Улики на месте преступления: в нашей галактике нашли следы массовой расправы над мирами

Астрономы обнаружили в созвездиях Млечного Пути группу "звезд-пожирателей", чьи химические аномалии выдают недавнюю космическую драму. Шесть красных карликов несут в себе следы лития — элемента, который должен был полностью выгореть в их недрах еще миллионы лет назад. Единственное логичное объяснение появления этого вещества в зрелых светилах — недавнее поглощение скалистых планет размером в несколько раз больше Земли.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Летящая комета

Литий как улика: почему звезды не могут его хранить

В ходе масштабного исследования данных спектроскопического обзора Gaia-ESO международная группа ученых под руководством Робина Джеффриса наткнулась на парадокс. Из 318 изученных красных карликов в звездных скоплениях шесть объектов оказались "загрязнены" литием. Для звезд такого типа этот элемент служит маркером времени: красные карлики уничтожают запасы лития на самых ранних этапах жизни. Наличие его в атмосфере взрослой звезды сопоставимо с ярким пятном краски на чистом холсте.

"Литий в красных карликах — крайне нестабильный элемент, который быстро опускается в глубокие слои и сгорает при высоких температурах. Если мы видим его в спектре зрелого светила, значит, он попал туда извне совсем недавно по космическим меркам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследователи подсчитали, что для создания наблюдаемой вспышки лития звезде потребовалось бы "съесть" от трех до десяти масс Земли. Это указывает на то, что жертвами стали твердые каменистые планеты, вращавшиеся слишком близко к своим солнцам. Подобные межзвездные объекты и аномалии в распределении материи заставляют ученых пересматривать стабильность планетных систем.

Красные карлики — уникальная лаборатория для поиска планет

Поиск следов поглощения миров, называемый некропланетологией, обычно ведут у звезд, завершающих свой цикл. Однако красные карлики оказались более удобными объектами. Они меньше, холоднее Солнца и живут триллионы лет. Поскольку они крайне эффективно избавляются от первичного лития, любая новая порция этого вещества работает как идеальный диагностический инструмент.

"Такие звезды позволяют нам увидеть химическую подпись планеты в 'чистом виде'. В отличие от более горячих звезд, здесь вмешательство внешнего объекта не маскируется внутренними процессами самой звезды", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Важно понимать, что планеты нередко гибнут из-за гравитационных возмущений. Подобно тому как жара лишает животных ориентации, хаос в движении небесных тел внутри тесных систем красных карликов может привести к тому, что планета сойдет с орбиты и упадет на звезду.

Почему версию о "молодости" звезд пришлось отвергнуть

Прежде чем заявить о поглощении планет, команда Джеффриса проверила другие версии. Гипотеза о том, что эти шесть звезд просто моложе остальных участников скопления, не подтвердилась: данные о траектории и цвете четко связывают их с общей группой "стариков". Также была исключена гипотеза о влиянии магнитного поля: аномальные звезды оказались самыми медленными в плане вращения, что противоречит теории о внутреннем перемешивании лития.

"Медленное вращение этих карликов подтверждает, что литий не 'всплыл' из недр из-за турбулентности, а был занесен извне. Это делает планетарную версию практически единственной жизнеспособной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Изучение химического состава небесных тел часто преподносит сюрпризы, меняющие наше представление о прошлом. Так, современные технологии позволяют находить скрытые детали внутри мумий или планетных систем, которые оставались невидимыми веками.

Характеристика Значение аномальных звезд Количество обнаруженных звезд 6 (из 318 изученных) Химический маркер Литий в спектре атмосферы Скорость вращения Низкая (медленнее типичных звезд скопления) Масса поглощенного вещества От 3 до 10 масс Земли

Ответы на популярные вопросы о поглощении планет

Почему литий исчезает из звезд со временем?

Литий — химически хрупкий элемент. В конвективных зонах красных карликов вещество постоянно перемешивается, доставляя литий в горячее ядро, где он разрушается при температуре выше 2,5 миллионов градусов.

Как ученые понимают, что это именно планета, а не астероид?

Для создания зафиксированной концентрации лития требуется огромный объем твердого каменистого материала — до десяти земных масс. Простого облака пыли или роя астероидов для такого "загрязнения" недостаточно.

Может ли Солнце поглотить Землю аналогичным образом?

В ближайшие миллиарды лет это исключено. Однако на стадии превращения в красного гиганта Солнце расширится и, по прогнозам, может поглотить Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

Означает ли это открытие, что планеты вокруг красных карликов нестабильны?

Это показывает, что архитектура планетных систем может меняться. Гравитационное взаимодействие планет друг с другом порой выталкивает одну из них на фатальную орбиту, ведущую к падению на звезду.

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