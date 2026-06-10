Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты идеального переезда: как разложить вещи, чтобы мгновенно найти любую мелочь
Жир больше не растет по часам: в Колорадо внедрили метод, обманувший природную склонность к полноте
Инспекторы больше не нужны: дорожные камеры в России научатся видеть скрытое нарушение
17 лет стройки и общая квартира: куда переехал Ярослав Бойко после тайной свадьбы с Марией Порошиной
Вкус клубники заиграет: одна копеечная добавка сделает домашний десерт ресторанным
Кусочек Альп на вашем участке: как сделать сад по-настоящему стильным и запоминающимся
Зоопарк Перми: новый сервис сделал прогулки комфортнее
Степпер или беговая дорожка: какой домашний тренажер на самом деле быстрее сжигает лишние калории
Привычная жажда за рулем: как безобидный напиток может обернуться лишением водительского удостоверения

Традиционный путь к мощности завел индустрию в ловушку: смелый подход спровоцировал тектонический сдвиг

Наука » Технологии

Инженеры из Иллинойсского университета нашли способ преодолеть физический тупик, в который упёрлось производство электроники последние десятилетия. Вместо того чтобы пытаться и дальше уменьшать транзисторы, размеры которых уже подошли к квантовому пределу, учёные предложили строить чипы вверх, превращая плоские микросхемы в многоэтажные технологические "небоскрёбы". Этот метод позволяет упаковывать вычислительные мощности в десятки раз плотнее, не перегревая и не повреждая хрупкую начинку нижних уровней.

Микрочип на кончике пальца
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Микрочип на кончике пальца

Почему старые методы больше не работают

Более полувека индустрия жила по закону Мура, удваивая количество транзисторов на кристалле каждые два года. Однако сегодня инженеры столкнулись с жёстким барьером: физические свойства кремния и эффекты квантовой механики не позволяют бесконечно уменьшать детали. Когда элементы становятся слишком мелкими, они перестают стабильно работать, а утечки тока и тепловыделение делают дальнейшее масштабирование бессмысленным. На этом фоне развитие инструментов будущего требует принципиально иного подхода к архитектуре "железа".

"Мы буквально упёрлись в стенку, которую возвела сама природа. Традиционный путь — размещать всё на одной плоскости — исчерпал себя. Переход к вертикальному строительству позволяет не только сэкономить место, но и сократить длину соединений, что критически важно для скорости работы системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Переход в третье измерение напоминает замену одноэтажной пригородной застройки высотными комплексами. В обычной оперативной памяти шесть транзисторов, хранящих один бит информации, лежат в ряд. В новой архитектуре их можно распределить по этажам. Это не только уменьшает площадь кристалла, но и ускоряет обмен данными, так как сигналу больше не нужно "бежать" через всю плату — достаточно подняться на уровень выше.

Преимущества монолитной 3D-сборки

Хотя 3D-технологии уже используются в производстве памяти с высокой пропускной способностью, нынешние методы далеки от совершенства. Обычно производители просто соединяют две готовые пластины, что требует сложного выравнивания и использования массивных соединительных перемычек. Монолитная же интеграция подразумевает послойное выращивание схемы непосредственно друг на друге, подобно тому как компактные модули нового поколения собираются из отдельных функциональных блоков.

Характеристика Монолитный 3D-чип
Плотность соединений В 10-100 раз выше обычного
Точность выравнивания До нескольких нанометров
Толщина активного слоя Около 10 нанометров
Рабочая температура производства Не более 200°C

Такой подход позволяет сократить расстояние между слоями и увеличить количество контактов в десятки раз. Однако до недавнего времени главной преградой была температура: производство качественного кремния требует нагрева до 1000 градусов, при котором металлическая проводка нижних слоёв просто плавится. Учёным приходилось выбирать между перегревом и использованием низкокачественных альтернативных материалов, что мешало внедрению систем, где цифровые интерфейсы перекраивают привычные процессы.

"Главный вызов заключался в поиске температурного компромисса. Если мы хотим, чтобы чип работал долго и без сбоев, нам нужен именно монокристаллический кремний, а не его суррогаты. Технология должна быть такой же надёжной, как природные механизмы", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Как учёные решили проблему перегрева

Команда из Иллинойса предложила схему с использованием ультратонких кремниевых наномембран. Вместо того чтобы "запекать" новый слой на старом при экстремальной жаре, они создают мембраны отдельно и переносят их на подложку с помощью специального ламинатора. Температура при этом не превышает 200 градусов Цельсия, что абсолютно безопасно для уже готовой электроники. Это открытие так же важно для индустрии, как выявление белка-транспортировщика элементов для сельского хозяйства.

Дополнительно была пересмотрена архитектура самих транзисторов. Исследователи отказались от традиционного метода легирования, требующего сильного нагрева, в пользу транзисторов без p-n-перехода. В этом случае кремний насыщается нужными примесями заранее. В ходе тестов учёные создали трёхслойную структуру, производительность которой в 3-4 раза превысила показатели аналогов из альтернативных материалов и полностью соответствовала стандартам современной мощной электроники. Эффективная защита таких систем от внешних факторов, будь то солнечная плазма или магнитные бури, станет следующим этапом работы.

"Тонкость мембран — всего 10 нанометров — делает их гибкими. Они идеально прилегают к поверхности, исключая появление пустот и дефектов, которые губят обычные многослойные сборки. Это открывает дорогу к промышленному производству процессоров с практически неограниченным числом этажей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о будущем 3D-чипов

Станут ли компьютеры меньше благодаря этой технологии?

Да, вертикальная сборка позволяет значительно сократить площадь материнских плат, объединяя память и процессор в одном компактном вертикальном стеке.

Будут ли 3D-чипы перегреваться при работе?

Напротив, из-за укороченных путей прохождения сигнала снижается паразитное сопротивление, что в перспективе уменьшает общее энергопотребление и тепловыделение системы.

Подходит ли этот метод для массового производства?

Исследование показало выход годных кристаллов на уровне 98-100% даже в лабораторных условиях, что является отличным показателем для внедрения на заводах.

Где такие процессоры применят в первую очередь?

Наибольшую выгоду получат системы искусственного интеллекта и дата-центры, где требуется обрабатывать гигантские массивы данных на максимальной скорости.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учитель физики Александр Козлов, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мир. Новости мира
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Юг
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Последние материалы
Вкус клубники заиграет: одна копеечная добавка сделает домашний десерт ресторанным
Традиционный путь к мощности завел индустрию в ловушку: смелый подход спровоцировал тектонический сдвиг
Кусочек Альп на вашем участке: как сделать сад по-настоящему стильным и запоминающимся
Зоопарк Перми: новый сервис сделал прогулки комфортнее
Степпер или беговая дорожка: какой домашний тренажер на самом деле быстрее сжигает лишние калории
Привычная жажда за рулем: как безобидный напиток может обернуться лишением водительского удостоверения
Утренние мучения отменяются: 5 типов летних стрижек, не требующих укладки феном
Битва за цифровое наследство: что теперь делят бывшие супруги при разводе
Салон задыхается в душной парной: копеечная мера восстанавливает климат без визита в сервис
Кофе против зеленого чая: как один из этих напитков может мешать вам сбросить вес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.