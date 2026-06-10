Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет выносливости или пустая трата времени? Что будет с телом, если делать только планку месяц
Тылы России под огнем: Украина бьет по инфраструктуре, но защита держит удар
Когда хочется чего-то по-настоящему домашнего: харчо с говядиной станет идеальным выбором
Желудок буквально задыхается от тревоги: как стресс незаметно разрушает ваше пищеварение
Улики на месте преступления: в нашей галактике нашли следы массовой расправы над мирами
Пхукет больше не в моде: как Хайнань заставил весь мир забыть про тайские пляжи
Безопасная дозировка: сколько цинка на самом деле нужно организму, чтобы не навредить себе
Тело меняется прямо у раковины: незаметное изменение в домашней рутине дало мощный результат
Кишечник стареет первым, а потом заражает всё тело: как микроскопические капсулы убивают молодость

Черная дыра-бунтарь: не только ест, но и разгоняет газ до запредельных скоростей

Наука » Экология » Космос

Представьте, что вы стоите на обочине космического шоссе, а мимо пролетает нечто на скорости 323 миллиона километров в час. Это не шутка и не ошибка приборов. Астрономы засекли объект J2318 — квазар, который "плюется" материей со скоростью в 30% от световой.

Иллюстрация магической фантастической черной дыры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Если бы такой "ветерок" дул на Земле, он бы снес планету в мгновение ока, ведь по шкале мощности это ураган 79-й категории. Для понимания: каждая следующая ступень в этой иерархии на 20% быстрее предыдущей. Физика здесь выходит на уровень запредельного хулиганства.

Монстр массой в миллиарды Солнц

В центре этого безумия сидит сверхмассивная черная дыра. Ее масса — 1,7 миллиарда солнечных. Цифра звучит солидно, но ученые говорят, что для таких ребят это вполне типичный вес. А вот поведение — из ряда вон. Обычно черные дыры представляются нам космическими пылесосами, которые только всасывают всё подряд. Но J2318 работает иначе: он не только ест, но и создает мощнейшее излучение, которое буквально вышвыривает газ обратно в космос.

"Скорость этих ветров совсем не типична для подобных объектов. Это самый быстрый поток, который мы когда-либо фиксировали в ультрафиолетовом диапазоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эти ветра — не просто космическая пыль. Они несут в себе энергию, способную менять судьбы целых звездных систем. Когда такой поток врезается в межзвездный газ, он выметает "стройматериалы" для новых звезд. Галактика буквально стерилизуется, лишаясь возможности рожать новые светила. Это жесткий механизм обратной связи между центром и окраинами.

Как зажечь маяк мощностью в галактику

Весь фокус в аккреционном диске. Это гигантская воронка из газа и пыли, которая крутится вокруг дыры. Трение там такое, что диск разогревается до миллионов градусов и начинает светиться во всех диапазонах. Свет этого диска — это не просто "фонарик", это поток фотонов, которые бьют по частицам газа, как бильярдные шары. Именно это давление света разгоняет ветер до релятивистских скоростей.

Характеристика Показатель J2318
Масса черной дыры 1,7 млрд масс Солнца
Скорость ветра 90 000 км/с (30% скорости света)
Диапазон наблюдения Ультрафиолетовый
Удаленность ~3 млрд световых лет

Важно понимать разницу. Земной ветер дует из-за разницы в давлении воздуха. Космический шторм квазара J2318 — это результат бомбардировки частицами света. Фотоны толкают атомы углерода и кремния, разгоняя их до состояния, когда законы классической механики начинают жалобно поскрипывать. Межзвездные объекты меркнут на фоне такой мощи.

"Квазары испускают столько фотонов, что эти микроскопические толчки превращаются в экстремальную силу. Это фактически световое давление в абсолюте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Загадка выживших ионов

Тут физики чешут затылки. По идее, такое жесткое излучение должно было "раздеть" атомы догола, выбив из них все электроны. Если атом теряет электроны, он становится невидимым для наших приборов. Но в J2318 мы четко видим ионы углерода и кремния. Как они умудряются лететь на такой скорости и не развалиться под градом фотонов — настоящая головоломка. Чтобы её решить, учёные используют данные обзора SDSS, который раскладывает свет далеких миров в спектральную радугу.

"Этот процесс — недостающее звено в моделях эволюции галактик. Мы десятилетиями рисовали это на бумаге, а теперь видим в реальности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Изучение таких аномалий помогает понять, почему одни галактики полны жизни и молодых звезд, а другие превращаются в мертвые пустыни. Квазары — это космические регуляторы, которые перекрывают кран звездообразования мощными "инъекциями" энергии. Даже орбитальные аномалии в нашей системе кажутся детскими играми по сравнению с этим хаосом.

Ответы на популярные вопросы о квазарах

Может ли такой ветер достичь Земли?

Нет. Квазар J2318 находится на расстоянии 3 миллиардов световых лет. Его влияние ограничено родной галактикой и её ближайшим окружением.

Почему этот ветер называют ультрафиолетовым?

Потому что его частицы максимально ярко светятся именно в этом диапазоне спектра. Это позволяет телескопам "видеть" поток газа на фоне яркого ядра.

Бывают ли ветры быстрее 30% скорости света?

В рентгеновском диапазоне фиксировались и более быстрые потоки, но для ультрафиолетового наблюдения J2318 — абсолютный чемпион.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Конец эпохи белого пластика: 3 стильные альтернативы, которые изменят вид ваших окон
Недвижимость
Конец эпохи белого пластика: 3 стильные альтернативы, которые изменят вид ваших окон
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Последние материалы
Улики на месте преступления: в нашей галактике нашли следы массовой расправы над мирами
Пхукет больше не в моде: как Хайнань заставил весь мир забыть про тайские пляжи
Безопасная дозировка: сколько цинка на самом деле нужно организму, чтобы не навредить себе
Тело меняется прямо у раковины: незаметное изменение в домашней рутине дало мощный результат
Кишечник стареет первым, а потом заражает всё тело: как микроскопические капсулы убивают молодость
Голубые джинсы больше не в моде: летом все будут носить этот суровый осенний цвет
Закуска с характером и нежной душой: селёдочный рулет превращает бутерброды в праздник
Спина больше не подведет в старости: выполнение этого комплекса заложило фундамент на десятилетия
Полотенцесушитель течет? 5 шагов, которые спасут ваш ремонт от затопления
Они просто съедают свою смерть: хищники во Флориде столкнулись с пугающей эпидемией изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.