля выдают пять признаков
Мышцы любят счёт и порядок: какие продукты помогают расти без лишнего жира
Сам поставил и забыл: как незнание законов превращает новый счетчик в бесполезный металл
Редис-гигант вместо мелких хвостиков: 3 правила, меняющие результат на грядке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.