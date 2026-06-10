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Трещины ползут как молнии: последний щит гигантского ледника рассыпается на глазах

Наука

Антарктический ледник Туэйтса, сопоставимый по размерам с Флоридой, теряет свой последний защитный барьер. Восточный шельф, выполнявший роль тормоза для гигантской ледяной массы, покрывается трещинами и грозит окончательно разрушиться в ближайшие два года. Это событие спровоцирует ускоренный сброс льда в океан, что в перспективе поднимет уровень воды на десятки сантиметров. Исследователи фиксируют аномальное поведение потоков, которые разъедают основание ледника изнутри.

Трещина в леднике
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трещина в леднике

Ледяной заслон трещит по швам

Ледник Туэйтса толщиной в два километра лишается своей страховки. Плавучий восточный шельф, который десятилетиями упирался в подводный хребет и сдерживал натиск материкового льда, рассыпается. За последние восемь месяцев скорость движения его западной части выросла вдвое. Это напоминает треснувшее лобовое стекло, которое еще держится в раме, но готово вылететь от любого толчка.

"Последний участок шельфового ледника перед ледником вот-вот разрушится. Мы не знаем, как именно он расколется, но это точно произойдет", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Разрушение этой пробки ожидается уже к 2026 году. Когда точка опоры исчезнет, ледник Туэйтса потеряет единственное препятствие на пути к морю. Других природных ограничителей в этом секторе Антарктиды просто не существует. Характер повреждений говорит о том, что процесс стал необратимым из-за смещения векторов давления ледяной массы.

Теплая вода атакует фундамент

Механика разрушения выглядит беспощадно. Теплая соленая вода проникает под лед и вытачивает в нем пустоты. Глубинные потоки бьют в самое уязвимое место — линию заземления, где ледник соприкасается с коренной породой. Из-за физических особенностей рельефа, как только вода заходит за определенный порог, остановить таяние становится невозможно технически. Это напоминает подтаивающий кубик льда в стакане с горячим чаем.

Параметр ледника Текущее состояние
Максимальная толщина Более 2000 метров
Ширина фронта 120 километров
Отступление с 1992 года Около 20 километров
Потеря льда к 2067 году До 200 млрд тонн в год

Изменения климата перенаправили западные ветры. Это заставляет океанские течения выбрасывать тепло на континентальный шельф. Если раньше ледник охлаждался естественным образом, то теперь он находится в режиме постоянного теплового удара. Нарушена природная стабильность целого региона.

"Изменения направления ветра являются частью более масштабной картины изменения климата. С 1980-х годов ледник теряет массу все быстрее", — объяснил специально для Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Цепная реакция и подъем океана

Туэйтс работает как замок на плотине. За его спиной стоят другие массивы Западно-Антарктического щита. Если этот щит рухнет вслед за основным ледником, уровень океана поднимется на 3,3 метра. Такое развитие событий превратит прибрежные мегаполисы в декорации для фильмов-катастроф. Процесс займет века, но точка невозврата будет пройдена намного раньше.

Спутниковые снимки фиксируют стремительное расширение трещин в местах крепления шельфа. Это уже не теоретический спор ученых, а фиксация факта деградации структуры. Ситуация серьезнее, чем поиск ключей к урожайности или древних артефактов. Речь идет о перекраивании карты обитаемой суши.

"Когда эти ограничения исчезают, лед начинает двигаться быстрее. Мы наблюдаем критическую точку, за которой следуют необратимые перемены", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Разрушение восточного шельфа не означает мгновенного исчезновения всего ледника. Однако это убирает главный демпфер. Ледник без тормозов начнет сбрасывать в воду миллиарды тонн пресной воды ежегодно, меняя не только уровень моря, но и соленость океана, что повлияет на всю морскую систему. Время спокойного наблюдения за Антарктидой закончилось.

Ответы на популярные вопросы о леднике Туэйтса

Что произойдет, если ледник Туэйтса полностью растает?

Мировой океан поднимется на 65 сантиметров. Этого достаточно, чтобы затопить низинные прибрежные зоны по всему миру. Если это спровоцирует сход всего Западно-Антарктического щита, уровень воды вырастет на 3,3 метра.

Почему его называют ледником Судного дня?

Название связано с его ролью глобального стабилизатора. Он удерживает огромную массу льда внутри Антарктиды. Его разрушение запустит цепную реакцию, которую человечество не сможет остановить существующими технологиями.

Как быстро растает ледник после разрушения шельфа?

Это процесс на столетия. Однако резкий скачок скорости движения льда мы увидим уже в ближайшие десятилетия. Прогнозы показывают, что к 2067 году потери могут достигнуть критических значений в 200 миллиардов тонн ежегодно.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, астрофизик Алексей Руднев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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