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Космос подал странный сигнал: разгадка многолетней тайны нашлась в необычной паре светил

Наука

Космические телескопы зафиксировали аномальные сигналы, которые годами ставили науку в тупик своим вызывающе медленным ритмом. Долгопериодические радиовсплески пульсируют, затихают и возвращаются через час, нарушая все правила поведения мертвых звезд. Традиционные теории о пульсарах здесь бессильны, ведь такие медленные объекты просто не имеют права генерировать импульсы. Новое исследование наконец вскрыло личность виновника, превратив загадочный шум в понятную механику звездного каннибализма. Астрономы нашли идеальную систему-эталон, которая объясняет природу странных космических транзиентов.

Вспышка на стороне Солнца
Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вспышка на стороне Солнца

Космический дуэт на арене

Долгое время считалось, что сигналы посылает одинокая нейтронная звезда. Однако физика против: медленное вращение убивает радиоизлучение. Ситуация изменилась, когда Кови Роуз из Сиднейского университета обнаружил объект ASKAP J1745-5051. Оказалось, что перед нами не одиночка, а тесная пара звезд, запертых в гравитационном капкане. Одна из них — белый карлик, тяжелый как Солнце, но сжатый до размеров Земли. Его напарник — крошечный и холодный красный карлик.

"Это классическая катаклизмическая переменная, где одна звезда буквально раздевает другую, стягивая с нее газовую оболочку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Эти объекты вращаются вокруг общего центра масс с бешеной скоростью, совершая полный оборот всего за 1,4 часа. Ученые засекли их по смещению спектральных линий — свет звезд пульсирует в такт с радиовсплесками. Такая синхронность доказывает, что источником импульсов является именно взаимодействие двух тел, а не капризы одинокого пульсара. Подобные звезды пожиратели — большая редкость для прямой фиксации в радиодиапазоне.

Механика поглощения материи

Все управляется гравитацией. Газ с красного карлика срывается и по спирали падает на белого соседа. Этот процесс, называемый аккрецией, превращает кинетическую энергию в чудовищный жар. Прежде чем врезаться в поверхность, газ разогревается до миллионов градусов. В этот момент пара начинает светиться в рентгеновском диапазоне, что подтвердили орбитальные обсерватории. Яркость системы подпрыгивает в десять раз, сигнализируя о начале очередной "трапезы".

"Рентгеновское излучение и радиовсплески здесь работают как единый механизм, хотя их источники физически разнесены в пространстве", — подчеркнул специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Радиоволны рождаются там, где сталкиваются магнитные поля партнеров. В этой зоне газ оказывается в ловушке, провоцируя появление мощных всплесков. Интересно, что пик радиоизлучения не совпадает по времени с рентгеновским максимумом. Это указывает на сложную геометрию системы, где разные типы лучей генерируются в разных точках орбиты. Такое поведение напоминает экстремальные выбросы материи у квазаров, но в гораздо меньшем масштабе.

Характеристика Объект ASKAP J1745-5051
Период обращения Около 1,4 часа
Типы звезд Белый карлик и красный карлик
Тип сигналов Радиовсплески и рентгеновские лучи

Полосатый след как у Юпитера

Внутри пойманных сигналов обнаружилась странная деталь — тонкая полосатая структура. До этого момента подобный узор астрономы видели только в одном месте: в радиоизлучении системы Юпитер — Ио. Полосы возникают, когда радиолуч пробивается сквозь облако заряженного газа. В случае с ASKAP J1745-5051 этот газ поставляет красный карлик, создавая своеобразную "дымовую завесу" вокруг своего прожорливого соседа.

"Обнаружение полосатой структуры — это улика, подтверждающая наличие плотной плазмы внутри системы", — объяснил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Раньше такие медленные импульсы пытались списать на аномальные пульсары, но теперь доказано: перед нами белый карлик в процессе активного поглощения вещества. Система стала своеобразным Розеттским камнем. С ее помощью ученые смогут расшифровать природу других загадочных сигналов в нашей галактике. Исследования такого рода позволяют понять, как ведут себя объекты в условиях, которые невозможно создать в земных лабораториях. Подобный прорыв в понимании космоса можно сравнить с тем, как архитектура процессоров меняет подход к вычислениям.

Ответы на популярные вопросы о радиовсплесках

Почему эти сигналы считались невозможными?

Одиночные нейтронные звезды, вращающиеся так медленно, не имеют достаточной энергии для генерации радиоволн. Физика пульсаров требует высоких скоростей вращения для создания мощных магнитных полей.

Чем белый карлик отличается от нейтронной звезды?

Белый карлик менее плотный. Это остаток звезды среднего размера, в то время как нейтронная звезда рождается после взрыва гиганта. В данном случае именно белый карлик стал источником загадочного ритма.

Какое значение имеет это открытие?

Оно дает стандартный шаблон для классификации транзиентных явлений. Теперь астрономы знают, что не каждый странный сигнал в космосе — это пульсар, часто за этим стоит сложная игра двойных систем.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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