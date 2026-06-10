Инженеры из Иллинойсского университета нашли способ преодолеть физический тупик, в который упёрлось производство электроники последние десятилетия. Вместо того чтобы пытаться и дальше уменьшать транзисторы, размеры которых уже подошли к квантовому пределу, учёные предложили строить чипы вверх, превращая плоские микросхемы в многоэтажные технологические "небоскрёбы". Этот метод позволяет упаковывать вычислительные мощности в десятки раз плотнее, не перегревая и не повреждая хрупкую начинку нижних уровней.
Более полувека индустрия жила по закону Мура, удваивая количество транзисторов на кристалле каждые два года. Однако сегодня инженеры столкнулись с жёстким барьером: физические свойства кремния и эффекты квантовой механики не позволяют бесконечно уменьшать детали. Когда элементы становятся слишком мелкими, они перестают стабильно работать, а утечки тока и тепловыделение делают дальнейшее масштабирование бессмысленным. На этом фоне развитие инструментов будущего требует принципиально иного подхода к архитектуре "железа".
"Мы буквально упёрлись в стенку, которую возвела сама природа. Традиционный путь — размещать всё на одной плоскости — исчерпал себя. Переход к вертикальному строительству позволяет не только сэкономить место, но и сократить длину соединений, что критически важно для скорости работы системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Переход в третье измерение напоминает замену одноэтажной пригородной застройки высотными комплексами. В обычной оперативной памяти шесть транзисторов, хранящих один бит информации, лежат в ряд. В новой архитектуре их можно распределить по этажам. Это не только уменьшает площадь кристалла, но и ускоряет обмен данными, так как сигналу больше не нужно "бежать" через всю плату — достаточно подняться на уровень выше.
Хотя 3D-технологии уже используются в производстве памяти с высокой пропускной способностью, нынешние методы далеки от совершенства. Обычно производители просто соединяют две готовые пластины, что требует сложного выравнивания и использования массивных соединительных перемычек. Монолитная же интеграция подразумевает послойное выращивание схемы непосредственно друг на друге, подобно тому как компактные модули нового поколения собираются из отдельных функциональных блоков.
|Характеристика
|Монолитный 3D-чип
|Плотность соединений
|В 10-100 раз выше обычного
|Точность выравнивания
|До нескольких нанометров
|Толщина активного слоя
|Около 10 нанометров
|Рабочая температура производства
|Не более 200°C
Такой подход позволяет сократить расстояние между слоями и увеличить количество контактов в десятки раз. Однако до недавнего времени главной преградой была температура: производство качественного кремния требует нагрева до 1000 градусов, при котором металлическая проводка нижних слоёв просто плавится. Учёным приходилось выбирать между перегревом и использованием низкокачественных альтернативных материалов, что мешало внедрению систем, где цифровые интерфейсы перекраивают привычные процессы.
"Главный вызов заключался в поиске температурного компромисса. Если мы хотим, чтобы чип работал долго и без сбоев, нам нужен именно монокристаллический кремний, а не его суррогаты. Технология должна быть такой же надёжной, как природные механизмы", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.
Команда из Иллинойса предложила схему с использованием ультратонких кремниевых наномембран. Вместо того чтобы "запекать" новый слой на старом при экстремальной жаре, они создают мембраны отдельно и переносят их на подложку с помощью специального ламинатора. Температура при этом не превышает 200 градусов Цельсия, что абсолютно безопасно для уже готовой электроники. Это открытие так же важно для индустрии, как выявление белка-транспортировщика элементов для сельского хозяйства.
Дополнительно была пересмотрена архитектура самих транзисторов. Исследователи отказались от традиционного метода легирования, требующего сильного нагрева, в пользу транзисторов без p-n-перехода. В этом случае кремний насыщается нужными примесями заранее. В ходе тестов учёные создали трёхслойную структуру, производительность которой в 3-4 раза превысила показатели аналогов из альтернативных материалов и полностью соответствовала стандартам современной мощной электроники. Эффективная защита таких систем от внешних факторов, будь то солнечная плазма или магнитные бури, станет следующим этапом работы.
"Тонкость мембран — всего 10 нанометров — делает их гибкими. Они идеально прилегают к поверхности, исключая появление пустот и дефектов, которые губят обычные многослойные сборки. Это открывает дорогу к промышленному производству процессоров с практически неограниченным числом этажей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Да, вертикальная сборка позволяет значительно сократить площадь материнских плат, объединяя память и процессор в одном компактном вертикальном стеке.
Напротив, из-за укороченных путей прохождения сигнала снижается паразитное сопротивление, что в перспективе уменьшает общее энергопотребление и тепловыделение системы.
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