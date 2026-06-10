Черная дыра-бунтарь: не только ест, но и разгоняет газ до запредельных скоростей

Представьте, что вы стоите на обочине космического шоссе, а мимо пролетает нечто на скорости 323 миллиона километров в час. Это не шутка и не ошибка приборов. Астрономы засекли объект J2318 — квазар, который "плюется" материей со скоростью в 30% от световой.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Если бы такой "ветерок" дул на Земле, он бы снес планету в мгновение ока, ведь по шкале мощности это ураган 79-й категории. Для понимания: каждая следующая ступень в этой иерархии на 20% быстрее предыдущей. Физика здесь выходит на уровень запредельного хулиганства.

Монстр массой в миллиарды Солнц

В центре этого безумия сидит сверхмассивная черная дыра. Ее масса — 1,7 миллиарда солнечных. Цифра звучит солидно, но ученые говорят, что для таких ребят это вполне типичный вес. А вот поведение — из ряда вон. Обычно черные дыры представляются нам космическими пылесосами, которые только всасывают всё подряд. Но J2318 работает иначе: он не только ест, но и создает мощнейшее излучение, которое буквально вышвыривает газ обратно в космос.

"Скорость этих ветров совсем не типична для подобных объектов. Это самый быстрый поток, который мы когда-либо фиксировали в ультрафиолетовом диапазоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эти ветра — не просто космическая пыль. Они несут в себе энергию, способную менять судьбы целых звездных систем. Когда такой поток врезается в межзвездный газ, он выметает "стройматериалы" для новых звезд. Галактика буквально стерилизуется, лишаясь возможности рожать новые светила. Это жесткий механизм обратной связи между центром и окраинами.

Как зажечь маяк мощностью в галактику

Весь фокус в аккреционном диске. Это гигантская воронка из газа и пыли, которая крутится вокруг дыры. Трение там такое, что диск разогревается до миллионов градусов и начинает светиться во всех диапазонах. Свет этого диска — это не просто "фонарик", это поток фотонов, которые бьют по частицам газа, как бильярдные шары. Именно это давление света разгоняет ветер до релятивистских скоростей.

Характеристика Показатель J2318 Масса черной дыры 1,7 млрд масс Солнца Скорость ветра 90 000 км/с (30% скорости света) Диапазон наблюдения Ультрафиолетовый Удаленность ~3 млрд световых лет

Важно понимать разницу. Земной ветер дует из-за разницы в давлении воздуха. Космический шторм квазара J2318 — это результат бомбардировки частицами света. Фотоны толкают атомы углерода и кремния, разгоняя их до состояния, когда законы классической механики начинают жалобно поскрипывать. Межзвездные объекты меркнут на фоне такой мощи.

"Квазары испускают столько фотонов, что эти микроскопические толчки превращаются в экстремальную силу. Это фактически световое давление в абсолюте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Загадка выживших ионов

Тут физики чешут затылки. По идее, такое жесткое излучение должно было "раздеть" атомы догола, выбив из них все электроны. Если атом теряет электроны, он становится невидимым для наших приборов. Но в J2318 мы четко видим ионы углерода и кремния. Как они умудряются лететь на такой скорости и не развалиться под градом фотонов — настоящая головоломка. Чтобы её решить, учёные используют данные обзора SDSS, который раскладывает свет далеких миров в спектральную радугу.

"Этот процесс — недостающее звено в моделях эволюции галактик. Мы десятилетиями рисовали это на бумаге, а теперь видим в реальности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Изучение таких аномалий помогает понять, почему одни галактики полны жизни и молодых звезд, а другие превращаются в мертвые пустыни. Квазары — это космические регуляторы, которые перекрывают кран звездообразования мощными "инъекциями" энергии. Даже орбитальные аномалии в нашей системе кажутся детскими играми по сравнению с этим хаосом.

Ответы на популярные вопросы о квазарах

Может ли такой ветер достичь Земли?

Нет. Квазар J2318 находится на расстоянии 3 миллиардов световых лет. Его влияние ограничено родной галактикой и её ближайшим окружением.

Почему этот ветер называют ультрафиолетовым?

Потому что его частицы максимально ярко светятся именно в этом диапазоне спектра. Это позволяет телескопам "видеть" поток газа на фоне яркого ядра.

Бывают ли ветры быстрее 30% скорости света?

В рентгеновском диапазоне фиксировались и более быстрые потоки, но для ультрафиолетового наблюдения J2318 — абсолютный чемпион.

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