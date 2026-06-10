Вселенная готовит грандиозный сюрприз: вторая Луна на небе лишит нас привычного сна

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Наука

Бетельгейзе — красный сверхгигант, который рано или поздно превратится в сверхновую. Для наблюдателей с Земли это будет яркое, историческое событие, сопоставимое с появлением "звезды-гостьи" в 1054 году. Впрочем, когда именно наступит финал, ученые пока спорят.

Сверхновая
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сверхновая

Жизненный цикл звезды: от водорода до взрыва

Звезда проходит через цепочку термоядерного синтеза. Сначала "горит" водород — это длится около 10 млн лет. Затем гелий занимает примерно 100 тысяч лет. Когда наступает черед углерода, время жизни звезды резко сокращается до столетия. Последующие стадии пролетают мгновенно. Звезда вспыхивает, словно спичка, и разлетается в пространстве. Взрыв сверхновой — это финальная точка эволюции таких гигантов. Об этом рассказал в интервью ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"Вопрос в том, на какой стадии находится Бетельгейзе сейчас. Если она всё ещё сжигает гелий, у нас в запасе десятки тысяч лет. Однако, если началось горение углерода, вспышка теоретически возможна даже завтра", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему взрыв станет уникальным зрелищем

Событие обещает стать самым значимым явлением в астрономической истории человечества. Бетельгейзе находится примерно в 600 световых годах от нас. Это в десять раз ближе, чем Крабовидная туманность, возникшая при вспышке сверхновой в 1054 году. Тогда китайские летописцы наблюдали звезду даже днем.

Яркость будущей вспышки Бетельгейзе окажется в сотню раз выше тех исторических наблюдений. Она затмит свет Луны. В ночное время от этого небесного объекта будут падать тени. Даже если звезда уже взорвалась, мы увидим это только через шесть столетий из-за конечной скорости света.

Параметр Детали
Расстояние до Бетельгейзе ~600 световых лет
Дистанция до Крабовидной туманности ~6000 световых лет

Подобные феномены сегодня изучают с помощью современных инструментов. Например, ученые разрабатывают способы защиты Земли от солнечной плазмы, что в будущем может помочь лучше понимать энергетику космических процессов.

Угрожает ли нам космическая катастрофа

Взрывы сверхновых сопровождаются колоссальными выбросами гамма-излучения. Однако эти потоки обладают направленным действием. Излучение Бетельгейзе, по всем оценкам, пройдет в стороне от Солнечной системы. Планета находится в безопасности.

"Гамма-лучи не распространяются равномерно во все стороны, как свет от лампочки. Они бьют узким пучком. Учитывая ориентацию оси вращения Бетельгейзе, Земля не попадет под этот удар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru  астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о Бетельгейзе

Когда точно взорвется звезда?

Ученые не могут назвать точную дату. Жизненный цикл звезды зависит от того, что именно она "сжигает" в данный момент — гелий или углерод.

Будет ли виден взрыв днем?

Да, яркость объекта будет настолько велика, что он станет виден даже на дневном небе, превосходя по силе свечения Луну.

Почему взрыв сверхновой опасен?

Основную опасность представляют потоки гамма-излучения, которые способны разрушить озоновый слой планеты, если та окажется на пути луча.

Можно ли предсказать катастрофу заранее?

Астрономы следят за блеском звезды, но последние стадии ядерных реакций в ядре звезды происходят слишком быстро для стандартных методов наблюдения.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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