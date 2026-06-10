Российские инженеры нашли ключ к дереву-броне: прочность выросла в разы

Петербургские инженеры из ЛЭТИ представили способ радикального повышения прочности древесины с помощью ультразвукового воздействия. Установка непрерывного действия позволяет уплотнять материал, делая его более твердым и устойчивым к износу без повреждения природной структуры.
Ранее способы модификации дерева, такие как термохимическая или механическая обработка, опирались на предварительное размягчение лигнина — природного полимера, который удерживает целлюлозный каркас.
Новый подход использует мощное акустическое поле: ультразвук воздействует на материал в сочетании с механическим прессованием, что делает процесс безопасным для внутренней матрицы древесины, пишет Газета.Ru.
Исследователи протестировали осину как материал с низкой исходной плотностью и высокой однородностью волокон. Анализ образцов показал: спустя пять лет после обработки структура дерева осталась неизменной, а показатели твердости сохранили свои пиковые значения.
Как утверждает доцент кафедры электроакустики ЛЭТИ Алена Вьюгинова, микроскопическое исследование подтвердило отсутствие значимых релаксационных сдвигов в древесных волокнах.
"Разработка интересна тем, что она сочетает в себе прикладную физику и экологичность, позволяя улучшать свойства возобновляемого сырья без применения агрессивной химии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-технолог Андрей Воробьев.
Станок проходного типа функционирует по принципу ультразвуковой фильеры. Заготовка проходит через зону интенсивного акустического воздействия между двумя волноводами, зазор между которыми меньше исходной толщины материала. Такая схема позволяет добиться автоматизации процесса в производственных условиях.
Скорость работы оборудования достигает 5 метров в минуту для мягких пород, что существенно превосходит время, затрачиваемое на традиционную глубокую термомодификацию.
По словам Леонида Леонтьева из Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, этот метод кардинально меняет подход к повышению износостойкости поверхностного слоя, обеспечивая высокую оперативность при создании изделий повышенной прочности, часто используемых там, где важна устойчивость к внешним воздействиям.
Ультразвук размягчает лигнин, позволяя безопасно сжать структуру под давлением, не разрушая при этом целлюлозные волокна.
Осина обладает высокой однородностью и низкой плотностью, что упрощает равномерное уплотнение материала под воздействием ультразвука.
Результаты пятилетних наблюдений показали стабильность структуры и твердости материала без признаков обратных изменений.
Ультразвуковая пластификация происходит быстро, в непрерывном высокоскоростном цикле, исключая длительное воздействие химикатов или экстремальных температур.
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